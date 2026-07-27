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यात्रीगण कृपया ध्यान दें! विकास कार्य के कारण 28 जुलाई को कई ट्रेनें रहेंगी प्रभावित

रांची रेल मंडल द्वारा संचालित कई ट्रेनें आगामी दिनों में प्रभावित रहेंगी.

Train operations affected under Ranchi Railway Division
डीआरएम ऑफिस, रांची (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 27, 2026 at 11:22 PM IST

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रांचीः रांची रेल मंडल के अंतर्गत किता सिल्ली रेलखंड पर विकास कार्य के लिए किए गए ट्रैफिक और पावर ब्लॉक के कारण 28 जुलाई 2026 को कई ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है. दक्षिण पूर्व रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी लेने की अपील की है.

रेलवे द्वारा जारी सूचना के अनुसार, कई ट्रेनों का आंशिक समापन और आंशिक प्रारंभ किया जाएगा, जबकि कुछ ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह रद्द रहेगा.

ट्रेन संख्या 13503/13504 बर्द्धमान–हटिया–बर्द्धमान मेमू एक्सप्रेस 28 जुलाई को गोमो स्टेशन तक ही संचालित होगी. इस ट्रेन का गोमो–हटिया–गोमो खंड में परिचालन रद्द रहेगा. इसी प्रकार 18035/18036 खड़गपुर–हटिया–खड़गपुर एक्सप्रेस का आंशिक समापन और आंशिक प्रारंभ आद्रा स्टेशन से होगा. यह ट्रेन आद्रा–हटिया–आद्रा के बीच नहीं चलेगी. वहीं 63598/63597 आसनसोल–रांची–आसनसोल मेमू पैसेंजर का आंशिक समापन और प्रारंभ मुरी स्टेशन से किया जाएगा. इस ट्रेन का मुरी–रांची–मुरी खंड में परिचालन रद्द रहेगा.

इसके अलावा दो पैसेंजर ट्रेनों को पूरी तरह रद्द कर दिया गया है. ट्रेन संख्या 58663/58664 हटिया–सांकी–हटिया पैसेंजर तथा 58665/58666 हटिया–सांकी–हटिया पैसेंजर 28 जुलाई को अपने निर्धारित मार्ग पर संचालित नहीं होंगी.

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, किता–सिल्ली रेलखंड पर आधारभूत संरचना को मजबूत करने और परिचालन को अधिक सुरक्षित एवं सुगम बनाने के उद्देश्य से यह विकास कार्य किया जा रहा है. कार्य पूरा होने के बाद इस रेलखंड पर ट्रेनों का संचालन और अधिक सुरक्षित तथा व्यवस्थित होगा.

रांची रेल मंडल की सीनियर डीसीएम श्रेया सिंह ने कहा कि किता–सिल्ली रेलखंड पर विकास कार्य के लिए आवश्यक ब्लॉक लिया जा रहा है. यात्रियों की सुविधा और भविष्य में सुरक्षित रेल परिचालन को ध्यान में रखते हुए कुछ ट्रेनों के परिचालन में अस्थायी बदलाव किया गया है. यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की अद्यतन स्थिति रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से अवश्य जांच लें, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.

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TRAINS CANCELLED AND ROUTE DIVERTED
RANCHI RAILWAY DIVISION
WORK ON KITA SILLI RAIL SECTION
रेल ट्रैफिक और पावर ब्लॉक
TRAIN SERVICE AFFECTED

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