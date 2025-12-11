ETV Bharat / state

रांची से लखनऊ के लिए शुरू होगी ट्रेन! अब प्रतिदिन चलेगी राजधानी एक्सप्रेस, रेल मंत्री ने दी सहमति

रांची से पलामू होते हुए लखनऊ के लिए जल्द ही एक ट्रेन शुरू होने वाली है. रेल मंत्री ने इस पर सहमति जताई है.

रेल मंत्री से मुलाकात करते पलामू और हजारीबाग सांसद (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 11, 2025 at 11:43 AM IST

पलामू: रांची से लखनऊ तक के लिए एक नई ट्रेन चलाई जाएगी. यह ट्रेन पलामू के रास्ते अयोध्या होते हुए लखनऊ तक जाएगी. वहीं, रांची से नई दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस अब प्रतिदिन चलेगी. सप्ताह में तीन दिन लोहरदगा-पलामू होते हुए दिल्ली तक जाएगी. जबकि चार दिन हजारीबाग-कोडरमा होकर जाएगी.

नई ट्रेन पर रेल मंत्री की मिली सहमति

दरअसल, पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम के नेतृत्व में जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो, हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, चतरा के सांसद कालीचरण सिंह ने रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की थी. रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रांची से लखनऊ के लिए एक नई ट्रेन एवं राजधानी एक्सप्रेस के फेरा बढ़ाने को लेकर झारखंड के सांसदों को सहमति दी है एवं मामले में जरूरी पहल करने का निर्देश भी दिया है.

मुलाकात के दौरान कोहरे के कारण रद्द हुए झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस का मामला भी उठाया गया, जिसे फिर से चालू करने की सहमति बनी है. झारखंड से लखनऊ के लिए एक नई ट्रेन की लंबे अरसे से मांग की जा रही है. झारखंड के सांसदों को आश्वासन मिलने के बाद ट्रेन मिलने की उम्मीद बढ़ गई है. अगले कुछ महीनो में रांची से लखनऊ तक के लिए ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा.

पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम ने मुलाकात में मिले आश्वासन एवं सहमति की पुष्टि की है. बता दें कि पलामू के इलाके से राजधानी एक्सप्रेस फिलहाल सप्ताह में दो दिन चलता है, जो अब यह तीन दिन हो जाएगा. कोहरे के कारण पलामू के इलाके के लिए लाइफ लाइन माने जाने वाली झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया था, जिसे फिर से चालू करने पर सहमति जताई गई है.

