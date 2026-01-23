बिहार में दर्दनाक हादसा, रील बनाने के चक्कर में अमृत भारत एक्सप्रेस से कटकर दो किशोर की मौत
बिहार में रील बनाने के चक्कर में दो किशोर की जान चली गयी. दोनों अमृत भारत एक्सप्रेस की चपेट में आ गए.
Published : January 23, 2026 at 4:02 PM IST
बेतिया: बिहार के बेतिया में दर्दनाक हादसा हुआ. रील बनाने के दौरान दो किशोर अमृत भारत एक्सप्रेस की चपेट में आ गए. इस घटना में दोनों किशोर की मौत हो गयी. घटना इतनी जबरदस्त थी कि दोनों किशोर का शव कई टुकड़ों में रेलवे पटरी के पास बिखर गए. यह हादसा बेतिया-नरकटियागंज रेल लाइन गुलाब नगर रेलवे ढाला और साठी रेलवे स्टेशन के बीच की है.
रील बनाने के दौरान हादसा: साठी रेलवे स्टेशन अधीक्षक संतोष कुमार ने इस घटना की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि शुक्रवार को अमृत भारत एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर से नरकटियागंज की ओर जा रही थी. इसी दौरान गुलाब नगर रेलवे ढाला और साठी रेलवे स्टेशन के बीच, पिलर 234/31 के पास दो युवक रेलवे ट्रैक के नजदीक खड़े होकर मोबाइल से रील बना रहे थे.
संभलने का नहीं मिला मौका: रील बनाने के दौरान दूसरी पटरी पर भी फौजी ट्रेन नरकटियागंज से मुजफ्फरपुर की दिशा में आ गई. दो ट्रैक पर एक साथ विपरीत दिशा से आती ट्रेनों को देखकर युवक घबरा गए. उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला. दोनों युवक बचने के चक्कर में अमृत भारत ट्रेन की चपेट में आ गए. दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी.
रेलवे स्टेशनों पर एफ.ओ.बी आपकी सुविधा और सुरक्षा के लिए है।— East Central Railway (@ECRlyHJP) November 20, 2025
एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए सदैव एफ.ओ.बी का ही प्रयोग करें।अनधिकृत रूप से रेलवे ट्रैक पार करना जानलेवा हो सकता है।#SafetyFirst pic.twitter.com/FK0Wi4zf9r
कई टुकड़ों में शव ले गए परिजन: बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी भयावह थी कि दोनों के शव पूरी तरह क्षत-विक्षत हो गए. सूचना मिलते ही मौके पर सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे जमा हो गए. अफरा-तफरी का माहौल हो गया. आनन फानन में परिजन कई टुकड़ों में शव को उठाकर ले गए.
घटनास्थल पर चीख पुकार मची: मृत बच्चों की पहचान सलमान आलम (16) धर्मपुर साठी गांव और आलमगीर आलम उम्र (16) भेड़िहारी थाना पुरुषोत्तमपुर निवासी के रूप में हुई है. हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मची रही. इधर, रेल अधिकारी घटना की छानबीन में जुट गए हैं.
"मामले की सूचना मिलने पर मेमो के जरिए जीआरपी बेतिया को भेज दी गई है. पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है. परिजन शव को ले गए हैं. आगे की कार्रवाई की जा रही है." - अधीक्षक संतोष कुमार, साठी रेलवे स्टेशन, बेतिया
