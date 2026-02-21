ETV Bharat / state

नालंदा में 25 नीलगायों को ट्रेंड शूटर्स ने किया ढेर, किसानों को मिली राहत

एक बार फिर हैदराबाद से आए शूटर्स ने नालंदा में नीलगायों को निशाना बनाया. इससे इलाके के किसानों को थोड़ी राहत मिली है. पढ़ें-

Nalanda Nilgai shot dead
नीलगायों को शूटर ने किया ढेर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 21, 2026 at 7:35 PM IST

नालंदा : हैदराबाद से आए ट्रेंड शूटरों ने बिहार के नालंदा में आज 25 नीलगाय को मार गिराया. नालंदा के किसान इन दिनों नीलगाय के आतंक से परेशान चल रहे हैं. किसान की परेशानियों को दूर करने के लिए बिहार सरकार ने नए नियम के तहत कानून बनाकर जंगली सुअर और नीलगाय के आतंक को खत्म करने के उद्देश्य से हैदराबाद के प्रशिक्षित शूटरों की टीम बुलाकर इन्हें मारने का आदेश जारी किया.

नालंदा में 25 नीलगाय ढेर : यह कार्रवाई जिले के चंडी प्रखंड के बढौना पंचायत में घोड़परास (नीलगाय) के बढ़ते आतंक से परेशान किसानों ने वन विभाग को लिखित शिकायत भेजी. शिकायत पर संज्ञान लेते हुए शनिवार को पंजीकृत शूटरों की टीम पंचायत पहुंची. अस्सी खंधा और बढौना खंधा इलाके के टाल क्षेत्रों में घंटों अभियान चलाकर करीब 25 नीलगायों को मार गिराया गया.

नालंदा में 25 नीलगाय ढेर (ETV Bharat)

हैदराबाद से आए शूटर्स ने मारी गोली : पंचायत के मुखिया अशोक शर्मा ने बताया कि लगभग 600 एकड़ में लगी गेहूं, सरसों, चना, धनिया और मसूर की फसल को घोड़परास पैरों तले रौंदकर पूरी तरह तबाह कर देते थे. किसानों की महीनों की मेहनत कुछ ही घंटों में बर्बाद हो रही थी. लगातार नुकसान से परेशान किसानों में भारी आक्रोश था.

"हमारे पंचायत में लगभग 600 एकड़ में लगी गेहूं, सरसों, चना, धनिया और मसूर की फसल नीलगाय द्वारा रौंदी जा रही है. यहां खड़ी फसल को ये तबाह कर दे रहे हैं. जिससे किसानों में भारी आक्रोश है. इसलिए यहां शूटर आए और नीलगायों को मार गिराया. इससे थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है."- अशोक शर्मा, पंचायत मुखिया

Nalanda Farmer Relief
सरकारी शूटर के साथ ग्रामीण (ETV Bharat)

पंजीकृत शूटरों की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य : नालंदा के रहूई, चंडी, सरमेरा, अस्थावां और हरनौत क्षेत्रों में भी नीलगाय का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. किसान रातभर खेतों की रखवाली करने को मजबूर थे. सरकार ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पंजीकृत शूटरों की संख्या 400 तक बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है.

कई साल से नीलगाय का आतंक : किसान सुमित कुमार का कहना है कि 10 वर्षों से नीलगाय का आतंक है. शूटरों की संख्या बढ़ने से अब राहत मिलने की उम्मीद जगी है. नीलगाय के आतंक पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकेगा. फिलहाल कार्रवाई के बाद किसानों ने राहत की सांस ली है.

बिहार में कितने जिले हैं प्रभावित: प्रदेश के 34 जिलों में नीलगाय और 30 जिलों में जंगली सुअरों का आतंक है. ये जानवर फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं. सरकारी आंकड़े के अनुसार 34 जिलों में नीलगायों की संख्या लगभग 3 लाख है और जंगली सुअरों की संख्या भी 60 हजार के पार है. ऐसे में इन्हें मारकर ही किसानों को राहत पहुंचाई जा सकती है.

