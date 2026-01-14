ETV Bharat / state

पाकुड़ में ट्रेन डिरेल का मामला: रेल पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार

पाकुड़ में ट्रेन डिरेल करने की मकसद से ट्रैक पर लोहा रखने वाले तीन आरोपियों को रेल पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

रेल पुलिस की गिरफ्त में तीनों आरोपी (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 14, 2026 at 3:12 PM IST

पाकुड़: हावड़ा डिवीजन के रामपुरहाट गुमानी रेलखंड में तिलभिट्टा कोटालपोखर के बीच रेलवे ट्रैक पर लोहा रखकर डिरेल करने का मामले में रेल पुलिस को सफलता मिली है. मामले में रेलवे सुरक्षा बल ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार तीनों से कड़ी पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि आरपीएफ निरीक्षक संजय कुमार सिंह ने की.

10 जनवरी को ट्रेन डिरेल करने की रची थी साजिश

आरपीएफ निरीक्षक ने बताया कि बीते 10 जनवरी की रात लगभग 10 से 10.30 बजे के बीच कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कोटालपोखर तिलभिट्टा स्टेशन के बीच पिलर संख्या 156/4 के निकट लगभग 5 फिट की कटिंग रेलवे लाइन को डाउन पटरी में रख दिया गया था. जिसके बाद वह मालगाड़ी से टकरा गई. जिस कारण आधा दर्जन से अधिक कंक्रीट स्लीपर क्षतिग्रस्त हो गया था. इसके बाद ड्राइवर द्वारा इसकी सूचना रेलवे प्रशासन को दी गई थी.

तीनों आरोपी को भेजा न्यायिक हिरासत में

सूचना के आधार पर आरपीएफ व जीआरपी द्वारा अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. जांच व छापेमारी के दौरान सदर प्रखंड के रानीपुर गांव के यार मोहम्मद शेख, संग्रामपुर गांव के राहुल शेख और कुमारपुर गांव के नाजमी शेख को गिरफ्तार किया गया है. पूछताछ के क्रम में तीनों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है. पुलिस निरीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और रिमांड में लेकर तीनों से पूछताछ की जाएगी.

जरूरत पड़ने पर आगे भी होगी पूछताछ: पुलिस निरीक्षक

पुलिस निरीक्षक ने बताया कि आरपीएफ मामले की जांच आगे जारी रखेगी और यदि इस मामले में अन्य और किसी का नाम सामने आएगा तो उसे भी गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम किया जायेगा. रेलवे ट्रैक में कटिंग लोहे की पटरी रखने का मकसद क्या है. इस पर आरपीएफ निरीक्षक ने बताया कि इसके बारे में गिरफ्तार तीनों आरोपियों ने खास कुछ नहीं बताया है. इसकी जांच की जा रही है और रिमांड में लेने के बाद विस्तार से पूछताछ की जाएगी.

PAKUR
THREE ACCUSED ARRESTED
पाकुड़ में तीन आरोपी गिरफ्तार
TRAIN DERAILMENT INCIDENT
