रेल यात्री ध्यान दें, इन दिन बंद रहेंगी ट्रेन टिकट बुकिंग सेवा, 139 नंबर भी रहेगा बंद, जानिए वजह

ये गतिविधि नियमित सिस्टम मेंटेनेंस का हिस्सा है, इसका उद्देश्य आरक्षण प्रणाली को अधिक तेज और भरोसेमंद बनाना है-रेलवे अधिकारी

रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर
रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 11, 2026 at 5:38 PM IST

नई दिल्ली: ट्रेन टिकट बुकिंग कराने का सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए हैं. 14-15 मार्च 2026 की मध्यरात्रि के दौरान दिल्ली की यात्री पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) की सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहेंगी. यानी कि इस दौरान लोग ट्रेन की टिकट बुकिंग कैंसिलेशन और पूछताछ जैसी सेवाएं बंद रहेंगी.

उत्तर रेलवे के अनुसार सिस्टम मेंटेनेंस व फाइलों के कम्प्रेशन के चलते यह कदम उठाया जा रहा है, जिससे भविष्य में आरक्षण प्रणाली की कार्यदक्षता व प्रदर्शन को बेहतर बनाया जा सके.

रेलवे अधिकारियों के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि 14/15 मार्च (शनिवार/रविवार) की मध्यरात्रि को लगभग तीन घंटे तक सिस्टम उपलब्ध नहीं रहेगा. इस दौरान दिल्ली पीआरएस साइट से संचालित होने वाली कई सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहेंगी. निर्धारित मेंटेनेंस कार्य सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद सेवाओं को फिर से सामान्य किया जाएगा.

139 नंबर पर पूछताछ सेवा भी नहीं रहेगी उपलब्ध
रेलवे की ओर से कहा गया है कि इस अवधि के दौरान 139 नंबर के माध्यम से मिलने वाली पीएनआर पूछताछ सेवा भी उपलब्ध नहीं रहेगी. इसके अलावा ईडीआर (EDR) और दिल्ली पीआरएस से जुड़ी अन्य सेवाएं भी कुछ समय के लिए बंद रहेंगी. इसका मतलब ये है कि इस दौरान यात्री अपने टिकट से जुड़ी जानकारी, पीएनआर स्टेटस या अन्य आरक्षण संबंधी सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाएंगे.

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि ये गतिविधि नियमित सिस्टम मेंटेनेंस का हिस्सा है. इसका उद्देश्य आरक्षण प्रणाली को अधिक तेज, सुरक्षित व भरोसेमंद बनाना है, जिससे यात्रियों को भविष्य में बेहतर सेवा मिल सके. रेलवे समय-समय पर इस तरह के तकनीकी अपग्रेड व मेंटेनेंस कार्य करता है, जिससे सिस्टम की कार्यक्षमता बनी रहे और आरक्षण सेवाओं में किसी तरह की तकनीकी समस्या न आए.

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के अनुसार यह कार्य पूरी तरह तकनीकी प्रक्रिया का हिस्सा है. इसे निर्धारित समय में पूरा करने का प्रयास किया जाएगा. उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि वे इस अवधि को ध्यान में रखते हुए अपनी टिकट से जुड़ी आवश्यक जानकारी पहले ही प्राप्त कर लें, जिससे असुविधा से बचा जा सके.

