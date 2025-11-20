ETV Bharat / state

Train Rule : मिडिल बर्थ खोलने का क्या है नियम ? रेलवे ने जारी किए दिशा-निर्देश

जोधपुर: ट्रेन की मिडिल बर्थ खोलने को लेकर अक्सर यात्रियों के बीच कहासुनी और झगड़े की नौबत आ जाती है. इसकी वजह होती है लोअर बर्थ के पैसेंजर द्वारा दिन में सोना. इसके चलते मिडिल बर्थ के पैसेंजर को नहीं चाहते हुए भी अपनी बर्थ खोलनी पड़ती है, लेकिन रेलवे ने इसको लेकर बढ़ती शिकायतों के बीच एक एडवाइजरी जारी कर बताया है कि मिडिल बर्थ का उपयोग रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे के बीच ही हो सकता है. इसको लेकर उत्तर-पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक एवं अनुशासित यात्रा अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से रिजर्व कोचों में मिडिल बर्थ के उपयोग के संबंध में जागरूकता बढ़ाने एवं नियमों के अनुपालन हेतु महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.

जोधपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि मिडिल बर्थ से संबंधित शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने हेतु हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क किया जा सकता है. इसके अतिरिक्त रेल मदद एप के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की सुविधा भी उपलब्ध है. जोधपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक विकास खेड़ा ने बताया कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक मिडिल बर्थ खोलने की अनुमति है. यात्रियों के हित में जारी यह व्यवस्था सभी मेल/एक्सप्रेस एवं सुपरफास्ट ट्रेनों में प्रभावी है.

