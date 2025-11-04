ETV Bharat / state

बिहार में दर्दनाक हादसा, पुलिस की ट्रेनिंग कर लौटे सिपाही बेटे और पिता को ट्रक ने रौंदा

रोहतास में ट्रेनी सिपाही और उनके पिता की सड़क हादसे में मौत हो गई है. ट्रेनी सिपाही पिता के इलाज के लिए आया था घर.

ROHTAS ACCIDENT
रोहतास में सड़क हादसा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 4, 2025 at 12:03 PM IST

रोहतास: बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में देर रात एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है. बिहार पुलिस की ट्रेनिंग से छुट्टी लेकर घर लौटे ट्रेनी सिपाही जितेंद्र शर्मा और उनके 65 वर्षीय पिता गणेश शर्मा को एक अनियंत्रित ट्रक ने बेरहमी से कुचल दिया. घटना राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर ताराचंडी के पास हुई. मौके पर ही दोनों की दर्दनाक मौत हो गई.

छुट्टी लेकर घर आया था ट्रेनी सिपाही: मिली जानकारी के अनुसार, जितेंद्र शर्मा हाल ही में बिहार पुलिस में चयनित होकर ट्रेनी सिपाही के रूप में मुजफ्फरपुर में तैनात थे. नेपाल सीमावर्ती इलाके में उनकी ट्रेनिंग चल रही थी. सोमवार को ही छुट्टी लेकर वे अपने पैतृक गांव भानस ओपी के मचखोरा मठिया गांव पहुंचे थे. जितेंद्र अपने बुजुर्ग पिता गणेश शर्मा के स्वास्थ्य की चिंता में थे, जो लंबे समय से बीमार चल रहे थे. पिता-पुत्र का यह साथी सफर आखिरी साबित हुआ.

रोहतास में ट्रेनी सिपाही की मौत (ETV Bharat)

पिता के इलाज के लिए आए थे ट्रेनी सिपाही: सोमवार की शाम जितेंद्र अपने पिता को लेकर डेहरी-ऑन-सोन के एक निजी क्लीनिक पहुंचे. गणेश शर्मा का इलाज कराने के बाद दोनों देर रात बाइक पर सवार होकर सासाराम लौट रहे थे. राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर धौड़ाढ थाना क्षेत्र के ताराचंडी के पास पहुंचते ही अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित हो गया. ट्रक चालक ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन वह बाइक को रौंदते हुए सड़क किनारे ले गया. हादसे की तीव्रता ऐसी थी कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.

परिजनों में मचा कोहराम: हादसे की खबर फैलते ही जितेंद्र के घर में हाहाकार मच गया. परिजन सदमे में थे और रो-रोकर बिलख रहे थे. चचेरे भाई अनिल तिवारी ने बताया, "जितेंद्र ने अभी-अभी नौकरी पाई थी. ट्रेनिंग से लौटकर पिताजी का इलाज करा रहा था. सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ हो जाएगा." गांव में शोक की लहर दौड़ गई है.

“जितेंद्र ने अभी-अभी नौकरी पाई थी. ट्रेनिंग से लौटकर पिताजी का इलाज करा रहा था. सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ हो जाएगा.”-अनिल तिवारी, परिजन

पुलिस ने शुरू की जांच: घटना की सूचना मिलते ही धौड़ाढ थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया और चालक को हिरासत में ले लिया है. दोनों शवों को कब्जे में लेकर सासाराम के सदर अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया है. एसपी रोहतास रौशन कुमार ने बताया कि हादसे के कारणों की गहन जांच की जा रही है.

"ट्रक की मरम्मत और चालक की लापरवाही पर शक जताया जा रहा है. परिजनों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया गया है."-रौशन कुमार, एसपी, रोहतास

सड़क सुरक्षा पर उठे सवाल: यह हादसा बिहार के राष्ट्रीय राजमार्गों पर बढ़ते सड़क हादसों पर सवाल उठा रहा है. अक्सर तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण ऐसी घटनाएं आम हो गई हैं. इसके पीछे ट्रक चालकों की ट्रेनिंग और सड़कों पर स्पीड ब्रेकर की कमी बड़ी समस्या है.

ROAD ACCIDENT IN ROHTAS
TRAINEE CONSTABLE DIED IN ROHTAS
रोहतास में सड़क हादसा
रोहतास में ट्रेनी सिपाही की मौत
ROHTAS ACCIDENT

