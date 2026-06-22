ETV Bharat / state

रेल फाटक बंद करने नहीं पहुंचा कोई, 55 मिनट तक ठप रहा ट्रेनों का परिचालन

समस्तीपुर में ट्रेन परिचालन ठप ( ETV Bharat )

समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर में रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आई है. जहां दो विभागों के बीच खींचतान के कारण रेल फाटक खुली रही. जिससे कई जगहों पर ट्रेन रुकी रही. विवाद इस पर है कि फाटक कौन बंद करेगा? 55 मिनट तक ठप रहा ट्रेनों का परिचालन: ये मामला समस्तीपुर रेल मंडल के समस्तीपुर–दरभंगा रेलखंड स्थित गुमटी संख्या 1 एसी का है, जो रविवार की दोपहर करीब 55 मिनट तक बंद नहीं हो सकी. जिस वजह से दोपहर 2:02 बजे से 2:56 बजे तक इस रेलखंड पर एक भी ट्रेन का संचालन नहीं हो पाया और कई ट्रेनें अलग-अलग स्टेशनों पर खड़ी रहीं. समस्तीपुर में रेलवे की लापरवाही (ETV Bharat) कौन-कौन ट्रेनें प्रभावित हुईं?: समस्तीपुर-दरभंगा डेमू (75209), बागमती एक्सप्रेस (12578) और समस्तीपुर से दरभंगा की तरफ जाने वाली जयनगर एक्सप्रेस (15553) का परिचालन प्रभावित हुआ, जबकि आरा इंटरसिटी (13225) को किशनपुर स्टेशन पर रोकना पड़ा. यह ट्रेन दरभंगा से समस्तीपुर आ रही थी.