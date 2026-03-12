ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री साय से प्रशिक्षु न्यायाधीशों की मुलाकात, CM ने कहा- निष्पक्ष और संवेदनशील न्याय से ही मजबूत होगा लोकतंत्र

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सभी प्रशिक्षु न्यायाधीशों को चयन के लिए बधाई और शुभकामनाएं दीं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रायपुर. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से राज्य न्यायिक अकादमी बिलासपुर के प्रशिक्षु न्यायाधीशों ने विधानसभा स्थित उनके कार्यालय में मुलाकात की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने न्यायिक सेवा में चयन पर सभी को बधाई देते हुए कहा कि न्यायपालिका लोकतंत्र का तीसरा और सबसे भरोसेमंद स्तंभ है, जिसे मजबूत करने की जिम्मेदारी अब नए न्यायाधीशों के कंधों पर है.

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि न्यायपालिका लोकतंत्र का महत्वपूर्ण और सशक्त स्तंभ है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रशिक्षु न्यायाधीशों के कंधों पर न्याय व्यवस्था को मजबूत करने और आमजन के विश्वास को बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी होगी. उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी न्यायाधीश संविधान के मूल्यों और न्याय की मर्यादा का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे.

न्यायिक सेवा केवल एक पद नहीं बल्कि समाज के प्रति एक बड़ी जिम्मेदारी है, जहां हर निर्णय लोगों के जीवन और अधिकारों को प्रभावित करता है.- विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री

आम जनता के अधिकारों की रक्षा में अहम भूमिका

मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायपालिका आम जनता के अधिकारों की रक्षा करने के साथ ही शासन व्यवस्था में पारदर्शिता और भरोसा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. इसलिए न्यायाधीशों को अपने फैसलों में निष्पक्षता, संवेदनशीलता और ईमानदारी को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए.

न्यायिक प्रशिक्षण से मजबूत होगी व्यवस्था

CM साय ने आगे कहा कि न्यायिक अकादमी के माध्यम से दिया जा रहा प्रशिक्षण न्यायाधीशों को कानून की गहराई, संवैधानिक मूल्यों और न्यायिक प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है, जिससे न्याय व्यवस्था और अधिक प्रभावी बनती है.

ये अधिकारी भी रहे मौजूद

इस अवसर पर विधि विभाग की प्रमुख सचिव सुषमा सांवत, छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी की संचालक निधि शर्मा तिवारी सहित अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित रहे.