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28 घंटे बाद ट्रेनों का परिचालन शुरू, गढ़वा रोड और सिगसिगी रेलवे स्टेशन के बीच मालगाड़ी हुई थी बेपटरी

करीब 28 घंटे के बाद गढ़वा रोड और सिगसिगी रेलवे स्टेशन के बीच ट्रेनों का परिचालन एक बार फिर शुरू हो गया है.

Goods train derailed in Palamu
बेपटरी हुई मालगाड़ी. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 12, 2026 at 8:01 PM IST

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पलामूः पलामू के गढ़वा रोड और सिगसिगी रेलवे स्टेशन के बीच करीब 28 घंटे बाद रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों का परिचालन सामान्य हो गया है. दरअसल मंगलवार को 12 बजे के बाद गढ़वा रोड और सिगसिगी रेलवे स्टेशन के बीच एक मालगाड़ी की 11 बोगियां पटरी से उतर गई थी. मालगाड़ी रिवर्सिबल रेलवे ट्रैक पर जा रही थी. इसी दौरान यह घटना हुई थी.

रेलवे ट्रैक को किया गया दुरुस्त

घटना के बाद रेलवे की तरफ से राहत एवं बचाव कार्य शुरू हुआ था. राहत बचाव कार्य के लिए धनबाद रेल डिवीजन के डीआरएम के नेतृत्व में एक टीम, जबकि रेलवे के हाजीपुर जोन की एक टीम पहुंची थी. लगातार 28 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद रेलवे ट्रैक को ठीक कर लिया गया है.

गढ़वा रोड और सिगसिगी रेलवे स्टेशन के बीच ट्रेनों का परिचालन शुरू. (वीडियो-ईटीवी भारत)

बनारस-रांची इंटरसिटी हुई थी डायवर्ट

हालांकि मालगाड़ी डिरेल होने की घटना के बाद भी अप एवं डाउन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन जारी था. घटना के बाद सिर्फ बनारस-रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस मंगलवार को डायवर्ट हुई थी. दूसरे रूट से इस ट्रेन का परिचालन हुआ था. बुधवार की शाम सभी ट्रैक पर रेलवे का परिचालन सामान्य हो गया है.

इस संबंध में ट्रैफिक इंस्पेक्टर अनिल तिवारी ने बताया कि स्थिति सामान्य हो गई है. दरअसल, जिस जगह पर यह दुर्घटना हुई थी वह रेलवे के धनबाद और मुगलसराय रेल डिवीजन का बॉर्डर है. मालगाड़ी डालटनगंज से मुगलसराय की तरफ जा रही थी.

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GOODS TRAIN DERAILED

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