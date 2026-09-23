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'सियान बताते थे एक दिन आएगी रेल और आ गई', अबूझमाड़ में गूंजी ट्रेन की सीटी, कितना बदलेगी तस्वीर

डीआरएम ने बताया कि रावघाट के बाद अब बस्तर तक रेललाइन को पहुंचाना है.इसके लिए काम जारी है. दो जिलों में का पूरा हो चुका है और दो जिलों में काम काफी जोर शोर से जारी है.ये प्रोजेक्ट काफी टारगेटेड है इसलिए हम इसे बहुत जल्द पूरा करना चाहते हैं.

आज ताड़ोकी से लेकर रावघाट तक का निरीक्षण सीआरएस सर ने किया है. इसमें उन्होंने काफी बारीकी से सिग्नल और ट्रैक को जांचा है.अब सेफ्टी के हिसाब से जो अथॉराइजेशन जो मिलता है तो ताड़ोकी तक जो अभी ट्रेन आ रही है उसे रावघाट तक बढ़ाया जाएगा- दयानन्द, DRM,रायपुर रेल मंडल

पूरी लाइन का हमने इंस्पेक्शन किया है.ये लाइन काफी अच्छी बनी है.अब यहां से पैसेंजर ट्रेन शुरु हो सकती है.हम इनको फिटनेस सर्टिफिकेट दे देंगे.अब तक ट्रेन ताड़ोकी तक थी,लेकिन अब रावघाट तक आ जाएगी- सुमित सिंघल ,CRS, दक्षिण पूर्व परिमंडल कोलकाता

सियान बताते थे एक दिन आएगी रेल और आ गई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

किसी जमाने में रावघाट तक ट्रेन का पहुंचना चींटी के पहाड़ चढ़ने जैसा था. लाल आतंक की दहशत ने इस क्षेत्र के पैरों में पिछड़ेपन की बेड़ियां जकड़ी थी. लेकिन नक्सलवाद के सिमटने के बाद ना सिर्फ पैरों की बेड़ियां टूटी बल्कि विकास की पटरी पर रेलगाड़ी भी दौड़ आई. ताड़ोकी से रावघाट तक बनी नई ब्रॉडगेज विद्युतीकृत रेललाइन पर पहली बार CRS स्पेशल ट्रेन पहुंची. रेलवे सुरक्षा आयुक्त सुमित सिंघल ने इस दौरान रेलवे ट्रैक, स्टेशन की व्यवस्थाओं और यात्री परिचालन से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जांच की. रेलवे अधिकारियों ने अलग-अलग व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि यात्री संचालन शुरू होने से पहले सुरक्षा से जुड़े सभी मानकों को पूरा कर लिया जाए.

कांकेर : कांकेर का रावघाट स्टेशन ने 22 सितंबर 2026 को अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया है.इस दिन इस स्टेशन पर रेल इंजन की सीटी सुनाई दी.दशकों से रेल सुविधा का इंतजार कर रहे कांकेर जिले की जनता के लिए ये पल किसी सुनहरे सपने से कम ना था. रावघाट स्टेशन पर जैसे ही परख हाई-टेक निरीक्षण यान पहुंची वैसे ही स्टेशन में मौजूद हर किसी के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी. नारायणपुर जिले की सीमा से लगे सारंगीपाल क्षेत्र में रावघाट स्टेशन बनाया गया है.इस स्टेशन तक बिछाए गए ट्रैक के निरीक्षण और तकनीकी चीजों की जांच के लिए अफसरों की टीम परख यान से यहां पहुंची थी. अफसरों के स्वागत के लिए पूरे स्टेशन को फूलों से सजाया गया था. वहीं दूसरी तरफ रेलवे प्रशासन की टीम अंतिम दौर के निरीक्षण के लिए पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दी.

दुल्हन सा सजा रावघाट स्टेशन



आज रावघाट रेलवे स्टेशन पर माहौल किसी बड़े आयोजन से कम नहीं था. पूरे स्टेशन को फूल मालाओं से सजाया गया. रेलवे प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी अंतिम निरीक्षण को लेकर तैयार नजर आए. चारों तरफ साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त की गई. स्थानीय ग्रामीणों और क्षेत्रवासियों में भी उत्साह देखने को मिला. कई लोगों के लिए यह सिर्फ रेलवे स्टेशन पर पहुंची एक ट्रेन नहीं थी, बल्कि दशकों के इंतजार के बाद अपने इलाके तक पहुंचती विकास की एक नई तस्वीर थी.

रेलवे स्टेशन की तकनीकी टीम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बदलते बस्तर में बदल रही है पुरानी तस्वीर

नारायणपुरवासियों के लिए बड़े बुजुर्गों से सुनते आ रहे रेल सुविधा की कहानी आज साकार हो चुकी है.अबूझमाड़ के लोगों के लिए ये पल किसी त्यौहार से कम नहीं था. क्योंकि एक समय रावघाट और आसपास का क्षेत्र लंबे समय तक नक्सल गतिविधियों से प्रभावित रहा है. चुनौतीपूर्ण सुरक्षा परिस्थितियों का असर इस इलाके की विकास परियोजनाओं पर भी पड़ा. लेकिन अब तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है.

बस्तर तक जाएगी रेललाइन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मैंने यहां इलेक्ट्रिकल का काम किया है. कुछ दिनों में यात्री ट्रेन चालू होगी. यह नारायणपुर जिले के लोगों के लिए बड़ी उपलब्धि है. पहले हमें नारायणपुर से अंतागढ़ तक 50 किलोमीटर जाते थे, अब सिर्फ 25 किलोमीटर पर ट्रेन की सुविधा होगी. पहले तो बस से ही आते जाते थे. रास्ता भी खराब है. ट्रेन की सुविधा शुरू होने से पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा. हमें बहुत अच्छा लग रहा है.माइंस चालू हो जाने के बाद कंपनी में रोजगार बढ़ेगा. हम लोगों के लिए काफी बढ़ी उपलब्धि है.मैं इस क्षेत्र से हूं और अब ट्रेन से सफर किया करुंगा.- मनीष कुमार साहू, स्थानीय युवक

सियान बोलते थे एक दिन आएगी ट्रेन

वहीं कुछ लोगों के लिए रावघाट तक रेललाइन आना और स्टेशन में ट्रेन की सीटी का गूंजना ऐसा था मानो उनका कोई बड़ा सपना सच हो गया है.रावघाट माइंस को लेकर जब प्रोजेक्ट बना तब से इस इलाके में रहने वाले बुजुर्गों को भरोसा था कि एक ना एक दिन उनके गांव के बाजू से पटरी गुजरेगी, वो भी बड़े शहरों तक जाने के लिए बस और अपने साधन की जगह ट्रेन का सफर करेंगे. 22 सितंबर का दिन उन बुजुर्गों के बरसों पुराने सपनों को सच कर गया है.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सियान लोग बताते थे कि एक दिन रेल आएगी, हम इंतजार कर रहे थे. अब हमारे घर द्वार तक रेल पहुंच गई. आज पहली बार रेल आई है तो हम बहुत खुश हैं. कोई बीमारी होने पर, कोई जरूरत पड़ने पर हम ट्रेन से जल्दी रायपुर पहुंच जाएंगे. हम बहुत खुश हैं- सुक्खू राम दुग्गा, स्थानीय युवक

रेललाइन के लिए कब क्या हुआ ?

रेल की सीटी यहां सिर्फ आवाज नहीं है, बल्कि बदलते बस्तर की एक तस्वीर बनकर सामने आई है. करीब एक सदी पुराने इंतजार का नया पड़ाव रहा रावघाट तक रेल पहुंचने की कहानी आज से शुरू नहीं हुई. इस परियोजना से जुड़े प्रारंभिक प्रयास करीब एक सदी पुराने बताए जाते हैं.

रेललाइन के लिए टाइमलाइन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



यानी कई दशकों की प्रतीक्षा के बाद अब रेल रावघाट तक पहुंच चुकी है.

रावघाट रेललाइन तक विस्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नारायणपुर और अबूझमाड़ को क्या मिलेगा फायदा

रावघाट तक रेल पहुंचने का सबसे बड़ा असर आसपास के दूरस्थ इलाकों की कनेक्टिविटी पर पड़ने की उम्मीद है. नारायणपुर और अबूझमाड़ के लोगों के लिए रायपुर, दुर्ग और प्रदेश के दूसरे हिस्सों तक पहुंच आसान हो सकती है. सड़क मार्ग से लंबा सफर और परिवहन पर होने वाला खर्च कम होने की उम्मीद है. इसके साथ ही क्षेत्र में व्यापार, रोजगार, आवागमन और आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलने की संभावना है.जिसे लेकर लोगों में काफी उत्साह है.

रोजगार के खुलेंगे अवसर

रावघाट माइंस क्षेत्र के आसपास विकसित हो रही गतिविधियों के लिए भी रेल कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है. रावघाट स्टेशन पर पहुंचे स्थानीय ग्रामीणों के चेहरे पर रेल आने की खुशी साफ दिखाई दी. लंबे समय से सड़क परिवहन पर निर्भर रहने वाले लोगों को उम्मीद है कि यात्री रेल सेवा शुरू होने के बाद उन्हें रायपुर और अन्य शहरों तक पहुंचने के लिए पहले की तुलना में अधिक सुविधाजनक विकल्प मिलेगा.स्थानीय लोगों के लिए यह सिर्फ यात्रा का साधन नहीं है. उनके लिए यह शिक्षा, रोजगार, इलाज, कारोबार और बेहतर कनेक्टिविटी की उम्मीद भी है.

आज बहुत खुशी का मौका है. आवागमन के लिए अच्छी सुविधा मिलेगी. पहले हम बस, टैक्सी पर निर्भर रहते थे. बारिश में तो रास्ता भी बंद हो जाता था. अब ट्रेन शुरू होने पर हम कम खर्च कर आसानी से रायपुर पहुंच जाएंगे. बहुत पहले से परियोजना की शुरुआत हुई. बहुत तकलीफ हुई. पहले नक्सलियों की दहशत थी, कुछ लोकल लोग मारे गए, कुछ सेना के लोग भी मारे गए. आज दुल्हन की तरह स्टेशन को सजाया गया है, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद ट्रेन का सपना पूरा हुआ है-मोहम्मद अख्तर, स्थानीय

इस स्टेशन को आप रायपुर के स्टेशन से कंपेयर कर सकते हैं. सभी तकनीकी सुविधा मिलेगी. यह हाईटेक स्टेशन है. यहां वाईफाई समेत सभी सुविधा है. काफी प्लानिंग की गई है. रेल कर्मचारियों ने काफी मेहनत की है. यह नारायणपुर और कांकेर सीमा पर स्थित है- रमेश कुमार, स्थानीय

रेल कनेक्टिविटी से जुड़ेगा बस्तर

दल्ली राजहरा–रावघाट–जगदलपुर रेल परियोजना अब एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुकी है. 31 मार्च के बाद नक्सलवाद प्रभावित बस्तर में विकास की नई तस्वीर देखने को मिल रही है. 22 सितंबर को रावघाट में पहुंची यह निरीक्षण ट्रेन उसी बदलती तस्वीर का एक अहम हिस्सा बनी. हालांकि नियमित यात्री ट्रेन के संचालन की तारीख और ट्रेन नंबर की आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन CRS निरीक्षण के साथ रावघाट तक यात्री रेल सेवा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा है. पहाड़ों और जंगलों के बीच बसे इस इलाके में आज जब रेल की सीटी सुनाई दी, तो यह आवाज सिर्फ पटरियों पर दौड़ती ट्रेन की नहीं थी. यह उन लोगों के वर्षों पुराने इंतजार की आवाज थी, जो अब अपने क्षेत्र को विकास की पटरी पर दौड़ते हुए देखना चाहते हैं.



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