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पवन सिंह को देखने के लिए समर्थकों ने रोकी ट्रेन, पटरी पर फैंस की दिखी 'जोखिम भरी' दीवानगी

पवन सिंह ( ETV Bharat )

मुंगेर: बिहार के मुंगेर जिले के कल्याणपुर में भोजपुरी सिनेमा के लोकप्रिय सुपरस्टार पवन सिंह के पहुंचने से इलाके में जबरदस्त उत्साह का माहौल बन गया. शारदीय नवरात्र के अवसर पर आयोजित दुर्गा पूजा महोत्सव में शामिल होने के लिए पवन सिंह यहां पहुंचे थे. उनके आगमन की खबर फैलते ही समर्थकों में दीवानगी का आलम देखना था.

दूर-दराज से आए पवन सिंह के प्रशंसक