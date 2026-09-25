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झारसुगुड़ा में नॉन इंटरलॉकिंग से रेल परिचालन प्रभावित, रांची से होकर चलने वाली 22 ट्रेनें रहेंगी रद्द

रांचीः चक्रधरपुर मंडल के झारसुगुड़ा स्टेशन पर विकास कार्य के लिए नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा. इसके कारण रांची होकर चलने वाली कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा. यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली और छठ पूजा के बाद अधिकांश ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है.

कुल 22 ट्रेनों के अलग-अलग दिनों के परिचालन पर असर पड़ेगा

ट्रेन संख्या 18175 हटिया-झारसुगुड़ा मेमू एक्सप्रेस 26 नवंबर से 15 दिसंबर तक और 18176 झारसुगुड़ा-हटिया मेमू एक्सप्रेस 27 नवंबर से 16 दिसंबर तक रद्द रहेगी. ट्रेन संख्या 17007 चर्लपल्ली-दरभंगा एक्सप्रेस 28 नवंबर, 5, 8 और 12 दिसंबर तथा 17008 दरभंगा-चर्लपल्ली एक्सप्रेस 1, 8, 11 और 15 दिसंबर को रद्द रहेगी.

ट्रेन संख्या 18523 विशाखपट्टणम-बनारस एक्सप्रेस 29 नवंबर, 6, 9 और 13 दिसंबर तथा 18524 बनारस-विशाखपट्टणम एक्सप्रेस 30 नवंबर, 7, 10 और 14 दिसंबर को नहीं चलेगी। 16619 पोत्तनूर-धनबाद अमृत भारत एक्सप्रेस 28 नवंबर, 5 और 12 दिसंबर तथा 16620 धनबाद-पोत्तनूर अमृत भारत एक्सप्रेस 30 नवंबर, 7 और 14 दिसंबर को रद्द रहेगी.

18309 सम्बलपुर-जम्मू तवी एक्सप्रेस 26 नवंबर, 7, 8, 10, 14 और 15 दिसंबर तथा 18310 जम्मू तवी-सम्बलपुर एक्सप्रेस 29 नवंबर, 10, 11, 13, 17 और 18 दिसंबर को रद्द रहेगी. 17433 तिरुपति-रक्सौल एक्सप्रेस 7 और 14 दिसंबर तथा 17434 रक्सौल-तिरुपति एक्सप्रेस 10 और 17 दिसंबर को रद्द रहेगी.

13425 मालदा टाउन-सूरत एक्सप्रेस 5 और 12 दिसंबर तथा 13426 सूरत-मालदा टाउन एक्सप्रेस 7 और 14 दिसंबर को नहीं चलेगी. 22846 हटिया-पुणे एक्सप्रेस 7 और 11 दिसंबर तथा 22845 पुणे-हटिया एक्सप्रेस 9 और 13 दिसंबर को रद्द रहेगी.