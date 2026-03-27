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जैसलमेर-जयपुर लीलण एक्सप्रेस और अजमेर-दौंड स्पेशल ट्रेन अब इलेक्ट्रिक इंजन से दौड़ेंगी

जैसलमेर: रेलवे यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक बदलाव करते हुए अब जैसलमेर-जयपुर-जैसलमेर लीलण एक्सप्रेस एवं अजमेर-दौंड-अजमेर स्पेशल रेलसेवाएं इलेक्ट्रिक इंजन से संचालित की जाएंगी. उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा यह कदम पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा दक्षता और बेहतर परिचालन सुविधा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है.

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने जानकारी दी कि गाड़ी संख्या 12467/12468, जैसलमेर-जयपुर-जैसलमेर लीलण एक्सप्रेस रेलसेवा को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक इंजन में परिवर्तित किया जा रहा है. इसके तहत यह ट्रेन जैसलमेर से 3 अप्रैल 2026 से और जयपुर से 1 अप्रैल 2026 से इलेक्ट्रिक इंजन के साथ संचालित होगी. इसी क्रम में गाड़ी संख्या 09625/09626, अजमेर-दौंड-अजमेर स्पेशल रेलसेवा को भी इलेक्ट्रिक इंजन से चलाने का निर्णय लिया गया है. यह सेवा अजमेर से 2 अप्रैल 2026 से तथा दौंड से 3 अप्रैल 2026 से इलेक्ट्रिक इंजन के साथ संचालित होगी.