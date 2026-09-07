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न्यू फरक्का और तिलडांगा के बीच ट्रेन परिचालन बहाल, पटरी धंसने का असर बरकरार.. कई ट्रेनें घंटों लेट

न्यू फरक्का-तिलडांगा रेलखंड पर मिट्टी धंसने के बाद रेल परिचालन बहाल, कई ट्रेनों के परिचालन में देरी से बिहार के यात्रियों को परेशानी. रिपोर्ट-आशीष सिन्हा

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न्यू फरक्का तिलडांगा रेलखंड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 7, 2026 at 9:06 AM IST

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किशनगंज: न्यू फरक्का-तिलडांगा रेलखंड में पटरी के नीचे मिट्टी धंसने के बाद रेल परिचालन बहाल हो गया है, लेकिन इसका असर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. रविवार को फरक्का रेलखंड में आयी परेशानी के कारण किशनगंज, ठाकुरगंज और सिलीगुड़ी की ओर आने-जाने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनें घंटों की देरी से पहुंची. कई ट्रेनों का परिचालन चार से छह घंटे तक प्रभावित रहा. इससे यात्रियों की आगे की यात्रा और कनेक्टिंग ट्रेनों की योजना भी बिगड़ गयी.

दो दिन बाद लौटी कंचनकन्या

दो दिनों तक रद्द रहने के बाद 13149 कंचनकन्या एक्सप्रेस रविवार को फिर पटरी पर लौटी, लेकिन यात्रियों को तत्काल राहत नहीं मिल सकी. उपलब्ध जानकारी के अनुसार कंचनकन्या एक्सप्रेस किशनगंज में करीब चार घंटे और ठाकुरगंज में करीब चार घंटे 28 मिनट की देरी से पहुंची. रेल परिचालन में आयी बाधा के कारण ट्रेन को दमदम जंक्शन से न्यू फरक्का जंक्शन के बीच डायवर्जन के रास्ते चलाया जा रहा है. मार्ग में बदलाव और परिचालन व्यवस्था के कारण ट्रेन की समय-सारिणी प्रभावित हुई.

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न्यू फरक्का-तिलडांगा रेलखंड (ETV Bharat)

कंचनकन्या के बाद दूसरी ट्रेनों की भी रफ्तार थमी

फरक्का रेलखंड में व्यवधान का असर रविवार को कई अन्य ट्रेनों पर भी दिखाई दिया. 13147 उत्तरबंगा एक्सप्रेस किशनगंज में करीब छह घंटे की देरी से पहुंची. वहीं 12343 दार्जिलिंग मेल करीब चार घंटे 42 मिनट लेट रही. 12377 पदातिक एक्सप्रेस भी किशनगंज में करीब पांच घंटे 27 मिनट की देरी से पहुंची. इसके अलावा 22301 न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस करीब तीन घंटे 49 मिनट की देरी से किशनगंज पहुंची.

पहाड़िया एक्सप्रेस भी घंटों लेट

किशनगंज स्टेशन मास्टर दीपक कुमार ने बताया कि 15721 पहाड़िया एक्सप्रेस के परिचालन पर भी फरक्का रेलखंड की बाधा का असर पड़ा. ट्रेन किशनगंज में करीब दो घंटे 51 मिनट और ठाकुरगंज में करीब दो घंटे 48 मिनट की देरी से पहुंची. एक के बाद एक महत्वपूर्ण ट्रेनों के विलंबित होने से रेलवे यात्रियों को स्टेशन पर लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा. कई यात्रियों को आगे की ट्रेन पकड़ने और निर्धारित समय पर गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी हुई.

"ट्रैक धसने वाले प्रभावित स्थल पर ट्रायल रन हो चुका है, जल्द सभी ट्रेनों को सुचारू रूप से चलाया जा सकेगा और यात्रियों की परेशानी खत्म होगी."- दीपक कुमार, स्टेशन मास्टर, किशनगंज

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किशनगंज स्टेशन (ETV Bharat)

फरक्का में धंसी पटरी, सैकड़ों किलोमीटर दूर दिखा असर

न्यू फरक्का के पास रेल पटरी के नीचे मिट्टी धंसने की घटना ने इस महत्वपूर्ण रेल मार्ग की संवेदनशीलता को सामने ला दिया है. रेलखंड में व्यवधान के बाद ट्रेनों के मार्ग में बदलाव करना पड़ा, जिसका असर मालदा से लेकर किशनगंज, ठाकुरगंज और सिलीगुड़ी तक दिखाई दिया. रेल परिचालन बहाल होने के बावजूद ट्रेनों के समय पर परिचालन नहीं होने से यात्रियों की परेशानी बनी हुई है.

परिचालन बहाल, लेकिन समय अब भी बेपटरी

फरक्का रेलखंड में परिचालन बहाल होने के बाद यात्रियों को उम्मीद थी कि ट्रेनों की आवाजाही जल्द सामान्य हो जाएगी. हालांकि इसका असर अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है. किशनगंज और ठाकुरगंज होकर सिलीगुड़ी तथा अन्य क्षेत्रों की ओर जाने वाले यात्रियों की नजर अब ट्रेनों के समय पर लौटने पर है. यात्रियों को उम्मीद है कि रेलखंड की स्थिति सामान्य होने के साथ परिचालन भी जल्द पटरी पर लौटेगा.

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