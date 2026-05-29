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हैदराबाद के काचीगुड़ा से श्रीगंगानगर के लिए कोटा होकर चल रही ट्रेन 25 जुलाई से नियमित, समदड़ी लूनी रेलखंड पर कई ट्रेनें रहेंगी प्रभावित

रेगुलर रूप में 25 जुलाई से चलने वाली काचीगुड़ा श्रीगंगानगर वीकली एक्सप्रेस ट्रेन की बुकिंग शुरू. समदड़ी-लूनी रेलखंड पर तकनीकी कार्य कई ट्रेनें रहेंगी प्रभावित...

Hyderabad to Sriganganagar via Kota
कोटा जंक्शन पर खड़ी ट्रेन (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 29, 2026 at 6:46 PM IST

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Updated : May 29, 2026 at 8:28 PM IST

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कोटा/जैसलमेर: प्रदेश के श्रीगंगानगर से हैदराबाद को कनेक्ट करने के लिए वर्तमान में एक स्पेशल ट्रेन चल रही है, जिसे रेलवे ने नियमित करने के आदेश जारी कर दिए थे. अब इस ट्रेन के नियमित होकर चलने की तारीख का भी ऐलान कर दिया है. यह ट्रेन 25 जुलाई से नियमित की जा रही है. इस ट्रेन से राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जुड़ जाएंगे, जिसमें बीकानेर, जयपुर, कोटा, नागदा, उज्जैन, भोपाल, अकोला, नांदेड़ व निजामाबाद जैसे बड़े स्टेशनों आपस में जुड़ जाएंगे.

वर्तमान में काचीगुड़ा श्री गंगानगर को स्पेशल के रूप में चलाया जा रहा है, लेकिन त्योहार और डिमांड होने पर ही इसे चलाया जाता है. अब 25 जुलाई के बाद वीकली एक्सप्रेस के रूप में चलेगी. रेगुलर रूप में चलने वाली ट्रेन की बुकिंग भी काचीगुड़ा से शुरू हो गई है और कन्फर्म टिकट भी मिल रहा है, जिसके किराए में भी काफी अंतर आ गया. स्पेशल से रेगुलर चलने वाली वीकली स्पेशल ट्रेन के किराया में अंतर है. यात्रियों को स्लीपर में अधिकतम 175, थर्ड एसी में 370 और सेकंड एसी में 420 रुपए की बचत होगी. इच्छुक यात्री आईआरसीटीसी की वेबसाइट और पीआरएस काउंटर से टिकट ले सकते हैं. जबकि जल्द ही श्री गंगानगर से भी बुकिंग शुरू होगी.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि ट्रेन नंबर 17601 काचीगुड़ा श्रीगंगानगर वीकली ट्रेन 25 जुलाई से चलेगी. यह वीकली ट्रेन हर शनिवार को हैदराबाद के काचीगुड़ा स्टेशन से रात 10:00 बजे रवाना होगी. इसके बाद सोमवार सुबह 3:40 पर कोटा जंक्शन पहुंचेगी. इसके बाद सुबह 7:30 बजे जयपुर और दोपहर 2:45 पर बीकानेर पहुंचेगी. देर रात 9:20 पर यह श्रीगंगानगर पहुंच जाएगी.

पढ़ें : भरतपुर होकर चलेगी प्रयागराज–गांधीग्राम ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेन, कोटा में स्टॉपेज लेगी SFG BL वीकली ट्रेन

जबकि वापसी में ट्रेन नंबर 17602 श्रीगंगानगर काचीगुड़ा वीकली ट्रेन मंगलवार सुबह 6:55 पर श्रीगंगानगर से रवाना होगी. इसके बाद दोपहर 1:00 बजे बीकानेर, रात 8:00 बजे जयपुर और रात 11:50 पर कोटा पहुंच जाएगी. इसके बाद बुधवार सुबह 7:15 पर काचीगुड़ा जंक्शन पहुंच जाएगी. ट्रेन में जनरल 4, स्लीपर 6, थर्ड एसी 7, सेकंड एसी 2, फर्स्ट एसी 1, दिव्यांग कोच कम लगेज 1 व जनरेटर व ब्रेक वैन 1 मिलाकर 22 कोच लगाए जाएंगे.

ट्रेन फिलहाल वीकली स्पेशल के रूप में चल रही है. जिसके अनुसार ट्रेन नंबर 07053 काचीगुड़ा श्रीगंगानगर वीकली स्पेशल और ट्रेन नंबर 07054 श्रीगंगानगर से काचीगुड़ा वीकली स्पेशल ट्रेन है. इसमें काचीगुड़ा से 4 जुलाई और श्रीगंगानगर से 7 जुलाई को अंतिम फेर चलेगा. इनकी समय सारणी भी ऊपर दी गई ही है. हालांकि, किराए में काफी अंतर आने वाला है.

ट्रेन आते और जाते समय श्रीकरणपुर, राय सिंह नगर, सूरतगढ़, लूणकरणसर, लालगढ़, बीकानेर, श्री डूंगरगढ़, रतनगढ़, चुरू, सीकर, रींगस, डहर का बालाजी, जयपुर, दुर्गापुरा, सवाई माधोपुर, कोटा, नागदा, उज्जैन, भोपाल, इटारसी, हरदा, मल्कापुर, अकोला, वाशिम, हिंगोली डेक्कन, बासमात, पूर्णा, हुजुर साहिब नांदेड़, मुदखेड़, धर्माबाद, बसर, निजामाबाद, कामारेड्डी व मल्काजगिरि स्टेशन पर रुकेगी.

यहां पर देखें किस श्रेणी में कितना बचेगा किराया :

काचीगुड़ा से श्रीगंगानगर स्लीपर3 AC2 AC
स्पेशल ट्रेन109526853765
नियमित ट्रेन92023153345
अंतर 175370420
काचीगुड़ा से कोटा स्लीपर3 AC 2 AC
स्पेशल ट्रेन84521002900
नियमित ट्रेन 67017352480
अंतर 175365420
कोटा से श्रीगंगानगरस्लीपर3 AC 2 AC
स्पेशल ट्रेन 630 16552250
नियमित ट्रेन4901290 1830
अंतर140365420

समदड़ी-लूनी रेलखंड पर तकनीकी कार्य कई ट्रेनें रहेंगी प्रभावित : उत्तर-पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के समदड़ी-लूनी रेलखंड पर तकनीकी कार्य के चलते इस मार्ग से संचालित विभिन्न ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा. जोधपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के अनुसार दूदिया-दुंदाड़ा स्टेशनों के मध्य समपार फाटक संख्या 231,227 एवं 226 पर आरयूबी निर्माण कार्य के कारण संशोधित ब्लॉक लिया जा रहा है. इसके चलते कुछ ट्रेनें रद्द,आंशिक रद्द, मार्ग परिवर्तित तथा विलंब से संचालित होंगी.

ये ट्रेनें रहेंगी रद्द : उन्होंने बताया कि ट्रेन संख्या 74839,भगत की कोठी-बाड़मेर, 31 मई एवं 7 जून को भगत की कोठी से बाड़मेर के बीच रद्द रहेगी. इसके अलावा ट्रेन संख्या 74840, बाड़मेर-भगत की कोठी, 1 एवं 8 जून को बाड़मेर से भगत की कोठी के बीच रद्द रहेगी.

आंशिक रूप से रद्द ट्रेनें : डीआरएम त्रिपाठी ने बताया कि ट्रेन संख्या 14896, बाड़मेर-भगत की कोठी एक्सप्रेस, 31 मई एवं 7 जून को समदड़ी-भगत की कोठी के बीच आंशिक रद्द रहेगी. साथ ही ट्रेन संख्या 14893, भगत की कोठी-पालनपुर एक्सप्रेस, 31 मई एवं 7 जून को भगत की कोठी-समदड़ी के बीच आंशिक रद्द रहेगी.

Train Time Table
समदड़ी लूनी रेलखंड पर कई ट्रेनें रहेंगी प्रभावित (ETV Bharat File Photo)

परिवर्तित मार्ग से संचालित होंगी ये ट्रेनें : साथ ही उन्होंने बताया कि ट्रेन संख्या 20485, जैसलमेर-साबरमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 31 मई एवं 7 जून को अपने निर्धारित मार्ग लूनी-भीलड़ी-महेसाना की बजाय लूनी-मारवाड़ जंक्शन-महेसाना होकर संचालित होंगी. यह ट्रेन पाली मारवाड़, मारवाड़ जंक्शन, रानी, फालना, सुमेरपुर जवाई बांध,पिंडवाड़ा, आबू रोड, पालनपुर, सिद्धपुर एवं उंझा स्टेशनों पर ठहराव करेगी. इस कारण ट्रेन दुंदाड़ा, समदड़ी, मोकलसर, जालोर, मोदरान, मारवाड़ भीनमाल, रानीवाड़ा, धानेरा, भीलड़ी एवं पाटन स्टेशनों पर नहीं जाएगी.

साथ ही ट्रेन संख्या 20486, साबरमती-जैसलमेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 31 मई एवं 7 जून को महेसाना-मारवाड़ जंक्शन-लूनी के परिवर्तित मार्ग से संचालित होगी. यह ट्रेन उंझा, सिद्धपुर, पालनपुर, आबू रोड, पिंडवाड़ा, सुमेरपुर जवाई बांध, फालना, रानी, मारवाड़ जंक्शन एवं पाली स्टेशनों पर ठहराव करेगी. इस कारण यह ट्रेन पाटन, भीलड़ी, धानेरा, रानीवाड़ा, मारवाड़ भीनमाल, मोदरान, जालोर, मोकलसर एवं समदड़ी स्टेशनों पर नहीं जाएगी. साथ ही ट्रेन संख्या 14887, ऋषिकेश-बाड़मेर एक्सप्रेस, जो 31 मई को ऋषिकेश से प्रस्थान करेगी, बीकानेर-लूनी रेलखंड के मध्य लगभग 1 घंटे विलंब से चलेगी. यही ट्रेन 6 जून को ऋषिकेश से प्रस्थान करने पर बीकानेर-लूनी स्टेशनों के मध्य लगभग 135 मिनट विलंब से संचालित होगी.

बहाल की गई ट्रेनें : रेलवे प्रशासन ने बताया कि पूर्व में रद्द की गई कुछ ट्रेनों को अब पुनः बहाल किया गया है. इसके तहत ट्रेन संख्या 14893 भगत की कोठी-पालनपुर 7 एवं 14 जून तथा ट्रेन संख्या 14894 पालनपुर-भगत की कोठी 8 एवं 15 जून को अपने निर्धारित समयानुसार संचालित होगी. इसी प्रकार ट्रेन संख्या 20491 जैसलमेर-साबरमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस 14 जून को निर्धारित समयानुसार चलेगी. साथ ही ट्रेन संख्या 74842 भीलड़ी-भगत की कोठी तथा ट्रेन संख्या 54814 बाड़मेर-जोधपुर भी 14 जून को नियमित रूप से संचालित की जाएगी.

Last Updated : May 29, 2026 at 8:28 PM IST

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TRAIN RUNNING FROM KACHEGUDA
REDUCED FARE
काचीगुड़ा श्रीगंगानगर वीकली ट्रेन
KACHEGUDA TO SRIGANGANAGAR

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