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28 घंटे बाद ट्रेनों का परिचालन शुरू, गढ़वा रोड और सिगसिगी रेलवे स्टेशन के बीच मालगाड़ी हुई थी बेपटरी

बेपटरी हुई मालगाड़ी. ( फोटो-ईटीवी भारत )