उत्तर रेलवे में मध्यरात्रि में टिकट बुकिंग सेवाएं रहेंगी बंद, जानिए वजह

रेलवे आरक्षण प्रणाली की सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहेंगी. इस दौरान लोग ट्रेन की टिकट नहीं बुक कर पाएंगे.

रात में बंद रहेगी ट्रेन टिकट की बुकिंग
रात में बंद रहेगी ट्रेन टिकट की बुकिंग (ETV Bharat)
Published : October 14, 2025 at 10:47 PM IST

नई दिल्ली: यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम (CRIS) ने अपने पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम इंटीग्रेशन लेयर के मेंटेनेंस का कार्य निर्धारित किया है. ये कार्य 14 से 16 अक्टूबर की मध्यरात्री में दो चरणों में किया जाएगा. इस दौरान कुछ समय के लिए रेलवे आरक्षण प्रणाली (PRS) की सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहेंगी. इस दौरान लोग ट्रेन की टिकट नहीं बुक कर पाएंगे.

CRIS की ओर से जारी सूचना के अनुसार पहला डाउनटाइम 14/15 अक्टूबर की रात 00:15 बजे से 02:15 बजे तक (2 घंटे) और दूसरा डाउनटाइम 15/16 अक्टूबर की रात 00:15 बजे से 01:00 बजे तक (45 मिनट) रहेगा. इन निर्धारित अवधि के दौरान नई पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम बुकिंग काउंटर सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी. रेलवे अधिकारियों के मुताबिक यह तकनीकी कार्य यात्रियों को बेहतर व सुगम बुकिंग अनुभव देने के उद्देश्य से किया जा रहा है. नए इंटीग्रेशन लेयर से टिकट बुकिंग की प्रक्रिया पहले से अधिक तेज व विश्वसनीय होगी. यह अपग्रेडेशन रेलवे के डिजिटल नेटवर्क को और भी मजबूत करेगा.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि इस निर्धारित अवधि के दौरान यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. इसके साथ ही यात्रियों को सलाह दी गई है कि वह टिकट बुकिंग की योजना इस डाउनटाइम के समय को ध्यान में रखकर बनाएं, जिससे किसी प्रकार की असुविधा न हो. इस अपग्रेड के बाद ऑनलाइन व ऑफलाइन टिकटिंग सिस्टम में एकीकृत सुधार देखने को मिलेगा. रेलवे अधिकारियों का यह भी कहना है कि तकनीकी कार्य समाप्त होते ही सभी सेवाएं सामान्य रूप से बहाल कर दी जाएंगी. यह अस्थायी डाउनटाइम यात्रियों की दीर्घकालिक सुविधा व डिजिटल प्रणाली को और बेहतर बनाने की दिशा में रेलवे का एक अहम कदम है.

