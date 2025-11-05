ETV Bharat / state

बिलासपुर ट्रेन एक्सीडेंट: मुंबई हावड़ा रूट पर ट्रेनों का परिचालन शुरू, सुबह साढ़े 5 बजे पूरा हुआ रेस्क्यू

मंगलवार शाम को बिलासपुर में दर्दनाक रेल हादसा हुआ, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई.

बिलासपुर ट्रेन एक्सीडेंट (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 5, 2025 at 10:49 AM IST

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में दर्दनाक ट्रेन हादसे के बाद आज तड़के सुबह 5 बजकर 30 मिनट पर रेस्क्यू पूरा हुआ. जिसके बाद सुबह 6 बजे से ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया गया है. सुबह 6 बजे से तीनों रूट डाउन मिडिल और अप लाइन पर ट्रेनें चलनी शुरू हो गई है.

ट्रेनों का परिचालन शुरू: ETV भारत संवाददाता, संजय कुमार यादव सुबह घटनास्थल पर पहुंचे. जहां रेलवे प्रशासन ने रेस्क्यू पूरा कर लिया. ट्रैक पूरी तरह क्लियर नजर आया . लोकल ट्रेन का जो डिब्बा दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, उसे ट्रैक से हटा दिया गया है. पहले की ही तरह दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की ट्रेनें चलनी शुरू हो गई है.

बिलासपुर ट्रेन एक्सीडेंट (ETV Bharat Chhattisgarh)

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से मिली जानकारी

  • डाउन मेनलाइन पर आवाजाही 18.16 बजे शुरू
  • मिड लाइन 21.35 बजे फिट
  • अप मेनलाइन -3.52 बजे फिट
  • अप आउटर लाइन -5.30 बजे फिट
  • बचाव और बहाली का काम 5.30 बजे पूरा हुआ

मंगलवार को दर्दनाक ट्रेन हादसे में 11 की मौत: बता दें मंगलवार शाम को लगभग साढ़े 4 बजे बिलासपुर स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर गेवरा रोड पर कोरबा से आ रही मेमू लोकल ट्रेन खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई. इस घटना में 11 लोगों की मौत हो गई. मृतकों में बिलासपुर में पढ़ रही सक्ती की छात्रा प्रिया चंद्रा की भी मौत हुई. बहेराडीह की रहने वाली प्रिया बिलासपुर में BSC फाइनल की छात्रा थी. देर रात दुर्घटनाग्रस्त कोच से छात्रा का शव निकाला गया.

वहीं घटना के बाद रेलवे कर्मियों की तत्परता भी नजर आई. रेल हादसे के बाद रेलवे कर्मी गुड्स गार्ड शैलेष चन्द्र ने घायल होते हुए भी मालगाड़ी से कूद कर अपनी जान बचाई, और दूसरे लोगों को बचाने में लग गए.

ट्रेन हादसे में घायलों से मिल सकते हैं अरुण साव: छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज घायलों से मिलने अस्पतालों का दौरा कर सकते हैं. बता दें कि ट्रेन हादसे में 20 लोग घायल हुए हैं. जिनका इलाज जिला अस्पताल, सिम्स, अपोलो और अरपा एलीट में चल रहा है.

