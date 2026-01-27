ETV Bharat / state

आगरा से कैला देवी मंदिर तक चलेगी ट्रेन, 144.6 किमी नई ब्रॉड गेज लाइन बिछाई जा रही, जानिए नया रूट

धौलपुर से गंगापुर सिटी के बीच 144.6 किलोमीटर नई ब्रॉड गेज लाइन बिछाई जा रही है. लगभग 2,030 करोड़ रुपये लागत आएगी.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 27, 2026

आगरा : आगरा और आसपास के जिलों से राजस्थान के करौली जिले में मां कैला देवी के दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है. अब आगरा से कैला देवी तक की सीधी ट्रेन मिलेगी. इसके लिए धौलपुर से गंगापुर सिटी के बीच नई ब्रॉड गेज लाइन बिछाई जा रही है. रेलवे की इस 144.6 किलोमीटर लंबी परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 2,030 करोड़ रुपये है.

बता दें कि राजस्थान के करौली जिले में माता कैला देवी का प्रसिद्ध मंदिर है. हर साल हिंदू कैलेंडर के चैत्र माह के नवरात्र में देशभर से भक्त केला देवी मंदिर
में दर्शन और पूजा के लिए आते हैं. यहां पर लक्खी मेला भी लगता है. अभी माता कैला देवी मंदिर तक जाने के लिए सीधी ट्रेन नहीं है. इसलिए, अधिकतर भक्त सड़क मार्ग से माता के भवन पहुंचते हैं. जो श्रद्धालु आगरा से ट्रेन से माता के दर्शन को जाते हैं उन्हें हिंडौन सिटी स्टेशन पर उतरना होता हैं. जहां से 50 किलोमीटर की दूरी बस या अन्य वाहनों से तय करनी होती है.

रेलवे बिछा रहा नई ब्रॉड गेज लाइन : रेलवे की ओर से धौलपुर से गंगापुर सिटी के बीच नई ब्रॉड गेज लाइन बिछाई जा रही है. आगरा रेल मंडल की पीआरओ प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि धौलपुर से गंगापुर सिटी तक नई ब्रॉड गेज लाइन बिछाने का काम दो चरण में होना है. पहले चरण में धौलपुर से सरमथुरा के बीच करीब 69 किमी लंबी दूरी तक पुरानी नैरोगेज लाइन ब्रॉडगेज रेलवे लाइन में बदली जा रही है. पहले चरण में धौलपुर से गढ़ी सांदरा के बीच 18 किलोमीटर के खंड पर पटरियां बिछाने का काम भी पूरा हो गया है.

दूसरे चरण में 76 किमी बिछेगी रेल लाइन : पीआरओ प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि इस रूट पर दूसरे चरण में सरमथुरा से करौली होकर गंगापुर सिटी तक नई रेल लाइन बिछाई जाएगी. जिसकी लंबाई करीब 76 किमी रहेगी. पहले चरण का काम तेजी से चल रहा है, दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है. दोनों चरण का काम पूरा होने से आगरा से करौली जाने वाले लाखों भक्त माता के दर्शन के लिए ट्रेन से आ-जा सकेंगे.

नैरोगेज लाइन थी : बता दें कि धौलपुर और करौली जिले के डांग क्षेत्र की लाइफलाइन पहले नैरोगेज ट्रेन थी. जो करीब डेढ़ सौ साल पहले धौलपुर रियासत के तत्कालीन शासकों ने सैंड स्टोन के परिवहन के लिए शुरू की गई थी. कोरोना काल में सन 2020 में 22 मार्च को पूरे देश में ब्राडगेज के लॉकडाउन के साथ-साथ धौलपुर में नैरोगेज ट्रेनों के पहिए भी थम गए थे. यहां से आधा दर्जन ट्रेन संचालित होती थीं.

20 स्टेशनों रहेगा ठहराव : धौलपुर से गंगापुर सिटी के बीच 144 किमी के रूट पर 20 रेलवे स्टेशन बनेंगे. जिनमें नुरपुरा, गढ़ी सांदरा, सुरोठी, मोहारी, रनपुरा, आंगई, कांकरेट, बरौली, सरमथुरा, बड़ागांव, टिटवाई, करौली, कैलादेवी रोड, नया आटा, करगांव तथा गंगापुर सिटी शामिल हैं.

