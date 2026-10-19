पवन सिंह को देखने के लिए समर्थकों ने रोकी ट्रेन, पटरी पर फैंस की दिखी 'जोखिम भरी' दीवानगी
मुंगेर में पवन सिंह को देखने उमड़ी समर्थकों की भीड़, आधे घंटे तक ट्रेन रोकी गई. रिपोर्ट-अमरजीत कुमार
Published : October 19, 2026 at 10:22 AM IST
मुंगेर: बिहार के मुंगेर जिले के कल्याणपुर में भोजपुरी सिनेमा के लोकप्रिय सुपरस्टार पवन सिंह के पहुंचने से इलाके में जबरदस्त उत्साह का माहौल बन गया. शारदीय नवरात्र के अवसर पर आयोजित दुर्गा पूजा महोत्सव में शामिल होने के लिए पवन सिंह यहां पहुंचे थे. उनके आगमन की खबर फैलते ही समर्थकों में दीवानगी का आलम देखना था.
दूर-दराज से आए पवन सिंह के प्रशंसक
पवन सिंह को देखने के लिए आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में लोग जुटने लगे. देखते ही देखते कल्याणपुर में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. स्थानीय निवासियों और श्रद्धालुओं के अलावा दूर-दराज से आए प्रशंसकों ने भी महोत्सव स्थल के आसपास डेरा जमा लिया.
ट्रेन के संचालन को रोका गया
समर्थकों का उत्साह इतना ज्यादा था कि वे पवन सिंह को नजदीक से देखने के लिए रेलवे पटरी तक पहुंच गए. पटरी के पास लोगों की भीड़ इतनी बढ़ गई कि सामान्य यातायात प्रभावित होने लगा. इस दौरान रेलवे ट्रैक पर जमा भीड़ ने ट्रेन के संचालन में बाधा पैदा कर दी.
आधा घंटे रूकी ट्रेन
भीड़ की वजह से एक ट्रेन को करीब आधे घंटे तक रोकना पड़ा. रेलवे कर्मचारियों और स्थानीय प्रशासन को स्थिति संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. अंतत भीड़ को नियंत्रित करने के बाद ही ट्रेन को आगे बढ़ाया जा सका.
रेलवे पटरी के पास समर्थकों की भारी भीड़
घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में रेलवे पटरी के आसपास समर्थकों की भारी भीड़ साफ दिखाई दे रही है. लोग पवन सिंह के स्वागत में नारेबाजी करते और उत्साह से भरे नजर आ रहे हैं.
स्थानीय लोगों में पवन सिंह को देखने का उत्साह
कल्याणपुर में आयोजित दुर्गा पूजा महोत्सव को लेकर पहले से ही स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में काफी उत्साह था. पवन सिंह जैसे लोकप्रिय कलाकार के पहुंचने की खबर ने इस उत्साह को और बढ़ा दिया. आसपास के गांवों और कस्बों से भी लोग उन्हें देखने के लिए पहुंचने लगे. समर्थकों की इस दीवानगी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पवन सिंह की लोकप्रियता जमीनी स्तर पर कितनी गहरी है.
ये भी पढ़ें-
'हाथ में पिस्टल, चौकी पर लेटे-लेटे दारोगा से बात..' भरत तिवारी एनकाउंटर की थीम पर सजा दुर्गा पंडाल
कोलकाता हादसे को लेकर सामने आई बड़ी लापरवाही, माइक से हुई थी घोषणा- 'पंडाल गिर जाएगा, कृपया बाहर निकल जाएं'