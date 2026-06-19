यात्रीगण कृपया ध्यान दें! 22 जून से ये ट्रेनें रहेंगे प्रभावित
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के अंतर्गत चौथी लाइन कनेक्टिविटी का काम होने के कारण कई ट्रेनें 22 जून से प्रभावित रहेंगी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 19, 2026 at 12:54 PM IST
रायपुर\बिलासपुर: बिलासपुर चांपा चौथी लाइन परियोजना के अंतर्गत जांजगीर नैला स्टेशन पर अपग्रिड में ऑटो सिग्नलिंग सहित चौथी लाइन कनेक्टिविटी के कमीशनिंग कार्य के लिए नॉन-इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाएगा. यह कार्य 22 जून 2026 से 5 जुलाई 2026 तक अलग अलग चरण में होंगे.
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण एवं रेल परिवहन क्षमता में वृद्धि के लिए बिलासपुर-झारसुगुड़ा के बीच 206 किलोमीटर लंबी चौथी रेल लाइन परियोजना का कार्य लगभग 2135.34 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है. इस परियोजना के अंतर्गत अब तक 180 किलोमीटर से ज्यादा चौथी रेललाइन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है.
परियोजना के पूर्ण होने पर इस महत्वपूर्ण रेलखंड की क्षमता में वृद्धि होगी. जिससे ट्रेनों का परिचालन सुगम और सरल होगा. इसके साथ ही यात्री एवं माल परिवहन को गति मिलने से क्षेत्र के उद्योग, व्यापार एवं रोजगार को बढ़ावा मिलेगा. यात्रियों को बेहतर और सुविधाजनक रेल सेवाओं का भी लाभ मिल सकेगा.
रद्द होने वाली गाड़ियां
- 22 जून से 03 जुलाई 2026 तक रायगढ़ व बिलासपुर से चलने वाली 68737/68738 रायगढ़-बिलासपुर-रायगढ़ मेमू रद्द
- 21 जून से 02 जुलाई 2026 तक रायपुर से चलने वाली 68746 रायपुर–गेवरा रोड मेमू पैसेंजर रद्द
- 22 जून से 03 जुलाई 2026 तक गेवरा रोड से चलने वाली 68745 गेवरा रोड-रायपुर मेमू पैसेंजर रद्द
- 21 जून से 02 जुलाई 2026 तक रायपुर से चलने वाली 58204 रायपुर-कोरबा पैसेंजर रद्द
- 22 जून से 03 जुलाई 2026 तक कोरबा से चलने वाली 58203 कोरबा-रायपुर पैसेंजर रद्द
- 22 जून से 03 जुलाई 2026 तक बिलासपुर व गेवरा रोड से चलने वाली 68734/68733 बिलासपुर-गेवरा रोड-बिलासपुर मेमू पैसेंजर रद्द
- 22 जून से 03 जुलाई 2026 तक बिलासपुर व कोरबा से चलने वाली 68732/68731 बिलासपुर-कोरबा-बिलासपुर मेमू पैसेंजर रद्द
देरी से रवाना होने वाली गाड़ी
01 जुलाई 2026 को कोरबा से चलने वाली गाड़ी संख्या 18237 कोरबा-अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 02 घंटे देरी से रवाना होगी
गंतव्य से पहले समाप्त व शुरू होने वाली गाड़ियां
22 जून से 03 जुलाई 2026 तक गोंदिया से चलने वाली 68861 गोंदिया-झारसुगुड़ा मेमू पैसेंजर बिलासपुर स्टेशन में समाप्त होगी.
बिलासपुर-झारसुगुड़ा के मध्य रद्द रहेगी
22 जून से 03 जुलाई 2026 तक झारसुगुड़ा से चलने वाली 68862 झारसुगुड़ा-गोंदिया पैसेंजर बिलासपुर स्टेशन से प्रारम्भ होगी तथा झारसुगुड़ा-बिलासपुर के मध्य रद्द रहेगी.
यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध
कोरबा से चलने वाली गाड़ी संख्या 18237 कोरबा-अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को दिनांक 22 जून से 03 जुलाई 2026 तक कोरबा-बिलासपुर के मध्य पैसेंजर के रूप में चलाई जाएगी
गाड़ी संख्या 18250/18249 तथा 18252/18251 कोरबा-रायपुर-कोरबा हसदेव एक्सप्रेस को 22 जून से 03 जुलाई 2026 तक कोरबा-बिलासपुर-कोरबा के मध्य पैसेंजर के रूप में चलाई जाएगी.
रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि असुविधा से बचने रेलवे के अधिकृत रेलवे पूछताछ सेवा NTES/139 से गाड़ी की सही स्थिति की.