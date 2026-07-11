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बिलासपुर में रेल हादसा, मालगाड़ी हुई डीरेल, कोई जनहानि नहीं

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रेल हादसा होने से हड़कंप मच गया. यहां रेलवे स्टेशन के पास शंकर नगर आरओबी के नीचे एक मालगाड़ी का वैगन बेपटरी हो गया. घटना डाउन लाइन पर हुई, जिससे कुछ देर के लिए रेल संचालन प्रभावित हुआ. हालांकि मालगाड़ी की गति धीमी होने के कारण बड़ा हादसा टल गया. गनीमत रहा की इस घटना मे किसी प्रकार कोई जनहानि नहीं हुई.

दरअसल मालगाडी डिरेल होने की जानकारी मिलते ही रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी, इंजीनियरिंग विभाग और तकनीकी टीम मौके पर पहुंच गई. अधिकारियों ने तत्काल राहत और बहाली काम शुरू कराया. पटरी से नीचे उतरे हुए वैगन को दोबारा पटरी पर लाने के लिए जरुरी उपकरणों के साथ कर्मचारी लगाया जो काम मे जुटे हुए थे. जिसके बाद वैगन को दोबारा पटरी पर लाया गया. इस तरह समय रहते राहत और बहाली का काम शुरू करने की वजह से रेलवे ने जल्द ही हालात पर काबू पा लिया.

बिलासपुर में मालगाड़ी डीरेल (ETV BHARAT)

ट्रेनों की आवाजाही पर पड़ा असर

हादसे का असर ट्रेनों की आवाजाही पर सीमित रहा और सभी ट्रेन का संचालन सामान्य रूप से जारी रही. कुछ ट्रेनों की परिचालन एहतियातन कम की गई, जिससे मामूली विलंब की स्थिति बनी. फिलहाल घटना कैसे हुई रेलवे ने इन सबका कारण पता कर रही है और तकनीकी जांच शुरू कर दी है. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हादसे की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी. फिलहाल ट्रैक पूरे तरह से क्लीयर हो गई है. दोबार फिर से ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है.