साहिबगंज- बरहड़वा रेलखंड पर परिचालन हुआ सामान्य, आठवें दिन हावड़ा के लिए चली स्पेशल ट्रेन
साहिबगंज-बरहड़वा सेक्शन पर ट्रेन का परिचालन फिर से शुरू और हावड़ा के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना हो गई है.
Published : October 6, 2026 at 4:57 PM IST
साहिबगंज: मंगलवार को दोपहर एक बजे साहिबगंज बरहड़वा रेलखंड पर स्पेशल ट्रेन चलाई गई. यह ट्रेन बरहड़वा तक हर स्टेशन पर रुकेगी उसके बाद हावड़ा तक जाएगी. यह ट्रेन डाउन रेलवे ट्रेक से होकर पास कराई गई, जहां आठ दिन से मालगाड़ी खड़ी कर बोल्डर, स्लीपर, डस्ट मजदूर के द्वारा गंगा किनारे डालने का कार्य हो रहा था. सोमवार को एडीआरएम अमरेंद्र कुमार मौर्य यहां पहुंचे और कटावरोधी कार्यों का जायजा लिया.
रेल का परिचालन फिर से शुरू
बुधवार से रद्द और डायवर्ट ट्रेनें अपने नियमित समय पर खुलेंगी. मालदा रेल मंडल के डीआरएम (Divisional Railway Manager) ने इसकी आधिकारिक घोषणा करते हुए बताया कि सकरीगली और महाराजपुर के बीच गंगा नदी में हुए कटाव के बाद अब रेलवे ट्रैक को पूरी तरह सुरक्षित और फिट घोषित कर दिया गया है. रेलवे प्रशासन के मुताबिक, गंगा नदी का जलस्तर 27.72 मीटर पर स्थिर हो गया है, जिससे अब परिचालन में कोई खतरा नहीं है.
लोगों में खुशी का माहौल
गंगा का कटाव रुक गया है. कटाव रोधी कार्य धीरे-धीरे चलता रहेगा. पानी घटने के बाद मालूम चल पाएगा कि आखिर कटाव की स्थिति क्या है. इधर ट्रेन के परिचालन से लोगों में खुशी का माहौल है. चूंकि पर्व के अवसर पर लोग अपने घर आना चाहते हैं, ट्रेन के रद्द होने से लोगों में मायूसी थी मगर अब उनको उम्मीद है कि वह अपने परिवार वालों के साथ त्योहार मना सकेंगे.
कितना बोल्डर डाला गया
पांच सौ मजदूरों ने तीन शिफ्टों में दिन-रात बिना थके और रुके काम किया. चार डिवीजन के रेलवे कर्मचारियों को तैनात किया गया था. कटाव रोकने के काम के लिए, गंगा के किनारे 182 वैगन भरकर पत्थर और 2,287 स्लीपर डाले गए. सोलह मेल/एक्सप्रेस ट्रेनें और 149 पैसेंजर ट्रेनें रद्द कर दी गईं, जबकि 60 ट्रेनों का रूट बदल दिया गया.
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