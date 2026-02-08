फर्रुखाबाद में युवकों की सूझबूझ से टला ट्रेन हादसा; रेलवे ट्रैक पर टूटी OHT लाइन, लाल कपड़ा दिखाकर रोकी ट्रेन
स्टेशन प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि तार को ठीक कराया गया. करीब एक घंटा 10 मिनट ट्रेन स्टेशन पर खड़ी रही.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 8, 2026 at 9:40 PM IST
फर्रुखाबाद : जिला में रविवार को एक बड़ा रेल हादसा होते-होते टल गया. कानपुर–कासगंज रेलवे लाइन पर ओवरहेड इलेक्ट्रिक (OHE) का तार अचानक टूट जाने से हड़कंप मच गया. इस दौरान आस-पास के लोगों ने टूटा तार देखकर तुरंत लाल कपड़े को झंडी की तरह लहराते हुए ट्रेन को रुकवाया. घटना फतेहगढ़ और फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन के बीच सीएनआई बढ़पुर चर्च ग्राउंड के सामने की है.
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कानपुर–कासगंज रेलवे लाइन पर ओवरहेड इलेक्ट्रिक (OHE) का तार अचानक टूट गया. ट्रैक पर टूटा हुआ तार देखकर आस-पास के लोगों ने लाल कपड़े को झंडी की तरह लहराते हुए ट्रेन की ओर दौड़ लगाई. करीब 500 मीटर पहले ही लोको पायलट को खतरे का संकेत दे दिया.
जिसके बाद लोको पायलट ने तत्परता दिखाते हुए ट्रेन को तुरंत रोक दिया. ट्रेन करीब आधा घंटा तक ट्रैक पर खड़ी रही. सूचना मिलते ही रेलवे के कर्मचारी और पुलिस बल मौके पर पहुंच गया. रेलवे की तकनीकी टीम ने जांच शुरू कर मरम्मत कार्य भी प्रारंभ कर दिया है. फिलहाल रेलवे अधिकारी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं.
फर्रुखाबाद स्टेशन प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि ट्रेन के गार्ड से सूचना मिली थी. एक हॉस्पिटल के पीछे ओएचई का तार टूट गया. 15084 जो फर्रुखाबाद से छपरा टाटा चलती है, जो फर्रुखाबाद से 2:30 बजे पर चलती है. ट्रेन कुछ दूरी पर चली और वहां जाकर खड़ी हो गई. उसको फिर बैक करवाया गया. तार को ठीक कराया गया. एक घंटा 10 मिनट ट्रेन स्टेशन पर खड़ी रही. उसके बाद 5:14 पर ट्रेन को रवाना किया गया. जांच की जा रही है. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही सही जानकारी मिल पाएगी.
