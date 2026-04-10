Automatic Signal Work : 14 से 30 अप्रैल तक रेल यातायात रहेगा प्रभावित

आंशिक रद्द रहेगी जोधपुर-हिसार-जोधपुर ट्रेन. 13 ट्रेनों का मार्ग बदलेगा.

ट्रेनों का मार्ग बदलेगा...
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 10, 2026 at 6:59 PM IST

जोधपुर: बीकानेर मंडल के चूरू-सादुलपुर रेलखंड पर दोहरीकरण कार्य के तहत किए जा रहे ऑटोमेटिक सिग्नलिंग कार्य के कारण इस माह रेल यातायात प्रभावित रहेगा. इस कार्य के लिए लिए जाने वाले ब्लॉक के चलते जोधपुर मंडल से चलने व गुजरने वाली कई रेल सेवाओं का संचालन प्रभावित रहेगा.

जोधपुर मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी के अनुसार उपरोक्त कार्य के चलते कुछ ट्रेनों को रद्द, आंशिक रूप से रद्द, परिवर्तित मार्ग से संचालित तथा कुछ को निर्धारित समय से देरी से चलाया जाएगा. ट्रेन संख्या 14823 जोधपुर-रेवाड़ी 25 से 28 अप्रैल तक (4 ट्रिप) तथा 14824 रेवाड़ी-जोधपुर 26 से 29 अप्रैल तक (4 ट्रिप) रद्द रहेगी. जबकि ट्रेन संख्या 14823 जोधपुर-रेवाड़ी 15 अप्रैल को जोधपुर से 4 घंटे देरी से प्रस्थान करेगी. डीआरएम बताया कि यात्रियों को यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए.

पढ़ें : खुशखबरी : कोटा से एक और समर स्पेशल ट्रेन चलेगी, सोगरिया से धनबाद के बीच लगाएगी चक्कर

आंशिक रूप से रद्द ट्रेनें : ट्रेन संख्या 14891 जोधपुर-हिसार 14 से 29 अप्रैल तक(16 ट्रिप) चूरू तक ही संचालित होगी तथा चूरू-हिसार के बीच रद्द रहेगी. वहीं, 14892 हिसार-जोधपुर 15 से 30 अप्रैल तक (16 ट्रिप) चूरू से संचालित होगी और हिसार-चूरू के बीच रद्द रहेगी. जबकि 14823 जोधपुर-रेवाड़ी 15 अप्रैल को लोहारू तक ही संचालित होगी. 22915 बांद्रा टर्मिनस-हिसार 27 अप्रैल को चूरू तक तथा 22916 हिसार-बांद्रा टर्मिनस 28 अप्रैल को चूरू से संचालित होगी.

परिवर्तित मार्ग से चलने वाली ट्रेनें : ट्रेन संख्या 22471 लालगढ़-दिल्ली सराय, 22472 दिल्ली सराय-लालगढ़, 22421 दिल्ली सराय-जोधपुर, 12324 बाड़मेर-हावड़ा, 15624 कामाख्या-भगत की कोठी, 12371 हावड़ा-बीकानेर, 12372 बीकानेर-हावड़ा, 12259 सियालदाह-बीकानेर, 12260 बीकानेर सियालदाह, 19271 भावनगर टर्मिनस-हरिद्वार, 19027 बांद्रा टर्मिनस-जम्मूतवी, 19028 जम्मूतवी-बांद्रा टर्मिनस तथा 22482 दिल्ली सराय-जोधपुर सुपरफास्ट ट्रेनें शामिल हैं जो निर्धारित तिथियों में रेवाड़ी, रींगस, फुलेरा, डेगाना, जयपुर व मेडता बाइपास मार्ग से संचालित होंगी.

