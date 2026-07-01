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चुट्टूपालू घाटी में भीषण सड़क हादसा: बेकाबू ट्रेलर ने 12 वाहनों को रौंदा, 25 से ज्यादा लोग घायल

रामगढ़ के चुटट्पालू घाटी में एक बेकाबू ट्रेलर ने 12 वाहनों में टक्कर मार दी. कई लोग घायल हुए हैं.

Ramgarh road accident
चुट्टूपालू घाटी में भीषण सड़क हादसा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 1, 2026 at 2:30 PM IST

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रामगढ़: रांची–पटना एनएच-33 पर स्थित चुट्टूपालू घाटी में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रेलर ने आगे चल रहे वाहनों को एक के बाद एक टक्कर मारते हुए छह कार, तीन मोटरसाइकिल, दो कंटेनर और एक बस समेत कुल 12 वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया. हादसे में 25 से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें 12 से अधिक की हालत गंभीर बताई जा रही है. राहत की बात है कि फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रेलर घाटी से तेज गति से नीचे उतर रहा था. सामने वाहनों की लंबी कतार होने के कारण चालक नियंत्रण खो बैठा और देखते ही देखते कई वाहन उसकी चपेट में आ गए. टक्कर इतनी भीषण थी कि एक कार ट्रेलर और कंटेनर के बीच बुरी तरह दब गई. दुर्घटना के बाद पूरे इलाके में चीख-पुकार और अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने बिना समय गंवाए राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया और पुलिस के साथ मिलकर घायलों को वाहनों से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया.

चुट्टूपालू घाटी में भीषण सड़क हादसा (Etv Bharat)

सूचना मिलते ही रामगढ़ थाना प्रभारी इंस्पेक्टर नवीन प्रकाश पांडे और सब-इंस्पेक्टर सुरेश उरांव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने सभी घायलों को विभिन्न अस्पतालों में इलाज के लिए भेजा, जबकि क्रेन की सहायता से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाने का अभियान शुरू किया गया. हादसे के कारण रांची से हजारीबाग जाने वाली लेन लंबे समय तक बाधित रही. फिलहाल वन-वे व्यवस्था के माध्यम से वाहनों का परिचालन कराया जा रहा है.

Ramgarh road accident
चुट्टूपालू घाटी में भीषण सड़क हादसा (Etv Bharat)

रामगढ़ थाना प्रभारी नवीन प्रकाश पांडे ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, एक अनियंत्रित ट्रेलर ने कई वाहनों को टक्कर मार दी. पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाने का कार्य जारी है तथा दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है.

Ramgarh road accident
चुट्टूपालू घाटी में भीषण सड़क हादसा (Etv Bharat)

वहीं, सब-इंस्पेक्टर सुरेश उरांव ने बताया कि घाटी क्षेत्र में कई वाहन आपस में टकरा गए थे. सूचना मिलते ही पुलिस ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया. प्रारंभिक जांच में 8 से 10 वाहनों के आपस में टकराने और 10 से 12 लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है. यातायात सामान्य करने के लिए क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाया जा रहा है.

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चुट्टूपालू घाटी में भीषण सड़क हादसा (Etv Bharat)

हादसे में घायल वाहन चालक समीर कुमार ने बताया कि वे घाटी से नीचे उतर रहे थे, तभी पीछे से तेज रफ्तार ट्रेलर आता दिखाई दिया. आगे वाहनों की रफ्तार धीमी होने के कारण ट्रेलर चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और एक के बाद एक कई गाड़ियों को टक्कर मार दी. उन्होंने कहा कि कुछ समझ में आता, उससे पहले चारों ओर चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोगों और पुलिस ने समय पर पहुंचकर उन्हें बाहर निकाला, जिससे उनकी जान बच सकी.

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चुट्टूपालू घाटी में भीषण सड़क हादसा (Etv Bharat)

इस हादसे के बाद चुट्टूपालू घाटी की सड़क सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस घाटी में आए दिन बड़े सड़क हादसे होते हैं, लेकिन दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए अब तक प्रभावी और स्थायी उपाय नहीं किए गए हैं. लोगों ने ओवरस्पीडिंग पर सख्ती से नियंत्रण, भारी वाहनों की निगरानी, आधुनिक चेतावनी संकेत, स्पीड मॉनिटरिंग सिस्टम तथा घाटी क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम करने की मांग दोहराई. उनका कहना है कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो चुट्टूपालू घाटी 'मौत की घाटी' के रूप में बदनाम होती जाएगी.

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