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बिहार में प्रशिक्षु सिपाही की मौत, ट्रेनिंग के दौरान हीट वेव की चपेट में आने से गई जान

कड़कड़ाती धूप में 16 KM की दौड़ लगाई जा रही थी. इसी दौरान हीट स्ट्रोक से बिहार पुलिस के जवान श्रीराम की मौत हो गई.

TRAINEE CONSTABLE DIED IN ROHTAS
श्रद्धांजलि देते एसपी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 10, 2026 at 3:59 PM IST

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रोहतास : बिहार के रोहतास से दर्दनाक मामला सामने आया है. डेहरी के पुलिस लाइन में कल (मंगलवार) ट्रेनिंग के दौरान दौड़ लगाने के क्रम में हीट वेव की चपेट में आने से बीमार हुए प्रशिक्षु सिपाही श्रीराम कुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई.

इलाज के दौरान गई जान : पटना एम्स में इलाज के दौरान श्रीराम कुमार ने अंतिम सांस ली. मृतक प्रशिक्षु सिपाही समस्तीपुर जिला के पटोरी थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव का रहने वाला था. वह दो भाइयों में छोटा था. सूचना पर उसके परिजन भी पहुंचे हैं.

TRAINEE CONSTABLE DIED IN ROHTAS
पुलिस लाइन में दी गई अंतिम विदाई (ETV Bharat)

पुलिस लाइन में दी गई अंतिम विदाई : पटना से श्रीराम कुमार के शव को सासाराम लाया गया. सासाराम के सदर अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने शव का पोस्टमार्टम किया है. इसके बाद रोहतास के पुलिस लाइन में श्रीराम कुमार को अंतिम विदाई दी गई.

कई अधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि : शाहाबाद रेंज के डीआईजी सत्यप्रकाश, रोहतास के एसपी रौशन कुमार, एएसपी अतुलेश झा सहित पुलिस के आला अधिकारियों ने श्रीराम कुमार को गार्ड ऑफ ऑनर दिया. इस दौरान पुलिस लाइन का माहौल गमगीन हो गया. रोहतास के एसपी रौशन कुमार का कहना है कि हिट वेव से ही जवान की मौत हुई है.

TRAINEE CONSTABLE DIED IN ROHTAS
प्रशिक्षु सिपाही श्रीराम कुमार को गार्ड ऑफ ऑनर (ETV Bharat)

क्या बोली आपदा अधिकारी? : जिला आपदा पदाधिकारी कुमारी प्रेरणा ने बताया, ''इस घटना की सूचना आपदा विभाग को भी मिली है. संबंधित विभाग से जानकारी इकट्ठा की जा रही है. आपदा विभाग भी इसको लेकर अग्रतर कार्रवाई करेगा.''

पांच सिपाही हो गए थे बेहोश : बता दें कि कल डेहरी में 16 किमी का दौर के दौरान हीट वेव की चपेट में आने से पांच सिपाही बेहोश हो गए थे. जिसमें श्री राम कुमार की स्थिति काफी नाजुक हो गई थी. इलाज के दौरान श्रीराम कुमार की मौत हो गई.

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