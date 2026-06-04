15 अगस्त से दौड़ेगी धमतरी में रेल, रेलवे ने तय की डेडलाइन, बड़ी रेल लाइन के लिए युद्धस्तर पर चल रहा काम
धमतरी जल्द ही बड़ी रेल लाइन से जुड़ जाएगा. इसके लिए रेलवे युद्ध स्तर पर काम पूरा कर रहा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 4, 2026 at 7:14 PM IST
धमतरी :धमतरी जिले के लिए बहुप्रतीक्षित बड़ी रेल परियोजना अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है. वर्षों से छोटी रेल लाइन पर निर्भर रहे धमतरी को जल्द ही ब्रॉडगेज रेल सेवा की सौगात मिलेगी. रेलवे छोटी रेल लाइन को ब्रॉडगेज में बदलने का काम तेजी से कर रहा है. नई रेल पटरी बिछाने, प्लेटफॉर्म निर्माण, स्टेशन परिसर के विकास अन्य आवश्यक अधोसंरचनात्मक कार्य युद्धस्तर पर जारी हैं. अधिकारियों का दावा है कि आगामी 15 अगस्त तक बड़ी रेल लाइन पर यात्री सेवाएं शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है. इसी तैयारियों का जायजा लेने धमतरी नगर निगम के महापौर रामू रोहरा और कलेक्टर अबिनाश मिश्रा रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने रेलवे अधिकारियों के साथ निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण किया और प्रगति की समीक्षा की.
बड़ी रेल लाइन से जुड़ेगा धमतरी
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने स्टेशन परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों, रेल पटरी बिछाने की प्रगति, प्लेटफॉर्म विस्तार, यात्री सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्थाओं का अवलोकन किया. रेलवे अधिकारियों ने बताया कि परियोजना के अधिकांश कार्य पूर्णता की ओर हैं और शेष कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के लिए अतिरिक्त संसाधन लगाए गए हैं. बड़ी रेल सेवा शुरू होने के बाद धमतरी सीधे व्यापक रेल नेटवर्क से जुड़ेगा, जिससे यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और व्यापारिक गतिविधियों को भी नया विस्तार मिलेगा.
रेलवे परियोजना को समय पर पूरा कराने के लिए जिला प्रशासन लगातार समन्वय कर रहा है. परियोजना क्षेत्र में आने वाले अतिक्रमणों को हटाने के लिए भी व्यापक अभियान चलाया गया. करीब डेढ़ सौ अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई की गई है. जिन लोगों ने अब तक स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाया है, उन्हें भी शीघ्र अतिक्रमण हटाने की समझाइश दी जा रही है ताकि निर्माण कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो- अबिनाश मिश्रा,कलेक्टर
कलेक्टर ने कहा कि बड़ी रेल सेवा शुरू होने से धमतरी जिले के विकास को नई गति मिलेगी. रेल संपर्क मजबूत होने से उद्योग, व्यापार, पर्यटन और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी. किसानों, व्यापारियों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा. साथ ही माल परिवहन की सुविधा बेहतर होने से क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी. उन्होंने निर्माण एजेंसियों को गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखते हुए तय समय-सीमा में सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए. महापौर रामू रोहरा ने भी बड़ी रेल परियोजना को धमतरी के विकास के लिए ऐतिहासिक कदम बताया.
लंबे समय से क्षेत्रवासी बड़ी रेल सेवा की मांग कर रहे थे और अब यह सपना साकार होने जा रहा है. बड़ी रेल शुरू होने से धमतरी का संपर्क प्रदेश और देश के अन्य प्रमुख शहरों से और अधिक सुलभ हो जाएगा- रामू रोहरा, मेयर
रेलवे स्टेशन और रेल लाइन के आसपास निर्माण कार्य तेज गति से जारी है. यदि सब कुछ निर्धारित योजना के अनुसार पूरा हुआ तो आगामी 15 अगस्त को धमतरी को बड़ी रेल सेवा की बहुप्रतीक्षित सौगात मिल सकती है, जिससे जिले के विकास और आर्थिक गतिविधियों को नई दिशा मिलेगी.
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