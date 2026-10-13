खेड़ली रेलवे स्टेशन से 3 किमी पहले ट्रैक से उतरा ट्रेन का डिब्बा, हुई तेज आवाज, यात्री तुरंत उतरे नीचे
यात्रियों ने बताया कि अचानक झटका लगा और तेज आवाज के साथ ट्रेन रुक गई. अचानक हुई घटना से घबराहट फैल गई.
Published : October 13, 2026 at 4:11 PM IST
अलवर: ईदगाह आगरा से बांदीकुई की ओर जा रही मेमू ट्रेन में बैठे यात्रियों में मंगलवार को उस समय अचानक हड़कंप मच गया, जब ट्रेन के डिब्बे के दो पहिए पटरी से उतर गए. इस दौरान तेज आवाज के साथ ट्रेन रुक गई. वहीं घटना के बाद डिब्बे में बैठे यात्री तुरंत बाहर निकल गए. गनीमत रही कि इस हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई. घटना अलवर जिले के खेडली रेलवे स्टेशन से करीब 3 किलोमीटर पहले फाटक संख्या 66 व 67 के बीच हुई. घटना के बाद यात्रियों का आगे का सफर भी प्रभावित हुआ.
ट्रेन के गार्ड मनोज कुमार ने बताया कि यह ट्रेन आगरा से सुबह 8.50 बजे रवाना हुई थी. ट्रेन के खेड़ली स्टेशन से करीब 3 किलोमीटर पहले बिजली के पोल 96/8 के सामने ट्रेन के दूसरे नंबर के डिब्बे 228236/C के दो पहिए पटरी से उतर गए. सूचना मिलने पर रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. इसके बाद आगे की कार्रवाई जारी है. पुलिस और आरपीएफ कर्मी मौके पर मौजूद हैं. ट्रेन अभी मौके पर ही खड़ी है.
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तेज आवाज के साथ अचानक रुकी ट्रेन : ट्रेन में सवार यात्रियों ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब 11 बजकर 20 मिनट पर अचानक तेज झटका लगा और जोरदार आवाज के साथ ट्रेन रुक गई. अचानक हुई घटना से यात्रियों में घबराहट फैल गई. सूचना मिलने पर रेलवे सुरक्षा बल के जवानों सहित रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे. ट्रेन चालक अमरनाथ चौबे से घटना के संबंध में जानकारी लेने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने उस समय कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं होने की बात कही. क्षेत्र में नदबई से खेरली तक रेलवे लाइन शिफ्टिंग का काम चल रहा है. इसी दौरान मेमू ट्रेन के दो पहिये पटरी से उतरने की घटना हुई.
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ग्रामीणों ने यात्रियों को पिलाया पानी : ट्रेन के बीच रास्ते में रुकने से यात्रियों को तेज धूप में इंतजार करना पड़ा. इसी दौरान रेलवे लाइन के पास स्थित मोती का नंगला गांव के ग्रामीण मदद के लिए आगे आए. ग्रामीण अपने घरों से पानी भरकर लाए और ट्रेन में फंसे यात्रियों को पिलाया. बाद में रेलवे प्रशासन की ओर से भी यात्रियों को पानी की बोतलें वितरित की गईं.
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भरतपुर-बांदीकुई रेल मार्ग प्रभावित : ट्रेन में सफर कर रहे यात्री जगदीश ने बताया कि वह भरतपुर से बांदीकुई जा रहे थे. बांदीकुई से शाम 4 बजे पोरबंदर जाने के लिए उनका आरक्षण था. ट्रेन के बेपटरी होने से आगे की यात्रा को लेकर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा. यात्री रोहताश सैनी भी भरतपुर से बांदीकुई जा रहे थे. ट्रेन का डिब्बा पटरी से उतरने से भरतपुर-बांदीकुई रेल मार्ग पर रेल यातायात प्रभावित हुआ. प्रभावित ट्रेनों को वैकल्पिक मार्गों से निकालने की व्यवस्था की गई. इसमें गांधीधाम-आगरा छावनी सुपरफास्ट एक्सप्रेस को खेड़ली रेलवे स्टेशन से वापस बांदीकुई की ओर रवाना किया गया. इसके बाद ट्रेन को बांदीकुई से अलवर-मथुरा होकर आगरा भेजने की व्यवस्था की गई.