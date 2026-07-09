ETV Bharat / state

ट्रेन कूपे को 'हनीमून सुइट' बनाना पड़ा भारी, CTI सस्पेंड; जानिए ट्रेन कोच या कूप सजाने को लेकर क्या हैं रेलवे के कड़े नियम

रेलवे ने CTI को सस्पेंड किया, फर्स्ट क्लास AC कूपे की अनधिकृत सजावट की जांच के आदेश दिए.

जानिए ट्रेन कोच या कूप सजाने को लेकर क्या हैं रेलवे के कड़े नियम
जानिए ट्रेन कोच या कूप सजाने को लेकर क्या हैं रेलवे के कड़े नियम (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 9, 2026 at 3:48 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसने भारतीय रेलवे के गलियारों से लेकर आम जनता के बीच एक नई बहस छेड़ दी है. मामला मध्य रेलवे की बल्हारशाह-मुंबई नांदेड़ग्राम एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी कोच का है, जहां एक नवविवाहित दंपति के सफर को 'खास' बनाने के लिए पूरे कूपे को फूलों, गुब्बारों व रिबन से एक 'हनीमून स्वीट' की तरह तब्दील कर दिया गया. वीडियो सामने आने के बाद रेलवे प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए मुख्य टिकट निरीक्षक गिरीश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया.

इस घटना ने एक बार फिर यह बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या भारी-भरकम किराया चुकाने या पूरा केबिन बुक करने के बाद भी यात्री अपनी मर्जी से ट्रेन की बोगी को सजा सकते हैं? इस पूरे विवाद व कानूनी पहलुओं को लेकर ईटीवी भारत ने उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय से बातचीत की. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ट्रेन के किसी भी कोच, केबिन या कूप को अपनी व्यक्तिगत मर्जी से सजाना नियमों के खिलाफ व पूर्ण प्रतिबंधित है. उन्होंने आम यात्रियों की जागरूकता के लिए इसके पीछे के गंभीर सुरक्षा कारणों, संपत्ति के नुकसान व कानूनी प्रावधानों को भी बताया.

क्यों है ट्रेन के कूप या कोच को सजाने पर पूर्ण प्रतिबंध ?

सीपीआरओ हिंमाशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक, यात्रियों को अक्सर यह गलतफहमी होती है कि यदि उन्होंने पूरा कूपे (2-बर्थ) या केबिन (4-बर्थ) अपने परिवार या निजी उपयोग के लिए आरक्षित कराया है, तो वह उनकी निजी संपत्ति की तरह हो जाता है. लेकिन असल में वह बोगी पूरी ट्रेन और रेलवे की सार्वजनिक संपत्ति का एक हिस्सा होती है. इस प्रतिबंध के पीछे गंभीर और व्यावहारिक कारण हैं.

सुरक्षा का गंभीर खतरा: ट्रेन के भीतर आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए अत्यधिक कड़े सुरक्षा मानक अपनाए जाते हैं. सजावट में इस्तेमाल होने वाले सामान जैसे प्लास्टिक के रिबन, गुब्बारों की रबर, बैनर या कृत्रिम फूल अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं. यदि यात्री इसके साथ अतिरिक्त लाइटिंग या किसी भी प्रकार के बिजली के उपकरणों का उपयोग करते हैं, तो उससे शॉर्ट-सर्किट का खतरा बढ़ जाता है, जो पूरी ट्रेन के यात्रियों की जान जोखिम में डाल सकता है.

रेलवे संपत्ति को नुकसान: सजावट की वस्तुओं को दीवारों और छतों पर टिकाने के लिए गोंद, सेलोटेप, डबल-साइडेड टेप या कीलों का सहारा लिया जाता है. यात्रा समाप्त होने के बाद जब इन सामानों को उखाड़ा जाता है, तो कोच के प्रीमियम इंटीरियर, पेंट, लैमिनेट व सनमाइका पूरी तरह उखड़ जाते हैं या उन पर दाग रह जाते हैं. ऐसे में रेलवे की सार्वजनिक संपत्ति को इस तरह विकृत करना एक कानूनी अपराध है.

सह-यात्रियों की प्राइवेसी में खलल: भले ही आपका कूपे बंद हो, लेकिन सजावट करने की प्रक्रिया, बाहरी वेंडरों या डेकोरेटर्स का ट्रेन में आना-जाना व इस दौरान होने वाले शोर-शराबे से उसी बोगी में सफर कर रहे अन्य यात्रियों की शांति, प्राइवेसी और आराम में भारी व्यवधान उत्पन्न होता है. फर्स्ट एसी के यात्री शांत व वीआईपी सफर के लिए ही प्रीमियम किराया देते हैं.

बाहरी लोगों का अवैध प्रवेश: नांदेड़ग्राम एक्सप्रेस वाले मामले में जांच में सामने आया कि दंपति ने जालना के एक निजी 'राहत डेकोरेटर' से ऑनलाइन संपर्क कर सजावट कराई थी. नियमों के मुताबिक, किसी भी बाहरी कमर्शियल वेंडर या निजी व्यक्ति का बिना वैध अनुमति व सुरक्षा जांच के फर्स्ट एसी कोच में प्रवेश करना पूरी तरह वर्जित है. ये ट्रेन सुरक्षा व सह-यात्रियों की सुरक्षा से बड़ा खिलवाड़ है.

वर्ष 2018 का वो चर्चित मामला: जब 'विशेष बारात बोगी' पर बैठी थी जांच

ट्रेन में सजावट का ये कोई पहला मामला नहीं है. रेलवे अधिकारियों के वर्ष 2018 में प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर के भाई ईशान भास्कर की बारात दिल्ली से रवाना हुई थी. उस समय ईशान के परिवार ने रेलवे से एक पूरा अतिरिक्त बारात कोच बुक किया था. चूंकि वह पूरा कोच अतिरिक्त शुल्क चुकाकर बुक किया गया था, इसलिए परिवार ने उसे बेहद खूबसूरती से बाहर व अंदर से सजवा दिया था.

हालांकि वह बोगी विशेष तौर पर जोड़ी गई थी, फिर भी बिना लिखित आधिकारिक अनुमति के सार्वजनिक परिवहन की संपत्ति पर डेकोरेशन किए जाने के कारण रेलवे प्रशासन ने इस पर गंभीर रुख अपनाया था. मामले की उच्च स्तरीय जांच बैठाई गई थी. हालांकि लंबी जांच के बाद किसी भी रेल अधिकारी या कर्मचारी की मिलीभगत सामने नहीं आई और न ही सुरक्षा मानकों का सीधा उल्लंघन प्रमाणित हो सका, जिसके कारण कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन उस घटना ने भी यह साफ कर दिया था कि रेलवे अपनी संपत्तियों के मनमाने व्यावसायिक या निजी इस्तेमाल को लेकर कितना सख्त है.

रेलवे अधिनियम, 1989 के तहत कार्रवाई का प्रावधान

अधिकारियों के मुताबिक, बिना पूर्व लिखित अनुमति के ट्रेन के डिब्बे के स्वरूप में बदलाव करना, सार्वजनिक संपत्ति को विकृत करना या सह-यात्रियों के लिए असुविधा पैदा करना रेलवे अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है. ऐसा करने पर आरपीएफ या ऑन-बोर्ड स्टाफ को यह अधिकार है कि वह तुरंत ऐसी सजावट को हटवाए, सामग्री जब्त करे और दोषी यात्रियों पर भारी जुर्माना लगाने के साथ-साथ उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करे.

सफर के दौरान जश्न मनाने का क्या है सही व कानूनी तरीका ?

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने कहा कि रेलवे यात्रियों की खुशियों व उनके खास पलों (जैसे जन्मदिन, शादी की सालगिरह या हनीमून ट्रिप) का सम्मान करता है, लेकिन ये सब नियमों के दायरे में और सुरक्षा से समझौता किए बिना होना चाहिए. उन्होंने यात्रियों को जागरूक करते हुए कहा कि यदि आप ट्रेन के सफर में अपने किसी प्रियजन का जन्मदिन या सालगिरह मनाना चाहते हैं, तो कूप या केबिन के भीतर एक छोटा सा केक काट सकते हैं. आप बिना किसी तामझाम, शोर-शराबे या ज्वलनशील सामग्री के, एक छोटा-मोटा उपहार दे सकते हैं, जिससे बोगी में गंदगी न फैले और सह-यात्रियों को कोई असुविधा न हो. इसके लिए भी यात्रा शुरू होते ही ऑन-बोर्ड स्टाफ (टीटीई या कोच अटेंडेंट) को विनम्रतापूर्वक सूचित कर देना एक जिम्मेदार नागरिक की पहचान है.

भारतीय रेलवे देश की लाइफलाइन है और इसके सुरक्षा नियम हर एक यात्री की जान-माल की हिफाजत के लिए बनाए गए हैं. सोशल मीडिया रील्स व वायरल वीडियो के इस दौर में, चंद पलों की वाहवाही के लिए नियमों को ताक पर रखना भारी निलंबन और कानूनी पचड़ों में डाल सकता है. ऐसे में ट्रेन में सफर करते समय बोगी को हनीमून स्वीट या बर्थडे हॉल बनाने की गलती कतई न करें.

ये भी पढ़ें:

  1. रेलवे की 9 नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाने की तैयारी, दिल्ली-मुंबई रूट भी शामिल
  2. रेलवे ने CTI को सस्पेंड किया, फर्स्ट क्लास AC कूपे की बिना इजाजत सजावट के मामले में जांच के आदेश दिए

TAGGED:

TRAIN COUPE DECORATION CASE
NANDIGRAM EXPRESS 1ST AC COUPE
RAILWAY COACH DECORATION RULES
CTI GIRISH KUMAR SUSPENSION
TRAIN HONEYMOON SUITE CONTROVERSY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.