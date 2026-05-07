जयपुर-रेवाड़ी रेलखंड पर निर्माण कार्य: शालीमार, रानीखेत व स्वर्णगरी सुपरफास्ट भी होंगी प्रभावित
रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा से पहले हेल्पलाइन 139 या रेल मदद ऐप पर ट्रेन की स्थिति जांच लें.
Published : May 7, 2026 at 8:37 PM IST
जोधपुर: उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल में जयपुर-रेवाड़ी रेलखंड पर निर्माण कार्य के चलते 10 मई को वंदे भारत एक्सप्रेस समेत 5 ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा. जोधपुर मंडल के सीनियर डीसीएम हितेश यादव ने बताया कि जयपुर मंडल पर जयपुर-रेवाड़ी मुख्य लाइन पर कट एंड कवर विधि से एल-95 (खैरथल-पड़िसल) और एल-106 (पड़िसल-अलवर) पर आरएफबी निर्माण के लिए ब्लॉक लिया जा रहा है. इसके कारण इन ट्रेनों का एक ट्रिप के लिए संचालन प्रभावित रहेगा. रेल प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि असुविधा से बचने के लिए यात्रा से पहले हेल्पलाइन 139, एनटीईएस वेबसाइट या रेल मदद ऐप पर ट्रेन की स्थिति जांच लें.
प्रभावित ट्रेनें व वैकल्पिक मार्ग:
- 26481 जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस – 10 मई को डेगाना-फुलेरा-जयपुर-अलवर-रेवाड़ी के स्थान पर जयपुर-रींगस-रेवाड़ी मार्ग से चलेगी.
- 14661 बाड़मेर-जम्मूतवी शालीमार एक्सप्रेस – 10 मई को डेगाना-फुलेरा-जयपुर-अलवर-रेवाड़ी के स्थान पर डेगाना-रतनगढ़-लोहारू-रेवाड़ी मार्ग से चलेगी.
- 14662 जम्मूतवी-बाड़मेर एक्सप्रेस – 9 मई को जम्मू से रवाना होने वाली यह ट्रेन बदले मार्ग रेवाड़ी-लोहारू-रतनगढ़-डेगाना होते हुए आएगी.
- 15013 जैसलमेर-काठगोदाम रानीखेत एक्सप्रेस – 10 मई को जोधपुर-मारवाड़ जं.-अजमेर-जयपुर-अलवर के स्थान पर जोधपुर-डेगाना-रतनगढ़-लोहारू-रेवाड़ी मार्ग से चलेगी.
- 12249 शकूर बस्ती-जैसलमेर स्वर्णगरी एक्सप्रेस – 10 मई को 30 मिनट रेगुलेट (विलंबित) रहेगी.
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समदड़ी-लूनी रेलखंड पर भी प्रभावित होंगी ट्रेनें: उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा समदड़ी-लूनी रेलखंड पर दुदिया-दुदाड़ा स्टेशनों के मध्य स्थित समपार फाटक संख्या 231, 236, 239, 227 व 226 पर आरयूबी निर्माण कार्य के लिए ब्लॉक लिया जा रहा है. इस कार्य के कारण रेल यातायात प्रभावित रहेगा. उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार निम्न रेलसेवाएँ प्रभावित रहेंगी:
रद्द रेलसेवाएं (प्रारंभिक स्टेशन से):
- गाड़ी संख्या 14893, भगत की कोठी-पालनपुर रेलसेवा – 10 मई, 17 मई, 22 मई, 29 मई, 07 जून 14 जून 2026 को रद्द रहेगी.
- गाड़ी संख्या 14894, पालनपुर-भगत की कोठी रेलसेवा – 11 मई, 18 मई, 23 मई, 30 मई, 08 जून और 15 जून 26 को रद्द रहेगी.
- गाड़ी संख्या 74841, भगत की कोठी-भीलडी रेलसेवा – 17 मई व 29 मई को रद्द रहेगी.
- गाड़ी संख्या 74842, भीलडी-भगत की कोठी रेलसेवा – दिनांक 17 मई व 29 मई को रद्द रहेगी.
रेगुलेट रेल सेवाएं (प्रारंभिक स्टेशन से):
- गाड़ी संख्या 20491, जैसलमेर-साबरमती एक्सप्रेस – 29 मई व 14 जून को जैसलमेर से प्रस्थान करेगी तथा जोधपुर-लूनी के मध्य 30 मिनट, 17 मई को जोधपुर-लूनी के मध्य 45 मिनट रेगुलेट (विलंबित) रहेगी.
रिशिड्यूल रेलसेवाएं (प्रारंभिक स्टेशन से):
- गाड़ी संख्या 74842, भीलडी-भगत की कोठी रेलसेवा – 10 मई, 22 मई, 14 जून को भीलडी से निर्धारित समय से 1 घंटे की देरी से प्रस्थान करेगी.
- गाड़ी संख्या 54814, बाड़मेर-जोधपुर रेलसेवा – 10 मई व 14 जून को बाड़मेर से निर्धारित समय से 1 घंटे की देरी से प्रस्थान करेगी.