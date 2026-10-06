ETV Bharat / state

साहिबगंज- बरहड़वा रेलखंड पर परिचालन हुआ सामान्य, आठवें दिन हावड़ा के लिए चली स्पेशल ट्रेन

साहिबगंज- बरहड़वा रेलखंड पर परिचालन सामान्य ( Etv Bharat )

साहिबगंज: मंगलवार को दोपहर एक बजे साहिबगंज बरहड़वा रेलखंड पर स्पेशल ट्रेन चलाई गई. यह ट्रेन बरहड़वा तक हर स्टेशन पर रुकेगी उसके बाद हावड़ा तक जाएगी. यह ट्रेन डाउन रेलवे ट्रेक से होकर पास कराई गई, जहां आठ दिन से मालगाड़ी खड़ी कर बोल्डर, स्लीपर, डस्ट मजदूर के द्वारा गंगा किनारे डालने का कार्य हो रहा था. सोमवार को एडीआरएम अमरेंद्र कुमार मौर्य यहां पहुंचे और कटावरोधी कार्यों का जायजा लिया.