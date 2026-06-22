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रेल फाटक बंद करने नहीं पहुंचा कोई, 55 मिनट तक ठप रहा ट्रेनों का परिचालन

विभागीय लापरवाही के कारण समस्तीपुर-दरभंगा रेलखंड पर 55 मिनट तक ट्रेनों का परिचालन ठप रहा. गर्मी में यात्री परेशान दिखे. पढ़ें पूरी खबर..

Railway negligence in Samastipur
समस्तीपुर में ट्रेन परिचालन ठप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 22, 2026 at 1:15 PM IST

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समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर में रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आई है. जहां दो विभागों के बीच खींचतान के कारण रेल फाटक खुली रही. जिससे कई जगहों पर ट्रेन रुकी रही. विवाद इस पर है कि फाटक कौन बंद करेगा?

55 मिनट तक ठप रहा ट्रेनों का परिचालन: ये मामला समस्तीपुर रेल मंडल के समस्तीपुर–दरभंगा रेलखंड स्थित गुमटी संख्या 1 एसी का है, जो रविवार की दोपहर करीब 55 मिनट तक बंद नहीं हो सकी. जिस वजह से दोपहर 2:02 बजे से 2:56 बजे तक इस रेलखंड पर एक भी ट्रेन का संचालन नहीं हो पाया और कई ट्रेनें अलग-अलग स्टेशनों पर खड़ी रहीं.

Railway negligence in Samastipur
समस्तीपुर में रेलवे की लापरवाही (ETV Bharat)

कौन-कौन ट्रेनें प्रभावित हुईं?: समस्तीपुर-दरभंगा डेमू (75209), बागमती एक्सप्रेस (12578) और समस्तीपुर से दरभंगा की तरफ जाने वाली जयनगर एक्सप्रेस (15553) का परिचालन प्रभावित हुआ, जबकि आरा इंटरसिटी (13225) को किशनपुर स्टेशन पर रोकना पड़ा. यह ट्रेन दरभंगा से समस्तीपुर आ रही थी.

क्या है विवाद?: डिवीजन सूत्रों की मानें तो इंजीनियरिंग विभाग और परिचालन विभाग के बीच जिम्मेदारी को लेकर पिछले कई वर्षों से विवाद चल रहा है. गुमटी का संचालन अब अभियंत्रण विभाग से परिचालन विभाग को सौंप दिया गया है0 लेकिन रविवार को निर्धारित समय पर परिचालन विभाग का कर्मी मौके पर नहीं पहुंचा, जिसके कारण गुमटी समय पर बंद नहीं हो सकी.

गुमटी बंद करने नहीं आया कोई: प्रारंभिक तौर पर भारी ट्रैफिक के कारण गुमटी बंद नहीं होने की आशंका पर आरपीएफ की टीम को भेजा गया. जिसके बाद यह पता चला कि गेटमैन ही वहां मौजूद नहीं था. वैसे इसके बाद आनन-फानन हालात को वरीय अधिकारियों ने संभाला और फिर परिचालन सामान्य हो सका. इस दौरान इस भीषण गर्मी में घंटो रेल यात्री हलकान रहे.

जांच के आदेश: स्थानीय स्तर पर विभागीय समन्वय की कमी को इस घटना का मुख्य कारण माना जा रहा है. जिस वजह से इस रेलखंड पर इतनी देर तक परिचालन बाधित रहा. वहीं, डिवीजन डीआरएम ज्योति प्रकाश मिश्रा ने इस पूरे प्रकरण की जांच का आदेश दिया है. जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी.

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