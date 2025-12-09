ETV Bharat / state

सिवनी में ट्रेनी प्लेन क्रैश, हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आते ही धमाका

मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की सुकतरा हवाई पट्टी के पास की घटना, विमान में इंस्ट्रक्टर व ट्रेनी थे सवार, 33 केवी लाइन से टकराया.

Seoni Plane Crash MP
सिवनी में ट्रेनी प्लेन क्रैश (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 9, 2025 at 6:44 AM IST

Updated : December 9, 2025 at 7:53 AM IST

सिवनी : मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में सोमवार रात एक ट्रेनी विमान क्रैश हो गया. यहां की सुकतरा हवाई पट्टी के पास आमगांव के करीब ये ट्रेनी विमान हादसे का शिकार हुआ है. माना जा रहा है कि ट्रेनी विमान हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आया था, जिसके बाद क्रैश होकर खेत में जा गिरा. विमान के क्रैश होते ही ग्रामीणों ने धमाके की तरह आवाज सुनी जिसके बाद विमान क्रैश होने का पता चला.

हाई टेंशन लाइन से टकराया ट्रेनी प्लेन

सोमवार को सिवनी में हुई इस घटना ने फिर पूरे इलाके को सकते में डाल दिया. कुरई क्षेत्र में यह छोटा ट्रेनी विमान अचानक 33 केवी हाई-टेंशन लाइन से टकरा गया, जिसके बाद जोरदार धमाका भी सुनाई दिया. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंचीं. स्थानीय वरिष्ठ पत्रकार मनीष तिवारी ने बताया, '' विमान कुछ देर तक सामान्य ऊंचाई पर था, तभी अचानक वह असंतुलित होकर नीचे की ओर झुकने लगा और सीधे हाई-टेंशन लाइन से जा टकराया और जोर का धमाका हुआ.''

MP PLANE CRASH NEWS
क्रैश होते ही पायलट व इंस्ट्रक्टर को किया गया रेस्क्यू (Etv Bharat)

विमान में सवार ट्रेनी व इंस्ट्रक्टर को मामूली चोटें

कुरई ब्लॉक के सुकतरा हवाई पट्टी में एक निजी कंपनी का ट्रेनिंग सेंटर है. ट्रेनिंग सेंटर के शोनिक चतुर्वेदी ने बताया, '' यहां पर प्लेन उड़ाने पायलट्स तो ट्रेनिंग दी जाती है. ट्रेनी विमान में इंस्ट्रक्टर और ट्रेनी पायलेट मौजूद थे, दोनों को मामूली चोंटे आई हैं. एयरक्राफ्ट शाम करीब 6 बजे 33 केवी विद्युत लाइन से टकरा गया था.''

सुकतरा हवाई पट्टी के पास की घटना (Etv Bharat)

आमगांव के खेत में गिरा ट्रेनी विमान

सिवनी एसपी सुनील कुमार मेहता ने बताया, '' ट्रेनिंग देने वाले विमान में दो लोग सवार थे. ट्रेनिंग विमान के पंख आमगांव के पास हाई टेंशन तार से टकराने की वजह से विमान जमीन पर गिर गया, जिसमें ट्रेनिंग पायलट और उन्हें निर्देशित करने वाले व्यक्ति को मामूली चोट आई हैं. दोनों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. विमान के गिरते ही स्थानीय लोग और पुलिस ने दोनों को सुरक्षित निकाल लिया था.

MP PLANE CRASH NEWS
आमगांव के खेत में गिरा ट्रेनी विमान (Etv Bharat)

चिंगारियां निकलीं, हो सकता था बड़ा हादसा

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, ट्रेनी विमान हाईटेंशन लाइन को छूते ही जमीन पर गिर गया. इस दौरान कुछ चिंगारियां भी नजर आईं. गनीमत ये रही कि विमान हाईटेंशन लाइन में फंसा नहीं, अन्यथा भयानक हादसा हो सकता है. पुलिस के मुताबिक कुरई ब्लॉक के सुकतरा इलाके में रेड बर्ड एविएशन कंपनी का ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट शाम करीब 6:30 बजे क्रैश हुआ है.

लैंडिंग के वक्त पहले भी हो चुका है हादसा

साल में यह दूसरा मौका है जब ट्रेनी एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार हुआ है. मई में भी इसी एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग सेंटर का ट्रेनी एयरक्राफ्ट लैंडिंग के वक्त सुकतरा हवाई पट्टी में पलट कर क्रैश हो गया था. उस वक्त भी ट्रेनी पायलट बाल बाल बच गए थे. लगातार ट्रेनी विमानों के क्रैश होने से ग्रामीणों में भी आक्रोश हैं, ग्रामीणों ने प्रशासन से इसे लेकर उचित कदम उठाने की मांग की है. ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं होने से क्षेत्र में डर बना रहता है.

