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ट्रेन कूपे को 'हनीमून सुइट' बनाना पड़ा भारी, CTI सस्पेंड; जानिए ट्रेन कोच या कूप सजाने को लेकर क्या हैं रेलवे के कड़े नियम

नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसने भारतीय रेलवे के गलियारों से लेकर आम जनता के बीच एक नई बहस छेड़ दी है. मामला मध्य रेलवे की बल्हारशाह-मुंबई नांदेड़ग्राम एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी कोच का है, जहां एक नवविवाहित दंपति के सफर को 'खास' बनाने के लिए पूरे कूपे को फूलों, गुब्बारों व रिबन से एक 'हनीमून स्वीट' की तरह तब्दील कर दिया गया. वीडियो सामने आने के बाद रेलवे प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए मुख्य टिकट निरीक्षक गिरीश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया.

इस घटना ने एक बार फिर यह बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या भारी-भरकम किराया चुकाने या पूरा केबिन बुक करने के बाद भी यात्री अपनी मर्जी से ट्रेन की बोगी को सजा सकते हैं? इस पूरे विवाद व कानूनी पहलुओं को लेकर ईटीवी भारत ने उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय से बातचीत की. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ट्रेन के किसी भी कोच, केबिन या कूप को अपनी व्यक्तिगत मर्जी से सजाना नियमों के खिलाफ व पूर्ण प्रतिबंधित है. उन्होंने आम यात्रियों की जागरूकता के लिए इसके पीछे के गंभीर सुरक्षा कारणों, संपत्ति के नुकसान व कानूनी प्रावधानों को भी बताया.

क्यों है ट्रेन के कूप या कोच को सजाने पर पूर्ण प्रतिबंध ?

सीपीआरओ हिंमाशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक, यात्रियों को अक्सर यह गलतफहमी होती है कि यदि उन्होंने पूरा कूपे (2-बर्थ) या केबिन (4-बर्थ) अपने परिवार या निजी उपयोग के लिए आरक्षित कराया है, तो वह उनकी निजी संपत्ति की तरह हो जाता है. लेकिन असल में वह बोगी पूरी ट्रेन और रेलवे की सार्वजनिक संपत्ति का एक हिस्सा होती है. इस प्रतिबंध के पीछे गंभीर और व्यावहारिक कारण हैं.

सुरक्षा का गंभीर खतरा: ट्रेन के भीतर आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए अत्यधिक कड़े सुरक्षा मानक अपनाए जाते हैं. सजावट में इस्तेमाल होने वाले सामान जैसे प्लास्टिक के रिबन, गुब्बारों की रबर, बैनर या कृत्रिम फूल अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं. यदि यात्री इसके साथ अतिरिक्त लाइटिंग या किसी भी प्रकार के बिजली के उपकरणों का उपयोग करते हैं, तो उससे शॉर्ट-सर्किट का खतरा बढ़ जाता है, जो पूरी ट्रेन के यात्रियों की जान जोखिम में डाल सकता है.

रेलवे संपत्ति को नुकसान: सजावट की वस्तुओं को दीवारों और छतों पर टिकाने के लिए गोंद, सेलोटेप, डबल-साइडेड टेप या कीलों का सहारा लिया जाता है. यात्रा समाप्त होने के बाद जब इन सामानों को उखाड़ा जाता है, तो कोच के प्रीमियम इंटीरियर, पेंट, लैमिनेट व सनमाइका पूरी तरह उखड़ जाते हैं या उन पर दाग रह जाते हैं. ऐसे में रेलवे की सार्वजनिक संपत्ति को इस तरह विकृत करना एक कानूनी अपराध है.

सह-यात्रियों की प्राइवेसी में खलल: भले ही आपका कूपे बंद हो, लेकिन सजावट करने की प्रक्रिया, बाहरी वेंडरों या डेकोरेटर्स का ट्रेन में आना-जाना व इस दौरान होने वाले शोर-शराबे से उसी बोगी में सफर कर रहे अन्य यात्रियों की शांति, प्राइवेसी और आराम में भारी व्यवधान उत्पन्न होता है. फर्स्ट एसी के यात्री शांत व वीआईपी सफर के लिए ही प्रीमियम किराया देते हैं.

बाहरी लोगों का अवैध प्रवेश: नांदेड़ग्राम एक्सप्रेस वाले मामले में जांच में सामने आया कि दंपति ने जालना के एक निजी 'राहत डेकोरेटर' से ऑनलाइन संपर्क कर सजावट कराई थी. नियमों के मुताबिक, किसी भी बाहरी कमर्शियल वेंडर या निजी व्यक्ति का बिना वैध अनुमति व सुरक्षा जांच के फर्स्ट एसी कोच में प्रवेश करना पूरी तरह वर्जित है. ये ट्रेन सुरक्षा व सह-यात्रियों की सुरक्षा से बड़ा खिलवाड़ है.