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यात्री ध्यान दें! अक्टूबर महीने में कोटा-बीना रेल लाइन की 4 ट्रेनें होंगी डाइवर्ट, 4 मेमू ट्रेनें की गईं शॉर्ट टर्मिनेट

कोटा : भोपाल रेल मंडल के मध्य प्रदेश स्थित बीना स्टेशन पर यार्ड रि-मॉडलिंग व निर्माणाधीन कार्य के चलते अक्टूबर महीने में ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा. इसके साथ ही ट्रेनों को कोटा बीना रेल लाइन की जगह डाइवर्ट करके भी चलाया जाएगा. कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ ने बताया कि चार ट्रेनों को डायवर्ट किया जाएगा. इसमें लंबी दूरी की ट्रेनें शामिल है. जबकि चार मेमू ट्रेन को शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा. इन्हें गंतव्य की जगह शॉर्ट टर्मिनेट स्टेशन से ही चलाया जाएगा.

ये ट्रेन चलेगी बदले रूट से :-