UP में ट्रेंड ड्राइवर ही संभालेंगे वाहनों की स्टीयरिंग; ADTC से मिलेगी वैज्ञानिक ट्रेनिंग
प्रदेश सरकार सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और घायलों की संख्या कम करने के लिए लगातार काम कर रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 1, 2026 at 7:55 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहीं सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए योगी सरकार ने चालक प्रशिक्षण व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में कदम उठाया है. सरकार के निर्देश पर अब व्यावसायिक वाहन चालकों को ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर (ADTC), ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (DTI) और इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च (IDTR) में प्रशिक्षण और ड्राइविंग टेस्ट के बाद ही लाइसेंस जारी करने की व्यवस्था लागू की जा रही है.
इसके तहत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में इन संस्थानों के माध्यम से चालकों की ट्रेनिंग और टेस्टिंग शुरू हो चुकी है. मंगलवार को लखनऊ के मौदा गांव स्थित उदित खेड़ा रोड बीके फाइलिंग स्टेशन के पास मॉडर्न एडीटीसी सेंटर की शुरुआत हो गई. बुधवार से एडीटीसी पर ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्टिंग होगी.
उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने कहा कि एडीटीसी में आधुनिक तकनीक के माध्यम से चालकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनका निष्पक्ष और वैज्ञानिक तरीके से ड्राइविंग टेस्ट होगा. इससे ड्राइविंग कौशल में सुधार होगा. यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और सड़क सुरक्षा को मजबूती मिलेगी.
प्रदेश सरकार सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और घायलों की संख्या कम करने के लिए लगातार काम कर रही है. एडीटीसी जैसे आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. प्रशिक्षित चालक न सिर्फ सुरक्षित वाहन संचालन करेंगे, बल्कि सड़क सुरक्षा संस्कृति को भी मजबूत करेंगे.
परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से ऐसे आधुनिक प्रशिक्षण और परीक्षण केंद्रों का विस्तार किया जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक चालकों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा सके और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके.
उद्घाटन मौके पर डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर लखनऊ जोन राधे श्याम, आरटीओ प्रशासन लखनऊ जोन अरुण कुमार, आरटीओ प्रवर्तन लखनऊ जोन प्रभात पांडेय, एआरटीओ प्रशासन प्रदीप कुमार सिंह, एआरटीओ देवा रोड हिमांशु जैन, एमवीआई विष्णु कुमार, एमवीआई प्रशांत कुमार, एमवीआई, प्रदीप यादव और दीपक एंटरप्राइजेज के प्रतिनिधि मौजूद रहे.
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