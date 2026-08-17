यात्री ध्यान दें! अक्टूबर महीने में कोटा-बीना रेल लाइन की 4 ट्रेनें होंगी डाइवर्ट, 4 मेमू ट्रेनें की गईं शॉर्ट टर्मिनेट
अक्टूबर में बीना स्टेशन पर यार्ड रि-मॉडलिंग कार्य के चलते कई ट्रेनें होंगी प्रभावित.
Published : August 17, 2026 at 12:00 PM IST
कोटा : भोपाल रेल मंडल के मध्य प्रदेश स्थित बीना स्टेशन पर यार्ड रि-मॉडलिंग व निर्माणाधीन कार्य के चलते अक्टूबर महीने में ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा. इसके साथ ही ट्रेनों को कोटा बीना रेल लाइन की जगह डाइवर्ट करके भी चलाया जाएगा. कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ ने बताया कि चार ट्रेनों को डायवर्ट किया जाएगा. इसमें लंबी दूरी की ट्रेनें शामिल है. जबकि चार मेमू ट्रेन को शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा. इन्हें गंतव्य की जगह शॉर्ट टर्मिनेट स्टेशन से ही चलाया जाएगा.
ये ट्रेन चलेगी बदले रूट से :-
- ट्रेन नम्बर 20482 तिरुचिराप्पल्ली-भगत की कोठी 3 व 10 अक्टूबर को बीना से कोटा की जगह बदले मार्ग भोपाल, संत हिरदाराम नगर, मक्सी, नागदा व मथुरा होकर चलेगी.
- ट्रेन नम्बर 20481 भगत की कोठी-तिरुचिराप्पल्ली 10 व 14 अक्टूबर को कोटा से बीना की जगह बदले मार्ग सवाई माधोपुर, कोटा, नागदा, संत हिरदाराम नगर, मक्सी व भोपाल होकर चलेगी.
- ट्रेन नम्बर 14814 भोपाल-जोधपुर 1 से 15 अक्टूबर तक बीना से कोटा की जगह बदले मार्ग मार्ग भोपाल, संत हिरदाराम नगर, मक्सी, नागदा व मथुरा होकर चलेगी.
- ट्रेन नम्बर 14813 जोधपुर-भोपाल 1 से 14 अक्टूबर तक कोटा से बीना की जगह बदले मार्ग सवाई माधोपुर, कोटा, नागदा, संत हिरदाराम नगर, मक्सी व भोपाल होकर चलेगी.
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महादेवखेड़ी व मुंगावली पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी मेमू ट्रेन :-
- ट्रेन नम्बर 11603 कोटा-बीना मेमू 30 सितम्बर से 16 अक्टूबर तक बीना की जगह महादेवखेड़ी स्टेशन तक ही संचालित होगी. इसे महादेवखेड़ी पर ही शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा.
- ट्रेन नम्बर 61634 बीना-कोटा मेमू 30 सितम्बर से 16 अक्टूबर तक बीना की जगह महादेवखेड़ी स्टेशन से ही शुरू होगी.
- ट्रेन नम्बर 61633 कोटा-बीना मेमू 29 सितम्बर से 15 अक्टूबर तक बीना की जगह मुंगावली स्टेशन तक ही संचालित होगी. इसे मुंगावली पर ही शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा.
- ट्रेन नम्बर 11604 बीना-कोटा मेमू 29 सितम्बर से 15 अक्टूबर तक बीना की जगह मुंगावली स्टेशन से ही शुरू होगी.