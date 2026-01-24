ETV Bharat / state

ट्रेनी आईपीएस ने मारी दबिश, अवैध जुए के अड्डे का भंडाफोड़, 6 हिरासत में

नागौर: शहर के सबसे व्यस्त प्राइवेट बस स्टैंड क्षेत्र में जुए और सट्टे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. ट्रेनी आईपीएस अदिति उपाध्याय के नेतृत्व में की गई इस गोपनीय कार्रवाई में पुलिस ने पुलिस चौकी से महज 70 मीटर दूर संचालित हो रहे अवैध जुए के अड्डे का भंडाफोड़ किया. लंबे समय से तीन दुकानों में चोरी-छिपे चल रहे इस गोरखधंधे में पुलिस ने मौके से 6 आरोपियों को हिरासत में लेते हुए करीब 10 हजार रुपए नगद बरामद किए हैं.

अचानक हुई पुलिस दबिश से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. कार्रवाई की भनक लगते ही कई सटोरिये दुकानों से निकलकर छतों की ओर भागने लगे. पुलिस टीम ने जब पीछा किया, तो दो आरोपी दूसरी मंजिल से छतों पर चढ़ गए. करीब 20 मिनट तक छतों पर पुलिस और आरोपियों के बीच पकड़-धकड़ का सिलसिला चलता रहा. आखिरकार पुलिस जवानों की सतर्कता और फुर्ती से दोनों को दबोच लिया गया. सूचना मिलने पर सीओ सिटी आईपीएस जतिन जैन भी मौके पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया.