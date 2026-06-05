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राजहरा स्टेशन पर मालगाड़ी डिरेल: रांची रेल मंडल की कई ट्रेनें प्रभावित

रांचीः पलामू के राजहरा स्टेशन पर मालगाड़ी के पटरी से उतर जाने (डिरेलमेंट) की घटना का असर रेल परिचालन पर पड़ा है. इस घटना के कारण रांची रेल मंडल से चलने वाली कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है.

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा और सुचारू परिचालन को ध्यान में रखते हुए कुछ ट्रेनों को रद्द करने तथा कई ट्रेनों के मार्ग में अस्थायी परिवर्तन करने का निर्णय लिया है. रेलवे द्वारा जारी सूचना के अनुसार, ट्रेन संख्या 18635 रांची-सासाराम एक्सप्रेस 5 जून 2026 को रद्द रहेगी. वहीं ट्रेन संख्या 18636 सासाराम–रांची एक्सप्रेस 6 जून 2026 को अपने प्रारंभिक स्टेशन से रद्द रहेगी. इन ट्रेनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था करने की सलाह दी गई है.

इसके अलावा कई महत्वपूर्ण ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा. ट्रेन संख्या 14021 पुरुलिया–आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस 5 जून को अपने निर्धारित मार्ग के बजाय कोटशिला, बोकारो स्टील सिटी, राजाबेड़ा, गोमो, गया और सोन नगर होकर चलेगी. इसी प्रकार ट्रेन संख्या 18611 रांची–बनारस एक्सप्रेस तथा ट्रेन संख्या 12877 रांची–नई दिल्ली गरीबरथ एक्सप्रेस भी 5 जून को परिवर्तित मार्ग मुरी, बोकारो स्टील सिटी, राजाबेड़ा, गोमो, गया और सोन नगर होकर संचालित की जाएंगी.

वहीं ट्रेन संख्या 18009 सांतरागाछी–अजमेर एक्सप्रेस को भी बदले हुए मार्ग से चलाया जाएगा. यह ट्रेन मुरी, बोकारो स्टील सिटी, राजाबेड़ा, गोमो, गया, सोन नगर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज छिवकी, सतना और कटनी मुड़वारा होकर अपने गंतव्य तक पहुंचेगी.

इसके अतिरिक्त ट्रेन संख्या 18101 टाटानगर–जम्मू तवी एक्सप्रेस को भी परिवर्तित मार्ग से चलाने का निर्णय लिया गया है. यह ट्रेन मुरी, बोकारो स्टील सिटी, राजाबेड़ा, गोमो, गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और चुनार होकर संचालित होगी.

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, डिरेलमेंट के बाद प्रभावित रेलखंड पर बहाली कार्य युद्धस्तर पर जारी है. रेलवे की तकनीकी और इंजीनियरिंग टीम मौके पर पहुंचकर ट्रैक को जल्द से जल्द सामान्य करने में जुटी हुई है. यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए रेल परिचालन को नियंत्रित तरीके से संचालित किया जा रहा है.