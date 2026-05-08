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बरेली में ट्रेनी दरोगा 10 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार, वाराणसी में बिजली विभाग का बाबू ले रहा था 30 हजार की घूस

बरेली/वाराणसी : बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र की बैरियर-2 पुलिस चौकी पर तैनात ट्रेनी दरोगा को एंटी करप्शन टीम ने 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. वहीं वाराणसी में बुनकर से बिजली बिल कम करने के एवज में 30 हजार रुपये की घूस लेते बाबू को एंटी करप्शन ने रंगे हाथों पकड़ा है.

बरेली में ट्रेनी दरोगा पर कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. एंटी करप्शन टीम को शिकायत मिली थी कि बैरियर-2 चौकी पर तैनात ट्रेनी दरोगा विमल चौहान एक मामले में कार्रवाई के नाम पर रिश्वत मांग रहा है.

शिकायत की पुष्टि होने के बाद टीम ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया. शुक्रवार को जैसे ही आरोपी दरोगा ने 10 हजार रुपये लिए, टीम ने उसे मौके पर ही दबोच लिया. रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली गई. एंटी करप्शन प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बताया, दरोगा ने एंजिला मैसी नाम की एक महिला से एक मुकदमे के निस्तारण करने के एवज में 10 हजार रुपए की मांग किया था. रुपए नहीं देने पर पीड़ित को परेशान किया जा रहा था.

गिरफ्तारी की कार्रवाई होते ही चौकी और थाना परिसर में अफरा-तफरी मच गई. एंटी करप्शन टीम आरोपी दरोगा से पूछताछ कर रही है और उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत थाना सीबीगंज में मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की जा रही है.

आरोपी दरोगा विमल चौहान की नियुक्ति मृतक आश्रित कोटे से हुई थी. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है. एंटी करप्शन टीम अब इस बात की भी जांच कर रही है कि आरोपी पहले भी लोगों से अवैध वसूली करता था या नहीं. टीम उसके पुराने मामलों और कार्यशैली की जानकारी जुटा रही है.