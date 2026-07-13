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बिलासपुर में रेल हादसा, मालगाड़ी के तीन डिब्बे पटरी से उतरे, रेलवे की जांच जारी

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेल मंडल अंतर्गत करगीरोड रेलवे स्टेशन पर सोमवार को एक मालगाड़ी के तीन वैगन पटरी से उतर गए. इस हादसे के बाद रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया. घटना स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-2 के पास डाउन लाइन पर हुई, जिससे कुछ समय के लिए रेल संचालन प्रभावित रहा. हालांकि मालगाड़ी की गति धीमी होने के कारण बड़ा हादसा टल गया और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई

रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार, पेंड्रा से बिलासपुर की ओर आ रही मालगाड़ी के सामने रेलवे ट्रैक पर जेसीबी मशीन का बैकेट रखा हुआ था. इसी से टकराने के बाद मालगाड़ी के तीन वैगन पटरी से उतर गए. घटना की सूचना मिलते ही रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी, इंजीनियरिंग विभाग तथा तकनीकी टीम तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. रेलवे अधिकारियों ने राहत एवं बहाली कार्य युद्धस्तर पर शुरू कराया. बेपटरी हुए वैगनों को दोबारा ट्रैक पर लाने के लिए विशेष उपकरण और तकनीकी कर्मचारियों की टीम लगाई गई है. ट्रैक की मरम्मत और सुरक्षा संबंधी सभी कारणों की जांच की जा रही है ताकि रेल यातायात जल्द सामान्य किया जा सके.

बिलासपुर में रेल हादसा (ETV BHARAT)

अप लाइन पर रेल यातायात रहा जारी

यह घटना दोपहर करीब 2.35 बजे बिलासपुर-कटनी सेक्शन की डाउन लाइन पर हुई, जब खाली मालगाड़ी पेंड्रा रोड से बिलासपुर जा रही थी.बिलासपुर डिवीज़न में पटरी से उतरने की घटना के तुरंत बाद, रेलवे अधिकारियों और इंजीनियरिंग, ऑपरेशन्स और टेक्निकल विभागों के कर्मचारियों की कई टीमें मौके पर पहुंचीं और प्रभावित डिब्बों को वापस पटरी पर लाने के लिए बहाली का काम शुरू किया. इस रूट पर अप लाइन पूरी तरह चालू रही और उस लाइन पर यात्री और मालगाड़ियों की आवाजाही बिना किसी रुकावट के जारी रही.

रेलवे प्रशासन घटना के सभी संभावित कारणों की जांच कर रहा है. प्रारंभिक तौर पर ट्रैक पर जेसीबी मशीन का बैकेट रखे जाने की बात सामने आई है. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही दुर्घटना के वास्तविक कारणों की पुष्टि होगी.