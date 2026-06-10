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बिहार में प्रशिक्षु सिपाही की मौत, ट्रेनिंग के दौरान हीट वेव की चपेट में आने से गई जान

पुलिस लाइन में दी गई अंतिम विदाई : पटना से श्रीराम कुमार के शव को सासाराम लाया गया. सासाराम के सदर अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने शव का पोस्टमार्टम किया है. इसके बाद रोहतास के पुलिस लाइन में श्रीराम कुमार को अंतिम विदाई दी गई.

इलाज के दौरान गई जान : पटना एम्स में इलाज के दौरान श्रीराम कुमार ने अंतिम सांस ली. मृतक प्रशिक्षु सिपाही समस्तीपुर जिला के पटोरी थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव का रहने वाला था. वह दो भाइयों में छोटा था. सूचना पर उसके परिजन भी पहुंचे हैं.

कई अधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि : शाहाबाद रेंज के डीआईजी सत्यप्रकाश, रोहतास के एसपी रौशन कुमार, एएसपी अतुलेश झा सहित पुलिस के आला अधिकारियों ने श्रीराम कुमार को गार्ड ऑफ ऑनर दिया. इस दौरान पुलिस लाइन का माहौल गमगीन हो गया. रोहतास के एसपी रौशन कुमार का कहना है कि हिट वेव से ही जवान की मौत हुई है.

प्रशिक्षु सिपाही श्रीराम कुमार को गार्ड ऑफ ऑनर (ETV Bharat)

क्या बोली आपदा अधिकारी? : जिला आपदा पदाधिकारी कुमारी प्रेरणा ने बताया, ''इस घटना की सूचना आपदा विभाग को भी मिली है. संबंधित विभाग से जानकारी इकट्ठा की जा रही है. आपदा विभाग भी इसको लेकर अग्रतर कार्रवाई करेगा.''

पांच सिपाही हो गए थे बेहोश : बता दें कि कल डेहरी में 16 किमी का दौर के दौरान हीट वेव की चपेट में आने से पांच सिपाही बेहोश हो गए थे. जिसमें श्री राम कुमार की स्थिति काफी नाजुक हो गई थी. इलाज के दौरान श्रीराम कुमार की मौत हो गई.

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