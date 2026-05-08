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मुरी स्टेशन पर विकास कार्य के चलते ट्रैफिक और पावर ब्लॉक, कई ट्रेन रद्द समेत कुछ का बदला रूट

मुरी स्टेशन पर विकास कार्य के चलते ट्रेनों का परिचालन प्रभावित ( Etv bharat )

रांची: दक्षिण पूर्व रेलवे के रांची मंडल अंतर्गत मुरी स्टेशन पर विकास कार्य के कारण ट्रैफिक तथा पावर ब्लॉक लिया जा रहा है. इसके चलते 8 और 9 मई को कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा. रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की अपील की है.

कई एक्सप्रेस और मेमू ट्रेन अस्थाई रूप से रद्द

रेलवे द्वारा जारी सूचना के अनुसार, विभिन्न एक्सप्रेस और मेमू ट्रेनों को अस्थाई रूप से रद्द किया गया है जबकि एक ट्रेन का आंशिक समापन और आंशिक प्रारंभ गोमो स्टेशन से किया जाएगा. इस बदलाव का असर रांची, हटिया, बोकारो, खड़गपुर और आदित्यपुर रूट पर यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों पर पड़ेगा.

रेलवे की ओर से बताया गया कि ट्रेन संख्या 18602/18601 हटिया-आदित्यपुर-हटिया एक्सप्रेस, 18036/18035 हटिया-खड़गपुर-हटिया एक्सप्रेस, 18085/18086 रांची-खड़गपुर-रांची एक्सप्रेस, 58033/58034 बोकारो स्टील सिटी-रांची-बोकारो स्टील सिटी मेमू, 58663/58664 हटिया-सांकी-हटिया मेमू तथा 58665/58666 हटिया-सांकी-हटिया मेमू को 8 और 9 मई को रद्द रखा जाएगा.

बर्द्धमान-हटिया-बर्द्धमान मेमू का परिचालन भी प्रभावित

इसके अलावा ट्रेन संख्या 13503/13504 बर्द्धमान-हटिया-बर्द्धमान मेमू का परिचालन भी प्रभावित रहेगा. यह ट्रेन दोनों दिनों में गोमो स्टेशन तक ही चलेगी यानी गोमो से हटिया और हटिया से गोमो के बीच इस ट्रेन का परिचालन रद्द रहेगा.

यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना मुख्य उद्देश्य

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, मुरी स्टेशन पर चल रहे विकास कार्य यात्रियों को भविष्य में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं. पटरियों और सिग्नल प्रणाली को मजबूत करने के साथ-साथ स्टेशन के परिचालन को अधिक सुरक्षित और सुगम बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है.