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नई दिल्ली-गाजियाबाद के बीच मालगाड़ी के छह कोच बेपटरी होने से दूसरे दिन भी दर्जनों ट्रेनों का संचालन रहा प्रभावित

नई दिल्ली: उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल के नई दिल्ली- गाजियाबाद रेल मार्ग पर बीती 21 जुलाई की रात 1ः55 बजे कोयला लदी एक मालगाड़ी के 6 कोच के पटरी से उतर जाने के कारण दूसरे दिन आज बुधवार को भी रेल यातायात प्रभावित रहा. इससे दूसरे दिन भी दर्जनों ट्रेनें प्रभावित रहीं. इसका असर रेल यात्रियों पर पड़ा. रेलवे अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक पटरी से उतरे मालगाड़ी के कोट को हटाने का काम हो चुका है. अब ट्रैक को मेंनटेन करने का काम जारी है. बृहस्पतिवार तक कार्य पूरा कर लिया जाएगा. इसके बाद ट्रेनों का संचालन पहले की तरह सामान्य हो जाएगा.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक इस हादसे के प्रभाव के कारण रेल ट्रैक में सुधार के लिए 10-10 घंटे के 3 पावर एवं ट्रैफिक ब्लॉक लिए गए. ब्लॉक के कारण दर्जनों ट्रेनों का रद्दकरण, मार्ग परिवर्तन, आंशिक समापन, आंशिक प्रारंभ तथा प्लेटफॉर्म में बदलाव किया गया है. रेलवे की टीम काम को पूरा करने के लिए लगातार काम कर रही है, जिससे ट्रेनों का संचालन जल्द सामान्य हो सके. उत्तर रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि अपनी यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेनों की वास्तविक समय-सारणी व नवीनतम स्थिति अवश्य जान लें. इसके लिए राष्ट्रीय ट्रेन पूछताछ प्रणाली (NTES) ऐप/वेबसाइट पर जाएं या रेल मदद नंबर 139 पर संपर्क करें.

22 जुलाई को रद्द की गईं प्रमुख ट्रेनें:

गाजियाबाद-नई दिल्ली सेक्शन में हुए हादसे के कारण 22 जुलाई कुल 30 ट्रेनों को पूरी तरह रद्द कर दिया गया. इसमें मुख्य रूप से लोकल व एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं.