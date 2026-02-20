ETV Bharat / state

रेल यात्री ध्यान दें! आज और 21 फरवरी को इस रूट पर बंद रहेगा ट्रेनों का संचालन

ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को 20 और 21 फरवरी को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

Railway Track Work
ट्रेन (फाइल फोटो) (Photo-ANI)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 20, 2026 at 8:49 AM IST

देहरादून: अंबाला मंडल के हिंडन केबिन यार्ड में ट्रैक के विकास और मरम्मत कार्य के चलते 20 यानि आज और 21 फरवरी को ट्रैफिक ब्लॉक लेने का फैसला किया है. जिसके चलते मुरादाबाद मंडल से संचालित होने वाली सात ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा. इनमें तीन पैसेंजर ट्रेन आंशिक रूप से रद्द रहेंगी, दो एक्सप्रेस ट्रेन 100 मिनट की देरी से चलेंगी और दिल्ली-हरिद्वार एक्सप्रेस का रूट बदल दिया गया है. ट्रेनों के प्रभावित होने के कारण मुरादाबाद और सहारनपुर रेल मार्ग पर सफर करने वाली यात्रियों के लिए 2 दिन तक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक आदित्य गुप्ता ने बताया कि ट्रैक अपग्रेडेशन होने के कारण सात ट्रेनों पर प्रभाव पड़ेगा. साथ ही यात्राओं से अपील की गई है कि वह स्टेशन के लिए निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें, ताकि असुविधा से बचा जा सके.

  • ट्रेन संख्या 14305 (दिल्ली-हरिद्वार एक्सप्रेस) 20 फरवरी को परिवर्तित मार्ग सहारनपुर द्वारा संचालित किया जाएगा. परिवर्तित मार्ग संचालन के दौरान गाड़ी का अपने सभी नियमित ठहराव स्टेशनों पर ठहराव रहेगा.
  • ट्रेन संख्या 14816(ऋषिकेश-श्रीनगर गंगा एक्सप्रेस) 20 फरवरी को ऋषिकेश स्टेशन से 100 मिनट विलंब से समय 14:25 बजे संचालित की जाएगी.
  • ट्रेन संख्या 12053(हरिद्वार-अमृतसर एक्सप्रेस) 20 फरवरी को हरिद्वार स्टेशन से 100 मिनट विलंब से समय 16:25 बजे संचालित किया जाएगा.
  • ट्रेन संख्या 54342(देहरादून-सहारनपुर पैसेंज) 20 फरवरी,21 फरवरी और 22 फरवरी को लक्सर स्टेशन तक संचालन किया जाएगा, गाड़ी लक्सर से सहारनपुर के मध्य निरस्त रहेगी.
  • ट्रेन संख्या 54341(सहारनपुर-देहरादून पैसेंजर)20 फरवरी,21 फरवरी और 22 फरवरी को लक्सर स्टेशन से देहरादून के लिए संचालित की जाएगी. गाड़ी सहारनपुर से लक्सर के मध्य निरस्त रहेगी.
  • ट्रेन संख्या 14305(दिल्ली-हरिद्वार एक्सप्रेस) 21 फरवरी को 15 मिनट दिल्ली मंडल में नियंत्रित कर संचालित की जाएगी.
  • ट्रेन संख्या 19565 (ओखा-देहरादून उत्तरांचल एक्सप्रेस) 20 फरवरी को 20 मिनट दिल्ली मंडल में नियंत्रित कर संचालित किया जाएगा.

बता दें कि हिंडन केबिन यार्ड उत्तर रेलवे के मुरादाबाद-सहारनपुर रेलमार्ग (अंबाला मंडल) पर स्थित एक महत्वपूर्ण रेलवे यार्ड है. यह मुख्य रूप से ट्रेनों के आवागमन, दिशा बदलने, यार्ड में मरम्मत (Maintenance) करने और ट्रेनों के सुचारू संचालन के लिए कार्य करता है.

परिवार के साथ होली मनाने की तैयारियों में जुटे लोगों को रेलवे ने झटका दिया है. देहरादून से चलने वाली लंबी दूरी की सभी रेलगाड़ियों की बुकिंग मार्च पहले सप्ताह के लिए फुल हो चुकी हैं. रेलगाड़ियों के स्लीपर कोच भी पूरी तरह से पैक हो गए है. वाराणसी, हावड़ा व गोरखपुर वाले रूटों पर सभी एसी श्रेणियों में वेटिंग चल रही है. देहरादून से वाराणसी जाने वाली जनता एक्सप्रेस के स्लीपर क्लास में 1 मार्च के लिए बुकिंग बंद हो गई है. 2 और 3 मार्च को भी वेटिंग चल रही है. वाराणसी से देहरादून आने वाली जनता एक्सप्रेस के स्लीपर क्लास में 1 से 3 मार्च तक बुकिंग बंद है, जबकि अन्य श्रेणियों में लंबी वेटिंग है.

देहरादून-गोरखपुर के बीच राप्तीगंगा एक्सप्रेस सप्ताह में मंगलवार व गुरुवार को चलती है. होली से पहले 26 फरवरी को स्लीपर कोच में बुकिंग बंद हो चुकी है. साथ ही सभी एसी और फर्स्ट क्लास श्रेणी में वेटिंग चल रही है. देहरादून-मुजफ्फरपुर के बीच चलने वाली राप्ती एक्सप्रेस सप्ताह में शनिवार को चलती है. इसमें भी 28 फरवरी को स्लीपर क्लास में बुकिंग बंद हो गई है. एसी की सभी श्रेणियों में वेटिंग चल रही है.

देहरादून से हावड़ा जाने वाली कुंभ एक्सप्रेस 9 मार्च तक स्लीपर क्लास फुल है. एसी की श्रेणियों में 50 की वेटिंग चल रही है. सप्ताह में दो दिन शनिवार व बुध को चलने वाली उपासना एक्सप्रेस 28 फरवरी तक रद है और 4 मार्च से शुरू होगी, लेकिन गाड़ी के स्लीपर कोच फुल हो चुके हैं, जबकि एसी श्रेणी में 80 की वेटिंग चल रही है.

