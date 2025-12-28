ETV Bharat / state

बिहार में बड़ा रेल हादसा, सीमेंट लदी मालगाड़ी के 16 डिब्बे पटरी से उतरे, 3 नदी में गिरे

जमुई में सीमेंट लदी मालगाड़ी के 16 डिब्बे पटरी से उतरे, तीन डिब्बे पुल से नदी में गिरे. रेल यातायात ठप हो गया है. पढ़ें-

जमुई ट्रेन हादसा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 28, 2025 at 7:53 AM IST

जमुई: बिहार के जमुई जिले में शनिवार देर रात एक बड़ा रेल हादसा हो गया. जसीडीह-झाझा रेलखंड पर सीमेंट से लदी एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई, जिसमें करीब 16 डिब्बे बेपटरी हो गए. हादसा इतना भयानक था कि कई डिब्बे पुल से नीचे नदी में जा गिरे.

कहां हुआ हादस: यह दुर्घटना आसनसोल रेल मंडल के अंतर्गत जसीडीह-झाझा मुख्य रेल मार्ग पर हुई. स्थान टेलवा बाजार हॉल्ट के पास बधुआ नदी पर बना पुल संख्या 676 है. हादसा देर रात करीब 11:30 बजे से 12 बजे के बीच हुआ, जब मालगाड़ी जसीडीह से झाझा की ओर जा रही थी.

Jamui goods train derail
बिहार में बड़ा रेल हादसा (ETV Bharat)

कई डिब्बे नदी में गिरे: रिपोर्ट्स के अनुसार, मालगाड़ी के कुल 16 से 19 डिब्बे पटरी से उतर गए. इनमें से तीन डिब्बे सीधे पुल से नीचे बधुआ नदी में गिर गए, जबकि कुछ डिब्बे पुल पर ही पलट गए और एक-दूसरे पर चढ़ गए. सीमेंट के बोरे चारों ओर बिखर गए, जिससे ट्रैक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

Jamui goods train derail
सीमेंट लदी मालगाड़ी के साथ हादसा (ETV Bharat)

रेल यातायात पर प्रभावित: हादसे के कारण अप और डाउन दोनों लाइनों पर रेल यातायात पूरी तरह ठप हो गया. किउल-जसीडीह रेलखंड पर कई यात्री और मालगाड़ियां विभिन्न स्टेशनों पर रोक दी गई. कई ट्रेनों का परिचालन बाधित हुआ और घंटों तक ट्रैफिक प्रभावित रहा.

Jamui goods train derail
रेल यातायात ठप (ETV Bharat)

राहत कार्य शुरू: हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन हरकत में आ गया. झाझा और जसीडीह से राहत ट्रेनें और भारी मशीनरी मौके पर रवाना की गईं. रेल पुलिस, आरपीएफ और तकनीकी अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और बेपटरी डिब्बों को हटाने का कार्य शुरू किया.

Jamui goods train derail
मालगाड़ी के 16 डिब्बे पटरी से उतरे (ETV Bharat)

कोई हताहत नहीं: राहत की बात यह है कि इस भीषण हादसे में किसी के हताहत होने या घायल होने की कोई सूचना नहीं है. मालगाड़ी होने के कारण इसमें कोई यात्री सवार नहीं था, जिससे बड़ा नुकसान टल गया.

Jamui goods train derail
तीन डिब्बे पुल से नदी में गिरे (ETV Bharat)

कैसे हुआ हादसा: रेलवे अधिकारी दुर्घटना के कारणों की जांच में जुट गए हैं. शुरुआती आशंका तकनीकी खराबी या ट्रैक में गड़बड़ी की जताई जा रही है. मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद ही रेल परिचालन बहाल किया जाएगा. रेलवे ने यात्रियों से धैर्य रखने की अपील की है.

Jamui goods train derail
इन ट्रेनों का बदला रूट (ETV Bharat)

संपादक की पसंद

