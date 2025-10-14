ETV Bharat / state

उत्तर रेलवे में मध्यरात्रि में टिकट बुकिंग सेवाएं रहेंगी बंद, जानिए वजह

नई दिल्ली: यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम (CRIS) ने अपने पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम इंटीग्रेशन लेयर के मेंटेनेंस का कार्य निर्धारित किया है. ये कार्य 14 से 16 अक्टूबर की मध्यरात्री में दो चरणों में किया जाएगा. इस दौरान कुछ समय के लिए रेलवे आरक्षण प्रणाली (PRS) की सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहेंगी. इस दौरान लोग ट्रेन की टिकट नहीं बुक कर पाएंगे.

CRIS की ओर से जारी सूचना के अनुसार पहला डाउनटाइम 14/15 अक्टूबर की रात 00:15 बजे से 02:15 बजे तक (2 घंटे) और दूसरा डाउनटाइम 15/16 अक्टूबर की रात 00:15 बजे से 01:00 बजे तक (45 मिनट) रहेगा. इन निर्धारित अवधि के दौरान नई पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम बुकिंग काउंटर सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी. रेलवे अधिकारियों के मुताबिक यह तकनीकी कार्य यात्रियों को बेहतर व सुगम बुकिंग अनुभव देने के उद्देश्य से किया जा रहा है. नए इंटीग्रेशन लेयर से टिकट बुकिंग की प्रक्रिया पहले से अधिक तेज व विश्वसनीय होगी. यह अपग्रेडेशन रेलवे के डिजिटल नेटवर्क को और भी मजबूत करेगा.