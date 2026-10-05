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चेंजिंग रूम में बच्चियों की वीडियो रिकॉर्डिंग का आरोप, रांची के रायफल शूटिंग क्लब का ट्रेनर गिरफ्तार

पुलिस हिरासत के दौरान आरोपी ( Etv Bharat )