नई दिल्ली-गाजियाबाद के बीच मालगाड़ी के छह कोच बेपटरी होने से दूसरे दिन भी दर्जनों ट्रेनों का संचालन रहा प्रभावित
इस हादसे के प्रभाव के कारण रेल ट्रैक में सुधार के लिए 10-10 घंटे के 3 पावर एवं ट्रैफिक ब्लॉक लिए गए हैं.
Published : July 22, 2026 at 7:28 PM IST
नई दिल्ली: उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल के नई दिल्ली- गाजियाबाद रेल मार्ग पर बीती 21 जुलाई की रात 1ः55 बजे कोयला लदी एक मालगाड़ी के 6 कोच के पटरी से उतर जाने के कारण दूसरे दिन आज बुधवार को भी रेल यातायात प्रभावित रहा. इससे दूसरे दिन भी दर्जनों ट्रेनें प्रभावित रहीं. इसका असर रेल यात्रियों पर पड़ा. रेलवे अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक पटरी से उतरे मालगाड़ी के कोट को हटाने का काम हो चुका है. अब ट्रैक को मेंनटेन करने का काम जारी है. बृहस्पतिवार तक कार्य पूरा कर लिया जाएगा. इसके बाद ट्रेनों का संचालन पहले की तरह सामान्य हो जाएगा.
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक इस हादसे के प्रभाव के कारण रेल ट्रैक में सुधार के लिए 10-10 घंटे के 3 पावर एवं ट्रैफिक ब्लॉक लिए गए. ब्लॉक के कारण दर्जनों ट्रेनों का रद्दकरण, मार्ग परिवर्तन, आंशिक समापन, आंशिक प्रारंभ तथा प्लेटफॉर्म में बदलाव किया गया है. रेलवे की टीम काम को पूरा करने के लिए लगातार काम कर रही है, जिससे ट्रेनों का संचालन जल्द सामान्य हो सके. उत्तर रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि अपनी यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेनों की वास्तविक समय-सारणी व नवीनतम स्थिति अवश्य जान लें. इसके लिए राष्ट्रीय ट्रेन पूछताछ प्रणाली (NTES) ऐप/वेबसाइट पर जाएं या रेल मदद नंबर 139 पर संपर्क करें.
22 जुलाई को रद्द की गईं प्रमुख ट्रेनें:
गाजियाबाद-नई दिल्ली सेक्शन में हुए हादसे के कारण 22 जुलाई कुल 30 ट्रेनों को पूरी तरह रद्द कर दिया गया. इसमें मुख्य रूप से लोकल व एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं.
- ट्रेन सं. 54424: हिसार - नई दिल्ली
- ट्रेन सं. 74004 & 54414: रेवाड़ी - दिल्ली जंक्शन
- ट्रेन सं. 64101, 64103 & 64105: अलीगढ़ जंक्शन से दिल्ली / नई दिल्ली
- ट्रेन सं. 64111: खुर्जा जंक्शन - शकूरबस्ती
- ट्रेन सं. 64583: टूंडला जंक्शन - दिल्ली जंक्शन
- ट्रेन सं. 64109: दनकौर - शकूरबस्ती
- ट्रेन सं. 64586 & 64581: हाथरस - हाथरस किला / दिल्ली जंक्शन
- ट्रेन सं. 64062 & 64491: दिल्ली जंक्शन / पलवल - नई दिल्ली
- ट्रेन सं. 64404, 64426, 64408, 64423, 64430, 64425, 64432, 64443
दिल्ली/नई दिल्ली एवं गाजियाबाद के बीच चलने वाली ईएमयू/मेमू सेवाएं.
- ट्रेन सं. 64012 व 64013: शकूरबस्ती - पलवल - शकूरबस्ती
- ट्रेन सं. 64582: दिल्ली जंक्शन - हाथरस किला
- ट्रेन सं. 64112: शकूरबस्ती - दनकौर
- ट्रेन सं. 54421: दिल्ली जंक्शन - रेवाड़ी
- ट्रेन सं. 64411: साहिबाबाद - दिल्ली जंक्शन
- ट्रेन सं. 64078: नई दिल्ली - पलवल
- ट्रेन सं. 64903 व 64905: मथुरा जंक्शन - गाजियाबाद /नई दिल्ली ईएमयू
22 जुलाई को आंशिक रूप से निरस्त ट्रेनें:
- ट्रेन सं. 54310 (हिसार - दिल्ली जंक्शन): रेवाड़ी जंक्शन पर ही समाप्त की गई.
- ट्रेन सं. 15305 (नई दिल्ली - रोहतक): बहादुरगढ़ में समाप्त की गई.
- ट्रेन सं. 15306 (रोहतक - नई दिल्ली): बहादुरगढ़ से ही संचालित की गई.
अगस्त में ब्लॉक एवं ट्रैफिक कार्य के कारण ट्रेनों के मार्ग में होगा परिवर्तन:
उत्तर रेलवे द्वारा अगस्त के पहले सप्ताह में होने वाले पावर एवं ट्रैफिक ब्लॉक के कारण कई लंबी दूरी की एक्सप्रेस व मेल ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा.
- ट्रेन सं. 64101 (अलीगढ़ - दिल्ली जंक्शन, यात्रा प्रारंभ तिथि 06, 07 व 08 अगस्त): यह ट्रेन गाजियाबाद-शकूरबस्ती-नई दिल्ली होकर चलेगी तथा नई दिल्ली में शॉर्ट टर्मिनेट होगी. (वीवीके, दिल्ली शाहदरा व दिल्ली जंक्शन ठहराव छूटेंगे).
- ट्रेन सं. 64062 (दिल्ली जंक्शन - पलवल, 06 से 08 अगस्त): नई दिल्ली से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी.
- ट्रेन सं. 14117 (प्रयागराज जंक्शन - भिवानी जंक्शन, 05 से 07 अगस्त): गाजियाबाद-नई दिल्ली-दिल्ली किशनगंज मार्ग से चलेगी। (दिल्ली शाहदरा व दिल्ली जंक्शन ठहराव छूटेंगे).
- ट्रेन सं. 15733 (बालुरघाट - बठिंडा, 03 व 06 अगस्त): गाजियाबाद-नई दिल्ली-सब्जी मंडी होकर चलेगी.
- ट्रेन सं. 15743 (बालुरघाट - बठिंडा, 05 अगस्त): गाजियाबाद-नई दिल्ली-सब्जी मंडी होकर चलेगी.
- ट्रेन सं. 04651 (जयनगर - अमृतसर, 07 अगस्त): गाजियाबाद-नई दिल्ली-सब्जी मंडी होकर चलेगी.
- ट्रेन सं. 15014 (काठगोदाम - जैसलमेर, 05 से 07 अगस्त): गाजियाबाद-नई दिल्ली-दिल्ली सराय रोहिल्ला होकर चलेगी.
अगस्त में ट्रेनों का आंशिक समापन एवं प्लेटफॉर्म परिवर्तन:
- ट्रेन सं. 54024 (जींद - दिल्ली जंक्शन, 05 से 07 अगस्त): शकूरबस्ती में ही समाप्त होगी.
- ट्रेन सं. 54005 (दिल्ली जंक्शन - भिवानी, 06 से 08 अगस्त): शकूरबस्ती से ही प्रारंभ होगी.
- ट्रेन सं. 64417 (गाजियाबाद - दिल्ली जंक्शन, 06 से 08 अगस्त): नई दिल्ली में समाप्त होगी.
- ट्रेन सं. 64152 (दिल्ली जंक्शन - अलीगढ़, 06 से 08 अगस्त): नई दिल्ली से प्रारंभ होगी.
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