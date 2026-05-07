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जयपुर-रेवाड़ी रेलखंड पर निर्माण कार्य: शालीमार, रानीखेत व स्वर्णगरी सुपरफास्ट भी होंगी प्रभावित

जोधपुर रेलवे स्टेशन ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल में जयपुर-रेवाड़ी रेलखंड पर निर्माण कार्य के चलते 10 मई को वंदे भारत एक्सप्रेस समेत 5 ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा. जोधपुर मंडल के सीनियर डीसीएम हितेश यादव ने बताया कि जयपुर मंडल पर जयपुर-रेवाड़ी मुख्य लाइन पर कट एंड कवर विधि से एल-95 (खैरथल-पड़िसल) और एल-106 (पड़िसल-अलवर) पर आरएफबी निर्माण के लिए ब्लॉक लिया जा रहा है. इसके कारण इन ट्रेनों का एक ट्रिप के लिए संचालन प्रभावित रहेगा. रेल प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि असुविधा से बचने के लिए यात्रा से पहले हेल्पलाइन 139, एनटीईएस वेबसाइट या रेल मदद ऐप पर ट्रेन की स्थिति जांच लें. प्रभावित ट्रेनें व वैकल्पिक मार्ग: 26481 जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस – 10 मई को डेगाना-फुलेरा-जयपुर-अलवर-रेवाड़ी के स्थान पर जयपुर-रींगस-रेवाड़ी मार्ग से चलेगी.

14661 बाड़मेर-जम्मूतवी शालीमार एक्सप्रेस – 10 मई को डेगाना-फुलेरा-जयपुर-अलवर-रेवाड़ी के स्थान पर डेगाना-रतनगढ़-लोहारू-रेवाड़ी मार्ग से चलेगी.

14662 जम्मूतवी-बाड़मेर एक्सप्रेस – 9 मई को जम्मू से रवाना होने वाली यह ट्रेन बदले मार्ग रेवाड़ी-लोहारू-रतनगढ़-डेगाना होते हुए आएगी.

15013 जैसलमेर-काठगोदाम रानीखेत एक्सप्रेस – 10 मई को जोधपुर-मारवाड़ जं.-अजमेर-जयपुर-अलवर के स्थान पर जोधपुर-डेगाना-रतनगढ़-लोहारू-रेवाड़ी मार्ग से चलेगी.

12249 शकूर बस्ती-जैसलमेर स्वर्णगरी एक्सप्रेस – 10 मई को 30 मिनट रेगुलेट (विलंबित) रहेगी. पढ़ें: मेड़ता रोड यार्ड में अंडर ब्रिज निर्माण: 24 मई को रेल यातायात प्रभावित, ये ट्रेन रहेगी रद्द