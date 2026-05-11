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मौत के मुंह में फंसी यात्री की जान, बचाने के लिए दौड़ा जवान, लोगों ने कहा, ऐसी गलती न हो दोबारा

मुसाफिर बरौनी-गोंदिया एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था, तभी उसका संतुलन बिगड़ गया.

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ऐसी गलती न हो दोबारा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 11, 2026 at 3:20 PM IST

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दुर्ग: कहते हैं नजर हटी, दुर्घटना घटी. कुछ ऐसा ही हुआ दुर्ग रेलवे स्टेशन पर, जब एक अधेड़ मुसाफिर बरौनी-गोंदिया एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हुए अपना संतुलन खो देता है. दरअसल, ट्रेन प्लेटफॉर्म से खुल चुकी थी. ऐसे में मुसाफिर दौड़ लगातार हुआ ट्रेन की बोगी तक पहुंचता है और डिब्बे में चढ़ने की कोशिश करता है. उसकी ये कोशिश सफल होती, उससे पहले उसका संतुलन चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान बिगड़ गया. नतीजा ये हुआ कि वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच खाली जगह में जा गिरा.

रेलवे स्टेशन पर टला हादसा

इस घटना में सबसे गनीमत की बात ये रही कि जब मुसाफिर गिरा तो उसका शरीर सीधा रहा. जिससे वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में खड़ी हालत में फंस गया. मुसाफिर को गिरता देख लोगों के होश उड़ गए. किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया. लोग जबतक उसकी मदद के लिए पहुंचते, उससे पहले ही देवदूत बनकर एक आरपीएफ जवान निरंजन मौके पर पहुंच गया. उसने तुरंत ही मुसाफिर को पकड़कर बाहर निकाल लिया.

ऐसी गलती न हो दोबारा (ETV Bharat)

चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान बिगड़ा संतुलन

लोगों ने बताया कि ट्रेन प्लेटफॉर्म से खुली ही थी, इस वजह से उसकी स्पीड कम थी जो धीरे-धीरे तेज होती. अगर समय रहते आरपीएफ जवान ने मुसाफिर को बाहर नहीं खीचा होता तो बड़ा हादसा हो सकता था. मुसाफिर ने अपनी जान बचाने वाले आरपीएफ जवान निरंजन को धन्यवाद दिया है. प्लेटफॉर्म पर मौजूद बाकी मुसाफिरों ने भी पीड़ित मुसाफिर से गुजारिश करते हुए कहा कि वो ट्रेन में चढ़ने के दौरान सतर्कता बरतें. जल्दीबाजी में ट्रेन में पकड़ना जान जोखिम में डालने के बराबर है.

आरपीएफ जवान बना देवदूत

मुसाफिर की जान बचाने वाले आरपीएफ जवान निरंजन ने भी लोगों से अपील करते हुए कहा, लोग अपने और अपने परिवार को प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रखें. ट्रेन पकड़ने के दौरान सभी सुरक्षा मानकों का पालन प्लेटफॉर्म और ट्रेन के भीतर भी करें. यात्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी सतर्कता से ही हो सकती है.

घायल मुसाफिर जिला अस्पताल में भर्ती

हादसे के दौरान घायल हुए मुसाफिर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है. रेलवे अधिकारियों ने भी कहा है कि इस तरह से दौड़कर ट्रेन में चढ़ना अपनी और अपने परिवार की जान खतरे में डालना है.

रेल यात्री इन बातों का रखें ध्यान

  • चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश न करें
  • चलती ट्रेन से भी उतरने की कोशिश खतरनाक है
  • ट्रेन खुलने से पहले स्टेशन पहुंचने की आदत डालें
  • ट्रेन छूटने की स्थिति में स्टेशन मास्टर से मदद लें

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