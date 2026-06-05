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राजहरा स्टेशन पर मालगाड़ी डिरेल: रांची रेल मंडल की कई ट्रेनें प्रभावित

पलामू के राजहरा स्टेशन पर मालगाड़ी के डिरेल होने से रांची से रेल परिचालन प्रभावित हुआ है.

Train operations from Ranchi affected due to derailment of goods train at Rajhara station of Dhanbad
सांकेतिक तस्वीर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 5, 2026 at 5:31 PM IST

3 Min Read
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रांचीः पलामू के राजहरा स्टेशन पर मालगाड़ी के पटरी से उतर जाने (डिरेलमेंट) की घटना का असर रेल परिचालन पर पड़ा है. इस घटना के कारण रांची रेल मंडल से चलने वाली कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है.

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा और सुचारू परिचालन को ध्यान में रखते हुए कुछ ट्रेनों को रद्द करने तथा कई ट्रेनों के मार्ग में अस्थायी परिवर्तन करने का निर्णय लिया है. रेलवे द्वारा जारी सूचना के अनुसार, ट्रेन संख्या 18635 रांची-सासाराम एक्सप्रेस 5 जून 2026 को रद्द रहेगी. वहीं ट्रेन संख्या 18636 सासाराम–रांची एक्सप्रेस 6 जून 2026 को अपने प्रारंभिक स्टेशन से रद्द रहेगी. इन ट्रेनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था करने की सलाह दी गई है.

इसके अलावा कई महत्वपूर्ण ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा. ट्रेन संख्या 14021 पुरुलिया–आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस 5 जून को अपने निर्धारित मार्ग के बजाय कोटशिला, बोकारो स्टील सिटी, राजाबेड़ा, गोमो, गया और सोन नगर होकर चलेगी. इसी प्रकार ट्रेन संख्या 18611 रांची–बनारस एक्सप्रेस तथा ट्रेन संख्या 12877 रांची–नई दिल्ली गरीबरथ एक्सप्रेस भी 5 जून को परिवर्तित मार्ग मुरी, बोकारो स्टील सिटी, राजाबेड़ा, गोमो, गया और सोन नगर होकर संचालित की जाएंगी.

वहीं ट्रेन संख्या 18009 सांतरागाछी–अजमेर एक्सप्रेस को भी बदले हुए मार्ग से चलाया जाएगा. यह ट्रेन मुरी, बोकारो स्टील सिटी, राजाबेड़ा, गोमो, गया, सोन नगर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज छिवकी, सतना और कटनी मुड़वारा होकर अपने गंतव्य तक पहुंचेगी.

इसके अतिरिक्त ट्रेन संख्या 18101 टाटानगर–जम्मू तवी एक्सप्रेस को भी परिवर्तित मार्ग से चलाने का निर्णय लिया गया है. यह ट्रेन मुरी, बोकारो स्टील सिटी, राजाबेड़ा, गोमो, गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और चुनार होकर संचालित होगी.

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, डिरेलमेंट के बाद प्रभावित रेलखंड पर बहाली कार्य युद्धस्तर पर जारी है. रेलवे की तकनीकी और इंजीनियरिंग टीम मौके पर पहुंचकर ट्रैक को जल्द से जल्द सामान्य करने में जुटी हुई है. यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए रेल परिचालन को नियंत्रित तरीके से संचालित किया जा रहा है.

रांची रेल मंडल की वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक (सीनियर डीसीएम) श्रेया सिंह ने कहा कि राजहरा स्टेशन पर हुई डिरेलमेंट की घटना के कारण कुछ ट्रेनों के परिचालन पर अस्थायी प्रभाव पड़ा है. यात्रियों की सुरक्षा और परिचालन की सुगमता को ध्यान में रखते हुए कुछ ट्रेनों को रद्द तथा कुछ के मार्ग में परिवर्तन किया गया है. रेलवे की टीम बहाली कार्य में लगातार जुटी हुई है और स्थिति सामान्य होते ही परिचालन को पूर्ववत करने का प्रयास किया जाएगा. यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा से पहले रेलवे की आधिकारिक सूचना अवश्य प्राप्त कर लें.

रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी ट्रेन की अद्यतन स्थिति रेलवे की वेबसाइट, एनटीईएस ऐप या रेलवे हेल्पलाइन के माध्यम से जांचकर ही यात्रा के लिए स्टेशन पहुंचें. इससे उन्हें अनावश्यक असुविधा से बचने में मदद मिलेगी.

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