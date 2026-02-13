ETV Bharat / state

शीतकालीन अध्ययन भ्रमण में प्रशिक्षु IAS अधिकारियों ने देखा रांची स्मार्ट सिटी का भविष्य, कमांड सेंटर से लेकर एबीडी क्षेत्र का लिया जायजा

प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों की टीम ने रांची स्मार्ट सिटी का दौरा किया

Trainee IAS Ranchi Smart City visit
रांची स्मार्ट सिटी के भ्रमण के दौरान प्रशिक्षु IAS अधिकारियों की टीम. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 13, 2026 at 8:17 PM IST

2 Min Read
रांचीः शीतकालीन अध्ययन भ्रमण के तहत 13 फरवरी 2026 को भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों की 10 सदस्यीय टीम ने रांची स्मार्ट सिटी का दौरा किया. इस दौरान अधिकारियों को एरिया बेस्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत विकसित की जा रही स्मार्ट सिटी की परिकल्पना, अब तक की प्रगति और परियोजनाओं के पूर्ण होने की अनुमानित समय-सीमा की विस्तृत जानकारी दी गई. रांची स्मार्ट सिटी के सीईओ सूरज कुमार ने प्रशिक्षु IAS अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना झारखंड के लिए एक मॉडल के रूप में विकसित हो रही है और यह शहरी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी.

Trainee IAS Ranchi Smart City visit
कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर में प्रशिक्षु IAS अधिकारियों की टीम. (फोटो-ईटीवी भारत)

स्मार्ट सिटी मिशन के तकनीकी पहलुओं की मिली जानकारी

भ्रमण के दौरान पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत रांची के चयन की प्रक्रिया, राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि व संसाधन, मास्टर प्लान की तैयारी, योजनाओं के चयन और उनके क्रियान्वयन से जुड़ी जानकारियां साझा की गईं. स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन के महाप्रबंधक (तकनीकी) राकेश कुमार नंदक्योलियार ने परियोजना के तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला. इसके बाद प्रशिक्षु IAS अधिकारियों को एबीडी क्षेत्र का फील्ड विजिट भी कराया गया.

Trainee IAS Ranchi Smart City visit
कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर में प्रशिक्षु IAS अधिकारियों की टीम. (फोटो-ईटीवी भारत)

कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर का अवलोकन

अपने अध्ययन भ्रमण के क्रम में प्रशिक्षु IAS अधिकारियों ने कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर का भी अवलोकन किया. यहां उन्हें अपराध नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और शहरी सेवाओं की निगरानी प्रणाली के बारे में जानकारी दी गई. अधिकारियों को एटीसीएस, आरएलवीडी, ई-चालान, एसवीडी, एएनपीआर और सर्विलांस कैमरों की कार्यप्रणाली से अवगत कराया गया. साथ ही वेरिएबल मैसेज साइन बोर्ड, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, इमरजेंसी कॉल बॉक्स और एसओएस जैसी सुविधाओं का लाइव डेमो भी दिखाया गया. अधिकारियों को बताया गया कि किस तरह कमांड सेंटर से शहर की साफ-सफाई और अन्य नागरिक सुविधाओं की निगरानी की जाती है.

