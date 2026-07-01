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चुट्टूपालू घाटी में भीषण सड़क हादसा: बेकाबू ट्रेलर ने 12 वाहनों को रौंदा, 25 से ज्यादा लोग घायल

चुट्टूपालू घाटी में भीषण सड़क हादसा ( Etv Bharat )