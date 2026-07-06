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आगरा में सड़क किनारे सो रहे लोगों को अनियंत्रित ट्रेलर ने रौंदा: एक की मौत, चार घायल

अनियंत्रित ट्रेलर ने एक को रौंदा ( Photo Credit; ETV Bharat )