ETV Bharat / state

हैदराबाद के काचीगुड़ा से श्रीगंगानगर के लिए कोटा होकर चल रही ट्रेन 25 जुलाई से नियमित, समदड़ी लूनी रेलखंड पर कई ट्रेनें रहेंगी प्रभावित

कोटा जंक्शन पर खड़ी ट्रेन ( ETV Bharat File Photo )

कोटा/जैसलमेर: प्रदेश के श्रीगंगानगर से हैदराबाद को कनेक्ट करने के लिए वर्तमान में एक स्पेशल ट्रेन चल रही है, जिसे रेलवे ने नियमित करने के आदेश जारी कर दिए थे. अब इस ट्रेन के नियमित होकर चलने की तारीख का भी ऐलान कर दिया है. यह ट्रेन 25 जुलाई से नियमित की जा रही है. इस ट्रेन से राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जुड़ जाएंगे, जिसमें बीकानेर, जयपुर, कोटा, नागदा, उज्जैन, भोपाल, अकोला, नांदेड़ व निजामाबाद जैसे बड़े स्टेशनों आपस में जुड़ जाएंगे. वर्तमान में काचीगुड़ा श्री गंगानगर को स्पेशल के रूप में चलाया जा रहा है, लेकिन त्योहार और डिमांड होने पर ही इसे चलाया जाता है. अब 25 जुलाई के बाद वीकली एक्सप्रेस के रूप में चलेगी. रेगुलर रूप में चलने वाली ट्रेन की बुकिंग भी काचीगुड़ा से शुरू हो गई है और कन्फर्म टिकट भी मिल रहा है, जिसके किराए में भी काफी अंतर आ गया. स्पेशल से रेगुलर चलने वाली वीकली स्पेशल ट्रेन के किराया में अंतर है. यात्रियों को स्लीपर में अधिकतम 175, थर्ड एसी में 370 और सेकंड एसी में 420 रुपए की बचत होगी. इच्छुक यात्री आईआरसीटीसी की वेबसाइट और पीआरएस काउंटर से टिकट ले सकते हैं. जबकि जल्द ही श्री गंगानगर से भी बुकिंग शुरू होगी. कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि ट्रेन नंबर 17601 काचीगुड़ा श्रीगंगानगर वीकली ट्रेन 25 जुलाई से चलेगी. यह वीकली ट्रेन हर शनिवार को हैदराबाद के काचीगुड़ा स्टेशन से रात 10:00 बजे रवाना होगी. इसके बाद सोमवार सुबह 3:40 पर कोटा जंक्शन पहुंचेगी. इसके बाद सुबह 7:30 बजे जयपुर और दोपहर 2:45 पर बीकानेर पहुंचेगी. देर रात 9:20 पर यह श्रीगंगानगर पहुंच जाएगी. पढ़ें : भरतपुर होकर चलेगी प्रयागराज–गांधीग्राम ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेन, कोटा में स्टॉपेज लेगी SFG BL वीकली ट्रेन जबकि वापसी में ट्रेन नंबर 17602 श्रीगंगानगर काचीगुड़ा वीकली ट्रेन मंगलवार सुबह 6:55 पर श्रीगंगानगर से रवाना होगी. इसके बाद दोपहर 1:00 बजे बीकानेर, रात 8:00 बजे जयपुर और रात 11:50 पर कोटा पहुंच जाएगी. इसके बाद बुधवार सुबह 7:15 पर काचीगुड़ा जंक्शन पहुंच जाएगी. ट्रेन में जनरल 4, स्लीपर 6, थर्ड एसी 7, सेकंड एसी 2, फर्स्ट एसी 1, दिव्यांग कोच कम लगेज 1 व जनरेटर व ब्रेक वैन 1 मिलाकर 22 कोच लगाए जाएंगे. ट्रेन फिलहाल वीकली स्पेशल के रूप में चल रही है. जिसके अनुसार ट्रेन नंबर 07053 काचीगुड़ा श्रीगंगानगर वीकली स्पेशल और ट्रेन नंबर 07054 श्रीगंगानगर से काचीगुड़ा वीकली स्पेशल ट्रेन है. इसमें काचीगुड़ा से 4 जुलाई और श्रीगंगानगर से 7 जुलाई को अंतिम फेर चलेगा. इनकी समय सारणी भी ऊपर दी गई ही है. हालांकि, किराए में काफी अंतर आने वाला है. ट्रेन आते और जाते समय श्रीकरणपुर, राय सिंह नगर, सूरतगढ़, लूणकरणसर, लालगढ़, बीकानेर, श्री डूंगरगढ़, रतनगढ़, चुरू, सीकर, रींगस, डहर का बालाजी, जयपुर, दुर्गापुरा, सवाई माधोपुर, कोटा, नागदा, उज्जैन, भोपाल, इटारसी, हरदा, मल्कापुर, अकोला, वाशिम, हिंगोली डेक्कन, बासमात, पूर्णा, हुजुर साहिब नांदेड़, मुदखेड़, धर्माबाद, बसर, निजामाबाद, कामारेड्डी व मल्काजगिरि स्टेशन पर रुकेगी.