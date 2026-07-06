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आगरा में सड़क किनारे सो रहे लोगों को अनियंत्रित ट्रेलर ने रौंदा: एक की मौत, चार घायल

फतेहाबाद थाना क्षेत्र के बाईपास पर हादसा, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

अनियंत्रित ट्रेलर ने एक को रौंदा
अनियंत्रित ट्रेलर ने एक को रौंदा (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 6, 2026 at 1:47 PM IST

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आगरा: जिले के फतेहाबाद थाना क्षेत्र के बाईपास पर अनियंत्रित ट्रेलर ने रविवार रात सड़क किनारे सो रहे लोगों को रौंद दिया. घटना में 11 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हो गए. जिनमें से दो बच्चों की हालत गंभीर है. जिन्हें बेहतर उपचार के लिए एसएन मेडिकल कॉलज में भर्ती कराया गया है. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्यवाई शुरू कर दी.


प्रभारी निरीक्षक फतेहाबाद विनोद कुमार मिश्रा के अनुसार, हादसा रविवार रात करीब 11.30 बजे का है. फतेहाबाद कस्बा के बाह बाईपास पर घुमंतू समाज के लोग सड़क किनारे ई-रिक्शा के अंदर और बाहर सो रहे थे. तभी आगरा से बाह की ओर जा रही एक अनियंत्रित ट्रेलर सड़क किनारे सो रहे लोगों को रौंद दिया और विद्युत पोल से जा टकराया. हादसे के बाद चीख पुकार मच गई.

हादसे में 11 वर्षीय शहनूर पुत्र रामारासी की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि, चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों में जायरा (5) पुत्री शाहरुख, भूरा (13) पुत्र सुनील, फ़न्ना पत्नी सुनील, शाहरुख निवासी बाबरपुर, अजीमत (इटावा) शामिल हैं. घायलों में जायरा और भूरा की हालत गंभीर होने पर दोनों को एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है.

मौक्इ पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दियी और बेकाबू ट्रेलर के चालक को हिरासत ले लिया. इस मामले में पुलिस परिजन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है.

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