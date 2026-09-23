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कांकेर के रावघाट आई छुक-छुक गाड़ी, अब यात्री ट्रेन का इंतजार, तकनीकी परीक्षण पूरा

कांकेर जिले के रावघाट तक रेल लाइन आ चुकी है. सीआरएस की टीम ने तकनीक चीजों का निरीक्षण किया.

Train arrives at Kanker Rowghat
कांकेर के रावघाट आई छुक छुक गाड़ी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 23, 2026 at 3:02 PM IST

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कांकेर : उत्तर बस्तर कांकेर और बस्तर क्षेत्र के लिए लंबे इंतजार के बाद बड़ी खुशखबरी सामने आई है. करीब दो दशक से जिस रावघाट रेल परियोजना का इंतजार किया जा रहा था, वह अब रावघाट तक पहुंच चुकी है.आपको बता दें कि साल 2008 में दल्लीराजहरा तक रेल लाइन शुरु हुई थी,जो 2026 में रावघाट तक पहुंच चुकी है.

अफसरों ने किया ट्रैक का निरीक्षण
मंगलवार को मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त यानी CRS की टीम ने रावघाट से ताडोकी तक करीब 17 किलोमीटर लंबे नए रेलखंड का निरीक्षण किया. टीम ने रावघाट रेलवे स्टेशन से लेकर ट्रैक, स्टेशन, सुरक्षा व्यवस्था और रेल परिचालन से जुड़ी तकनीकी व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान रायपुर रेल मंडल के DRM दयानंद समेत रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. CRS निरीक्षण को देखते हुए रावघाट स्टेशन और आसपास के इलाके में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे.

Train arrives at Kanker Rowghat
कांकेर के रावघाट आई छुक छुक गाड़ी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
नक्सली दहशत के बीच पूरा हुआ सफर
रावघाट तक रेल पहुंचने का सफर आसान नहीं रहा. करीब 97 किलोमीटर लंबी इस बहुप्रतीक्षित परियोजना के निर्माण के दौरान नक्सली हिंसा, हमले और आगजनी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा.निर्माण कार्य के दौरान हुई अलग-अलग घटनाओं में चार नागरिकों की जान भी गई. नक्सली चुनौती के बीच रेलवे और सुरक्षा बलों के लिए निर्माण कार्य को आगे बढ़ाना बड़ी चुनौती रहा.इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी रहा और आखिरकार रेल की पटरियां रावघाट तक पहुंच गईं.
कांकेर के रावघाट आई छुक-छुक गाड़ी (Etv Bharat)
यात्री ट्रेन का इंतजारअब रावघाट तक रेल लाइन पहुंचने के बाद क्षेत्रवासियों की नजरें यात्री ट्रेन के परिचालन पर टिकी हैं. CRS की मंजूरी मिलने के बाद इस रेलखंड पर यात्री ट्रेनों के परिचालन का रास्ता साफ होने की उम्मीद है. यात्री रेल सेवा शुरू होने से कांकेर और बस्तर क्षेत्र के लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलने के साथ व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में भी नई संभावनाएं खुलने की उम्मीद है.

CRS के अनुमोदन के बाद जल्द ही इस रेलखंड पर यात्री ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जा सकेगा.रावघाट तक रेलवे परियोजना के पहुंचने से क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलेगी और स्थानीय लोगों को आवागमन का सुगम साधन उपलब्ध होगा- दयानंद,डीआरएम,रायपुर रेल मंडल

कलेक्टर कुंदन कुमार ने भी रावघाट रेल परियोजना को कांकेर और बस्तर संभाग के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया.

रेल के माध्यम से क्षेत्र के नागरिक विकास की नई दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे और यह क्षेत्र के लिए नई उम्मीद का संकेत है- कुंदन कुमार,कलेक्टर

वहीं अंतागढ़ विधायक विक्रम देव उसेंडी ने रावघाट तक रेल पहुंचने को कांकेर जिले के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया.उन्होंने कहा कि यात्री ट्रेन शुरू होने के बाद इसका सीधा लाभ क्षेत्र की जनता को मिलेगा.



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