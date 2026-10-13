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खेड़ली रेलवे स्टेशन से 3 किमी पहले ट्रैक से उतरा ट्रेन का डिब्बा, हुई तेज आवाज, यात्री तुरंत उतरे नीचे

डिब्बा उतरने के दौरान मौके पर मौजूद लोग ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: ईदगाह आगरा से बांदीकुई की ओर जा रही मेमू ट्रेन में बैठे यात्रियों में मंगलवार को उस समय अचानक हड़कंप मच गया, जब ट्रेन के डिब्बे के दो पहिए पटरी से उतर गए. इस दौरान तेज आवाज के साथ ट्रेन रुक गई. वहीं घटना के बाद डिब्बे में बैठे यात्री तुरंत बाहर निकल गए. गनीमत रही कि इस हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई. घटना अलवर जिले के खेडली रेलवे स्टेशन से करीब 3 किलोमीटर पहले फाटक संख्या 66 व 67 के बीच हुई. घटना के बाद यात्रियों का आगे का सफर भी प्रभावित हुआ.