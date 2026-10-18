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10 साल बाद दौड़ी ट्रेन, खंडवा से तुकईधड़ के बीच हुआ ट्रायल रन

खंडवा से तुकईथड़ के बीच ट्रायल रन ( ETV Bharat )

खंडवा: खंडवा-अकोला मीटरगेज रेल लाइन बंद होने के करीब 10 साल बाद इस रूट पर एक बार फिर ट्रेन की सीटी सुनाई दी. रविवार को खंडवा से तुकईधड़ के बीच ब्रॉडगेज लाइन पर पहली बार ट्रायल ट्रेन दौड़ी. करीब 64 किलोमीटर लंबे इस रेलखंड पर ट्रेन का संचालन शुरू होने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. ट्रायल ट्रेन के चलने से क्षेत्र के लोगों में उत्साह देखने को मिला. कई लोगों ने टिकट लेकर ट्रेन में सफर किया और गुड़ी, आमलाखुर्द सहित तुकईधड़ तक की यात्रा की.

सुबह 8.15 बजे ट्रेन खंडवा स्टेशन से तुकईधड़ के लिए रवाना हुई