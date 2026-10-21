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79 सालों का इंतजार खत्म: ग्रीन सिग्नल मिलते ही दौड़ पड़ी छुक-छुक गाड़ी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था होगी मजबूती

79 सालों का इंतजार खत्म ( ETV Bharat )

नारायणपुर: कांकेर और नारायणपुर के लोगों को पिछले 79 सालों से ट्रेन के रावघाट पहुंचने का इंतजार था. करीब 8 दशक तक चला ये लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हुआ और रायपुर से चली ट्रेन रावघाट पहुंच चुकी है. सीएम विष्णु देव साय ने पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

सीएम ने दिखाई ट्रेन को हरी झंडी ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के वक्त केंद्रीय रेल मंत्री अश्निनी वैष्णव भी वर्चुअली मौजूद रहे. रावघाट पहुंचने पर ग्रामीणों ने ट्रेन और उसमें बैठकर आए मुसाफिरों का जोरदार स्वागत किया. फूलों से लदी ट्रेन जैसे ही रावघाट रेलवे स्टेशन पर पहुंची लोगों ने तालियां बजाकर इस ऐतिसाहिक पल का स्वागत किया.