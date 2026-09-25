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झारसुगुड़ा में नॉन इंटरलॉकिंग से रेल परिचालन प्रभावित, रांची से होकर चलने वाली 22 ट्रेनें रहेंगी रद्द

झारसुगुड़ा में विकास कार्य के कारण रांची से कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होगा. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.

Train operations in Ranchi affected due to non interlocking work at Jharsuguda
रेलवे स्टेशन (रांची) (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 25, 2026 at 9:14 PM IST

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रांचीः चक्रधरपुर मंडल के झारसुगुड़ा स्टेशन पर विकास कार्य के लिए नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा. इसके कारण रांची होकर चलने वाली कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा. यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली और छठ पूजा के बाद अधिकांश ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है.

कुल 22 ट्रेनों के अलग-अलग दिनों के परिचालन पर असर पड़ेगा

ट्रेन संख्या 18175 हटिया-झारसुगुड़ा मेमू एक्सप्रेस 26 नवंबर से 15 दिसंबर तक और 18176 झारसुगुड़ा-हटिया मेमू एक्सप्रेस 27 नवंबर से 16 दिसंबर तक रद्द रहेगी. ट्रेन संख्या 17007 चर्लपल्ली-दरभंगा एक्सप्रेस 28 नवंबर, 5, 8 और 12 दिसंबर तथा 17008 दरभंगा-चर्लपल्ली एक्सप्रेस 1, 8, 11 और 15 दिसंबर को रद्द रहेगी.

ट्रेन संख्या 18523 विशाखपट्टणम-बनारस एक्सप्रेस 29 नवंबर, 6, 9 और 13 दिसंबर तथा 18524 बनारस-विशाखपट्टणम एक्सप्रेस 30 नवंबर, 7, 10 और 14 दिसंबर को नहीं चलेगी। 16619 पोत्तनूर-धनबाद अमृत भारत एक्सप्रेस 28 नवंबर, 5 और 12 दिसंबर तथा 16620 धनबाद-पोत्तनूर अमृत भारत एक्सप्रेस 30 नवंबर, 7 और 14 दिसंबर को रद्द रहेगी.

18309 सम्बलपुर-जम्मू तवी एक्सप्रेस 26 नवंबर, 7, 8, 10, 14 और 15 दिसंबर तथा 18310 जम्मू तवी-सम्बलपुर एक्सप्रेस 29 नवंबर, 10, 11, 13, 17 और 18 दिसंबर को रद्द रहेगी. 17433 तिरुपति-रक्सौल एक्सप्रेस 7 और 14 दिसंबर तथा 17434 रक्सौल-तिरुपति एक्सप्रेस 10 और 17 दिसंबर को रद्द रहेगी.

13425 मालदा टाउन-सूरत एक्सप्रेस 5 और 12 दिसंबर तथा 13426 सूरत-मालदा टाउन एक्सप्रेस 7 और 14 दिसंबर को नहीं चलेगी. 22846 हटिया-पुणे एक्सप्रेस 7 और 11 दिसंबर तथा 22845 पुणे-हटिया एक्सप्रेस 9 और 13 दिसंबर को रद्द रहेगी.

इसके अलावा 22358 गया-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस 9 दिसंबर और 22357 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गया एक्सप्रेस 11 दिसंबर को रद्द रहेगी. 18641 हटिया-दुर्ग एक्सप्रेस 8 और 10 दिसंबर तथा 18642 दुर्ग-हटिया एक्सप्रेस 9 और 11 दिसंबर को नहीं चलेगी. ट्रेन संख्या 18403 भुवनेश्वर-धनबाद एक्सप्रेस 11 और 13 दिसंबर तथा 18404 धनबाद-भुवनेश्वर एक्सप्रेस 12 और 14 दिसंबर को रद्द रहेगी.

अजमेर-रांची पूजा स्पेशल के नौ फेरे

त्योहारों के दौरान अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने अजमेर और रांची के बीच साप्ताहिक पूजा स्पेशल चलाने का निर्णय लिया है. ट्रेन संख्या 09619 अजमेर-रांची पूजा स्पेशल 2 अक्टूबर से 27 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को अजमेर से चलेगी. इसके कुल नौ फेरे होंगे। ट्रेन रविवार सुबह 7:30 बजे रांची पहुंचेगी. वापसी में 09620 रांची-अजमेर पूजा स्पेशल 4 अक्टूबर से 29 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को चलेगी और सोमवार शाम 6:35 बजे अजमेर पहुंचेगी। इसमें एसएलआरडी के दो और सामान्य श्रेणी के कोच होंगे.

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