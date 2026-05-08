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बरेली में ट्रेनी दरोगा 10 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार, वाराणसी में बिजली विभाग का बाबू ले रहा था 30 हजार की घूस

दरोगा एक महिला से एक मुकदमे के निस्तारण करने के एवज में रिश्वत मांग रहा था. रुपए नहीं देने पर परेशान कर रहा था.

वाराणसी औऱ बरेली में एंटी करप्शन टीम का ऐक्शन.
वाराणसी औऱ बरेली में एंटी करप्शन टीम का ऐक्शन. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 8:06 PM IST

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बरेली/वाराणसी : बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र की बैरियर-2 पुलिस चौकी पर तैनात ट्रेनी दरोगा को एंटी करप्शन टीम ने 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. वहीं वाराणसी में बुनकर से बिजली बिल कम करने के एवज में 30 हजार रुपये की घूस लेते बाबू को एंटी करप्शन ने रंगे हाथों पकड़ा है.

बरेली में ट्रेनी दरोगा पर कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. एंटी करप्शन टीम को शिकायत मिली थी कि बैरियर-2 चौकी पर तैनात ट्रेनी दरोगा विमल चौहान एक मामले में कार्रवाई के नाम पर रिश्वत मांग रहा है.

शिकायत की पुष्टि होने के बाद टीम ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया. शुक्रवार को जैसे ही आरोपी दरोगा ने 10 हजार रुपये लिए, टीम ने उसे मौके पर ही दबोच लिया. रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली गई. एंटी करप्शन प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बताया, दरोगा ने एंजिला मैसी नाम की एक महिला से एक मुकदमे के निस्तारण करने के एवज में 10 हजार रुपए की मांग किया था. रुपए नहीं देने पर पीड़ित को परेशान किया जा रहा था.

गिरफ्तारी की कार्रवाई होते ही चौकी और थाना परिसर में अफरा-तफरी मच गई. एंटी करप्शन टीम आरोपी दरोगा से पूछताछ कर रही है और उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत थाना सीबीगंज में मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की जा रही है.

आरोपी दरोगा विमल चौहान की नियुक्ति मृतक आश्रित कोटे से हुई थी. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है. एंटी करप्शन टीम अब इस बात की भी जांच कर रही है कि आरोपी पहले भी लोगों से अवैध वसूली करता था या नहीं. टीम उसके पुराने मामलों और कार्यशैली की जानकारी जुटा रही है.

बरेली में यह कोई पहला मामला नहीं है. जिले में लगातार सरकारी महकमों में रिश्वतखोरी के मामलों में गिरफ्तारी होती रही है. कुछ समय पहले कलेक्ट्रेट परिसर में खनन विभाग के एक बाबू को भी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था.

वाराणसी में मांग रहा था 50 हजार की घूस : वहीं वाराणसी के नगरी विद्युत वितरण खंड सप्तम में शुक्रवार को एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई करते हुए बाबू सौरभ जैन को 30 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. यह कार्रवाई एक उपभोक्ता की शिकायत पर बिल को कम करवाने के लिए मांगी गई रिश्वत के आधार पर की गई थी.

एंटी करप्शन की तरफ से जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि सौरभ जैन ने एक बुनकर काशिफ से उसके कार्य के बदले में 50 हजार रुपये की डिमांड की गई थी जिसमें 30 हजार रुपये देने पर सौदा हुआ था.

उपभोक्ता ने इसकी सूचना एंटी करप्शन टीम को दी थी. जिसके बाद टीम ने जाल बिछाया और सौरभ को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. सौरभ की गिरफ्तारी के बाद एंटी करप्शन टीम लालपुर थाने ले जाकर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की है. आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

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