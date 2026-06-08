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मध्य प्रदेश से तेलंगाना तक का सफर होगा आसान, पांढुर्ना में भी रुकेगी रीवा-चर्लपल्ली एक्सप्रेस

रीवा से हैदराबाद के बीच चलने वाली रीवा-चर्लपल्ली एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉपेज पांढुर्णा स्टेशन पर होगा. रेल मंत्री ने छिंदवाड़ा सांसद पत्र लिखकर दी जानकारी.

Rewa to Cherlapalli Express
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ छिंदवाड़ा सांसद बंटी विवेक साहू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 10:58 PM IST

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Updated : June 8, 2026 at 11:08 PM IST

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छिंदवाड़ा: भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज़ दी है. रीवा से हैदराबाद और हैदराबाद से रीवा के बीच चलने वाली ट्रेन का स्टॉपेज अब पांढुर्ना रेलवे स्टेशन पर भी होगा. यह जानकारी खुद रेल मंत्री ने छिंदवाड़ा सांसद बंटी विवेक साहू को पत्र लिखकर दी है.

पांढुर्ना में भी रुकेगी रीवा-चर्लपल्ली एक्सप्रेस ट्रेन

रीवा से हैदराबाद के बीच चलने वाली रीवा-चर्लपल्ली एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉपेज पांढुर्णा रेलवे स्टेशन में मिल गया है. अब जल्द ही यह ट्रेन पांढुर्णा रेलवे स्टेशन पर भी रूकेगी. इसका फायदा रीवा और हैदराबाद की यात्रा करने वाले लोगों को मिल सकेगा. ट्रेन नम्बर 02157 रीवा से हैदराबाद के चर्लपल्ली और 02158 हैदराबाद के चर्लपल्ली से चलकर मध्य प्रदेश के रीवा तक पहुंचती है.

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रेल मंत्री ने छिंदवाड़ा सांसद को लिखा पत्र (ETV Bharat)

यह ट्रेन छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र के पांढुर्णा से होकर गुजरती है लेकिन यहां पर अभी तक इसका स्टॉपेज नहीं था. संसद बंटी विवेक साहू ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस स्टेशन पर स्टॉपेज देने की मांग की थी.

केंद्रीय मंत्री ने सांसद को पत्र लिखकर दी जानकारी

सांसद बंटी विवेक साहू की मांग के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सांसद बंटी विवेक साहू को पत्र लिखकर रीवा-चर्लपल्ली एक्सप्रेस ट्रेन के पांढुर्णा रेलवे स्टेशन में स्टॉपेज शुरू करने की जानकारी दी है. पांढुर्णा वासियों की तरफ से लंबे समय से पांढुर्णा रेलवे स्टेशन में ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग की जा रही थी. दिल्ली प्रवास के दौरान केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात करते हुए छिन्दवाड़ा एवं पांढुर्णा जिले में रेल यात्रियों की सुविधाओं, नई ट्रेनों के संचालन और ट्रेनों के स्टॉपेज को लेकर चर्चा करते हुए पत्र सौंपा था. इस दौरान रेल मंत्री ने सांसद बंटी विवेक साहू को उनकी मांग को शीघ्र पूरा करने का आश्वासन दिया था.

व्यापार होगा आसान किसानों को मिलेगी राहत

छिंदवाड़ा और पांढुर्णा से हैदराबाद का कनेक्शन किसानों और कृषि व्यापारियों से सीधा है. उनके लिए इस ट्रेन का स्टॉपेज होना काफी फायदेमंद साबित होगा. कृषि व्यापारी गजेंद्र राय ने बताया कि छिंदवाड़ा और पांढुर्ना से भारी मात्रा में मक्का और कपास का परिवहन हैदराबाद के बाजारों में किया जाता है. इससे इस व्यापार के साथ-साथ किसानों को भी सीधा फायदा होगा. छिंदवाड़ा और पांढुर्ना के किसानों की कनेक्टिविटी सीधे हैदराबाद से होगी.

हैदराबाद फार्मा और कपड़े का बड़ा हब है, जिसके उत्पाद छिंदवाड़ा और पांढुर्णा के रिटेल बाजारों में आते हैं. इसलिए छोटे व्यापारियों को भी इसका सीधा फायदा मिलेगा छोटे व्यापारी सीधे हैदराबाद खरीदी कर सकेंगे. पांढुर्णा रेलवे स्टेशन में रीवा-चर्लपल्ली एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉपेज शुरू किए जाने पर सांसद बंटी विवेक साहू ने रेलमंत्री का आभार जताया है.

Last Updated : June 8, 2026 at 11:08 PM IST

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