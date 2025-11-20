ETV Bharat / state

Train Rule : मिडिल बर्थ खोलने का क्या है नियम ? रेलवे ने जारी किए दिशा-निर्देश

ट्रेन में बढ़ती शिकायतों के बीच रेलवे ने बर्थ उपयोग संबंधी नियमों को लेकर बड़ी जानकारी दी है. जानिए मिडिल बर्थ को लेकर ये नियम...

मिडिल बर्थ रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक ही खोलने का नियम (Source : Jodhpur Railway Division)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 20, 2025 at 6:07 PM IST

जोधपुर: ट्रेन की मिडिल बर्थ खोलने को लेकर अक्सर यात्रियों के बीच कहासुनी और झगड़े की नौबत आ जाती है. इसकी वजह होती है लोअर बर्थ के पैसेंजर द्वारा दिन में सोना. इसके चलते मिडिल बर्थ के पैसेंजर को नहीं चाहते हुए भी अपनी बर्थ खोलनी पड़ती है, लेकिन रेलवे ने इसको लेकर बढ़ती शिकायतों के बीच एक एडवाइजरी जारी कर बताया है कि मिडिल बर्थ का उपयोग रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे के बीच ही हो सकता है. इसको लेकर उत्तर-पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक एवं अनुशासित यात्रा अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से रिजर्व कोचों में मिडिल बर्थ के उपयोग के संबंध में जागरूकता बढ़ाने एवं नियमों के अनुपालन हेतु महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.

जोधपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि मिडिल बर्थ से संबंधित शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने हेतु हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क किया जा सकता है. इसके अतिरिक्त रेल मदद एप के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की सुविधा भी उपलब्ध है. जोधपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक विकास खेड़ा ने बताया कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक मिडिल बर्थ खोलने की अनुमति है. यात्रियों के हित में जारी यह व्यवस्था सभी मेल/एक्सप्रेस एवं सुपरफास्ट ट्रेनों में प्रभावी है.

यात्रियों से रेलवे की अपील, समय का यात्री करें पालन : रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि कोच में चढ़ने के बाद निर्धारित समय के अनुसार ही मिडिल बर्थ खोली जाए तथा सुबह निर्धारित समय पर बर्थ को समेट दिया जाए, ताकि अन्य सहयात्रियों को बैठने-उठने एवं चलने-फिरने में किसी प्रकार की असुविधा न हो. निर्धारित समय से पूर्व मिडिल बर्थ खोलना अथवा देर तक खुला रखना कई बार विवाद एवं परेशानी का कारण बन जाता है. इसलिए टिकट पर अंकित बर्थ संख्या के साथ यात्रा के नियमों का पालन करना प्रत्येक यात्री की जिम्मेदारी है. रेलवे स्टाफ एवं ऑन-बोर्ड टिकट निरीक्षक (टीटीई) को भी निर्देशित किया गया है कि यात्रा के दौरान मिडिल बर्थ के उपयोग के संबंध में यात्रियों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करें.

क्या है मिडिल बर्थ खोलने का निर्धारित समय ?

  • सोने का समय: रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक मिडिल बर्थ खोलने की अनुमति है.
  • दिन का समय: सुबह 6 बजे के बाद मिडिल बर्थ को बंद रखना आवश्यक है, ताकि लोअर बर्थ वाले यात्रियों को बैठने की सुविधा मिल सके.
  • नियम का उल्लंघन: यदि कोई यात्री रात 10 बजे से पहले मिडिल बर्थ खोलता है तो लोअर बर्थ वाला यात्री उसे ऐसा न करने का अनुरोध कर सकता है. आवश्यकता पड़ने पर शिकायत भी दर्ज कर सकता है.
  • रेलवे प्रशासन ने पुनः सभी यात्रियों से सहयात्रियों की सुविधा हेतु इस नियम के कड़ाई से पालन की अपील की है.

