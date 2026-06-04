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15 अगस्त से दौड़ेगी धमतरी में रेल, रेलवे ने तय की डेडलाइन, बड़ी रेल लाइन के लिए युद्धस्तर पर चल रहा काम

धमतरी :धमतरी जिले के लिए बहुप्रतीक्षित बड़ी रेल परियोजना अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है. वर्षों से छोटी रेल लाइन पर निर्भर रहे धमतरी को जल्द ही ब्रॉडगेज रेल सेवा की सौगात मिलेगी. रेलवे छोटी रेल लाइन को ब्रॉडगेज में बदलने का काम तेजी से कर रहा है. नई रेल पटरी बिछाने, प्लेटफॉर्म निर्माण, स्टेशन परिसर के विकास अन्य आवश्यक अधोसंरचनात्मक कार्य युद्धस्तर पर जारी हैं. अधिकारियों का दावा है कि आगामी 15 अगस्त तक बड़ी रेल लाइन पर यात्री सेवाएं शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है. इसी तैयारियों का जायजा लेने धमतरी नगर निगम के महापौर रामू रोहरा और कलेक्टर अबिनाश मिश्रा रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने रेलवे अधिकारियों के साथ निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण किया और प्रगति की समीक्षा की.





बड़ी रेल लाइन से जुड़ेगा धमतरी

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने स्टेशन परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों, रेल पटरी बिछाने की प्रगति, प्लेटफॉर्म विस्तार, यात्री सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्थाओं का अवलोकन किया. रेलवे अधिकारियों ने बताया कि परियोजना के अधिकांश कार्य पूर्णता की ओर हैं और शेष कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के लिए अतिरिक्त संसाधन लगाए गए हैं. बड़ी रेल सेवा शुरू होने के बाद धमतरी सीधे व्यापक रेल नेटवर्क से जुड़ेगा, जिससे यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और व्यापारिक गतिविधियों को भी नया विस्तार मिलेगा.