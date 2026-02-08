ETV Bharat / state

फर्रुखाबाद में युवकों की सूझबूझ से टला ट्रेन हादसा; रेलवे ट्रैक पर टूटी OHT लाइन, लाल कपड़ा दिखाकर रोकी ट्रेन

फर्रुखाबाद : जिला में रविवार को एक बड़ा रेल हादसा होते-होते टल गया. कानपुर–कासगंज रेलवे लाइन पर ओवरहेड इलेक्ट्रिक (OHE) का तार अचानक टूट जाने से हड़कंप मच गया. इस दौरान आस-पास के लोगों ने टूटा तार देखकर तुरंत लाल कपड़े को झंडी की तरह लहराते हुए ट्रेन को रुकवाया. घटना फतेहगढ़ और फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन के बीच सीएनआई बढ़पुर चर्च ग्राउंड के सामने की है.



प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कानपुर–कासगंज रेलवे लाइन पर ओवरहेड इलेक्ट्रिक (OHE) का तार अचानक टूट गया. ट्रैक पर टूटा हुआ तार देखकर आस-पास के लोगों ने लाल कपड़े को झंडी की तरह लहराते हुए ट्रेन की ओर दौड़ लगाई. करीब 500 मीटर पहले ही लोको पायलट को खतरे का संकेत दे दिया.



